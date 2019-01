Svitavsko – Závěrečné kolo základní části celostátní ligy v sálovém fotbale určilo s definitivní platností dvojice pro vyřazovací boje. Teprve čtvrtfinále, ve kterém půjde o čtyři vstupenky na turnaj Final Four, bude klíčovou pasáží sezony, právě tam se oddělí úspěšné týmy od těch, pro které tato sezona skončí zklamáním.

Mistrovský tým VPS Novabrik Polička. | Foto: VPS Novabrik Polička

Z devíti účastníků vypadl ze hry jenom poslední nováček z Vyškova, zbylá osmička živí více či méně reálné medailové naděje.



Z dvojice regionálních zástupců se osmé dějství týkalo pouze Šakalů z Moravské Třebové (Polička si turnaj předehrála na začátku ledna). Ti představili při své čtvrté návštěvě Prahy brněnské posily Prokeše a Cenka, ovšem na úvod dostali pořádně „nařezáno“ od domácího Chemcomexu, jenž názorně předvedl, proč dlouhodobou část suverénně opanoval a je největším favoritem na titul. Především druhý poločas se pro Šakaly proměnil v martyrium.



Chuť si naštěstí spravili ve druhém vystoupení proti Jilemnici, které bylo gólově rovněž bohaté a po přestřelce v závěrečných minutách vyznělo v moravskotřebovský prospěch. Díky této výhře Šakalové předstihli svého rivala v konečné tabulce a současně se tím vyhnuli regionálnímu derby ve čtvrtfinále.



Jilemnici přenechali poličskému celku VPS Novabrik a v tomto měření sil je obhájce zlata bez debat favoritem. I když se mu lednové turnaje nevydařily podle představ a na nevyzpytatelného soupeře s dobrými individualitami v mužstvu si musí dát pozor, tak poličská absence na Final Four by byla zklamáním.



Na Šakaly připadli loňští finalisté v barvách Sparty, což by asi mělo být vyrovnanější zápolení, byť postup se bude očekávat spíše od Pražanů.



A co další dvojice? Chemcomex by zřejmě neměl mít s Bombarďáky podstatnější potíže, jeho síle, jakou předvedl v základní fázi ligy, lze těžko čelit. Asi nejméně „čitelná“ bude série mezi lepšícím se Kladnem a tradičním účastníkem Final Four ze Zlína.



Ještě před play off pocestují Šakalové první únorovou sobotu do Zlína obhajovat primát v českém poháru.

CELOSTÁTNÍ LIGA:

8. KOLO:

Turnaj v Praze-Radotíně: Šakalí hněv Moravská Třebová – Chemcomex Praha 1:8 (1:3). Branky: 20. Prokeš – 14., 16. a 33. Šafránek, 13. a 40. Zapletal, 25. Havrda, 27. Bialek, 31. Doležal. SK SICO SC Jilemnice – Šakalí hněv Moravská Třebová 4:6 (2:2). Branky: 4. a 19. Srkal, 39. Kraus, 40. Šnorbert – 16., 39. a 40. Matocha, 3. a 37. Cenek, 29. Prokeš. Chemcomex Praha – SK SICO SC Jilemnice 6:0 (2:0).



Další výsledky: Kladno – Zlín 4:1, Zlín – Sparta Praha 1:3, Sparta Praha – Kladno 4:2. Předehráno: Vyškov – Polička 2:3, Polička – Větřní 2:2, Větřní – Vyškov 1:6.



Moravská Třebová: Kubica – M. Matocha, Novotný, Prokeš, Cenek, Slavík, Vykydal.



Konečné pořadí: 1. Chemcomex Praha (38), 2. Polička (30), 3. Sparta Praha (26), 4. Kladno (24), 5. Zlín (24), 6. Moravská Třebová (19), 7. Jilemnice (18), 8. Větřní (14), 9. Vyškov (12).



Čtvrtfinále play off: Chemcomex Praha – Větřní, Polička – Jilemnice, Sparta Praha – Moravská Třebová, Kladno – Zlín (hrát se bude na dva vítězné zápasy v termínech 9. února, 16. února a případně 23. února).