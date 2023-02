„Nebývá zvykem, aby futsalové utkání skončilo výsledkem 1:0, výsledek ale hovoří za vše. Dominantním prvkem zápasu byla taktika, prim hráli brankáři a obrany. Stínem utkání je natržená achilovka Michala Sedláčka, který hned druhý den po zápase prodělal operaci a sezona pro něj skončila. Celý tým mu přeje brzké uzdravení. Tímto zveme všechny naše fanoušky na rozhodující duel do Poličky, budeme vás potřebovat,“ verbuje před třetím čtvrtfinále předseda moravskotřebovského klubu Petr Matoušek.

Odpočatí proti utahaným. První semifinálové bitvy dopadly podle předpokladů

„Je to paradox. Z naší strany to byl jeden z nejlepších výkonů sezony, dlouho jsem neviděl kluky takhle dobře zahrát. A přece jsme odešli z palubovky poražení, protože se nehraje na šance nebo na držení míče, ale na góly,“ kroutil hlavou trenér Poličky František Švec. „První poločas mohl a měl skončit tak 4:0. Bohužel pro nás jsme narazili na Honzu Ehrenbergera, před kterým musím smeknout. Měl den, kdy to prostě zavřel. Nám by na vstřelení branky asi nestačil ani třetí poločas. Neměli jsme ani trochu toho sportovního štěstí, aby se třeba míč aspoň jednou odrazil k nám, což naopak měl při rozhodujícím gólu soupeř. Takže opakuji, o sto procent lepší výkon než doma, ale porážka. Škoda, zkomplikovali jsme si to, čeká nás náročné třetí utkání, přitom jsme Šakaly měli, jak se říká, na lopatě,“ lituje trenér Švec.

Tři ze čtyř čtvrtfinálových sérií play off rozhodnou třetí zápasy. Pouze Chemcomex Praha porazil i podruhé Bombarďáky Větřní (5:2) a je prvním jistým účastníkem Final Four v Litovli. Kromě Moravské Třebové si třetí zápas vynutil vítěz dlouhodobé části Rudolfov vítězstvím 2:1 nad Kladnem a také Zlín, jenž si poradil s Varnsdorfem.

Rozhodující zápolení VPS Stavoblock versus Šakalí hněv se bude hrát v neděli 26. února od 19 hodin ve sportovní hale Gymnázia Polička.

CELOSTÁTNÍ LIGA, čtvrtfinále play off, 2. zápas:

Šakalí hněv Moravská Třebová – VPS Stavoblock Polička 1:0 (0:0). Branka: 29. Novotný. Rozhodčí: Hamrník – Syrůček (Střelec). ŽK: 1:3. Chyby: 4:5. Stav série: 1:1.

Moravská Třebová: Ehrenberger – Novotný, Brázdil, Sedláček, Vogl, Matocha, Šmerda, Bambušek, Lexmaul. Polička: Slaný – Stejskal, Jílek, T. Švec, Mužík, Poul, Hynek.