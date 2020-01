Novabrik si upevnil top čtyřku a Šakalové oživili naději, že by do ní mohli proniknout.

V základní části soutěže zbývá odehrát ještě dva turnaje.

VPS Novabrik Polička – FK Adria Kladno 8:0 (4:0)

Branky: 2., 15., 24. a 26. Poul, 12. a 16. T. Švec, 28. Mužík, 29. Kovář.



Pohodové střetnutí na začátek. Středočeši nepřijeli v nejsilnější sestavě a Poličští je tak s přehledem rozebrali.

VPS Novabrik Polička – Chemcomex Praha 3:3 (2:0)

Branky: 16. Stejskal, 18. T. Švec, 24. Vondra – 23. a 39. Šnídl, 40. Klimt



Šlágr kola a celé ligy, další bitva věčných rivalů. A Novabrik byl blízko skalpu lídra! „Mrzí to, ale možná je dobře, že se to stalo nyní a ne v rozhodujícím utkání v play off. V každém případě máme dostatečně zkušené mužstvo a závěr jsme měli zvládnout lépe,“ byl si vědom poličský trenér František Švec. Průběh byl takový, jaký bývá v klání těchto soupeřů zvykem. Chemcomex více držel míč, Polička důsledně bránila a přecházela do rychlých výpadů. A taktika vycházela, stav 3:1 platil ještě dvě minuty před koncem. „Bohužel jsme promarnili obrovskou šanci asi definitivně rozhodnout, když jsme z nějakých pěti metrů překopli prázdnou branku. Koncovku jsme potom takticky nezvládli a po dvou trefách soupeře v rozmezí dvaceti sekund o náskok hloupě přišli. Je to škoda, ale až na tyhle dvě minuty mám z turnaje radost, naše hra měla hlavu a patu. Pochvalu si zaslouží i gólman Libor Šmíd, který s námi byl úplně poprvé a zachytal výborně,“ dodal Švec.



Polička: Šmíd – Mužík, T. Švec, Jílek, Kovář, Poul, Vondra, Stejskal.

FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová – Sparta Praha 1:0 (0:0)

Branka: Mičuda.



Šakalové vytasili svoje slovenské akvizice a vyplatilo se jim to, vítězství nad Spartou se vždy počítá. Taktický souboj rozhodl jediný zásah necelou minutu před koncem nervydrásající podívané. Do té doby zvonily jenom tyče a břevna, hrdinou okamžiku se pak stal Mičuda, který chladnokrevně přehodil brankáře.

FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová – Bombarďáci Větřní 5:5 (2:0)

Branky: 24. a 25. Mičuda, 12. Ťažký, 18. R. Matocha, 39. Kočiš – 23. a 33. Gutheis, 26. a 31. Goretki, 29. Carda



Na závěr drama jako hrom. Šakalové si vypracovali zdánlivě bezpečné vedení 4:1, ale slovo zdánlivě je na místě. Od té doby totiž fungoval na hřišti jediný tým, a to ten jihočeský. Uspokojení, vypadnutí z role a produktivita soupeře překlopila výsledek během chvilky na 4:5 a jako „bonus“ přišlo vyloučení gólmana Vykydala za zákrok mimo pokutové území. Zápas jako řemen tak logicky dospěl do power play Šakalů a v ní se jim po zahraném signálu povedlo zachránit aspoň remízu.

Moravská Třebová: Vykydal – Ťažký, R. Matocha, Mičuda, Kočiš, Papajčík, Hlubočan, Štaffa.

Pořadí:

1. Chemcomex Praha (26), 2. Zlín (22), 3. Polička (19), 4. Sparta Praha (16), 5. Moravská Třebová (13), 6. Větřní (12), 7. Kladno (4), 8. Jilemnice (3).