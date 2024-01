Zmíněný František Švec, kouč VPS Stavoblock, měl po derby lepší náladu. „Byli jsme na turnaji v okleštěné sestavě a herní styl Šakalů nám sedl, protože nejsou zalezlí, hrají otevřenou aktivní sálovku. Do naší zatažené obrany se však nedostali a nám vycházely brejky, které jsme dokázali dotáhnout do gólového konce," byl spokojen Švec.

„Polička je náš nejméně oblíbený soupeř a její styl hry nám vůbec nesedí. Kdyby proti nám Franta Švec postavil náhodné lidi, kteří třeba jen v Poličce nakupují, bude to stačit k tomu, aby nás takový tým porazil. Dlužno ale dodat, že Polička měla svou kvalitu a nebála se nám jí ukázat. My se srazili na kolena zbytečnými chybami," konstatoval vedoucí mužstva Šakalů Petr Matoušek.

„Upřímně řečeno jsme si přáli jiného soupeře, ale vyšel na nás Zlín a musíme se s tím popasovat. Těžko predikovat, jak bude série vypadat, letos bylo hodně markantní, že řada klubů jezdila na turnaje nekompletní a výsledky tím často byly zkreslené. Hodně bude záležet na tom, jakou dáme do kupy sestavu, a bohužel už nyní vidím, že nebude bez absencí. V každém případě je nám jasné, že nás nečeká nic jednoduchého, tým ze Zlína vykazuje v poslední době zlepšenou výkonnost, navíc dlouhodobě nepatří mezi naše oblíbené. Bude to boj, ale naším cílem zůstává postup na Final Four," okomentoval čtvrtfinále František Švec. Jeho svěřenci rozehrají play off na domácí palubovce ve sportovní hale Gymnázia Polička v sobotu 10. února od 18 hodin.

„Druhou věcí, kterou ukázal turnaj v Mohelnici, je fakt, že my (až na Poličku) můžeme porazit úplně každého. Jen se nám to musí ve správnou chvíli sejít. Rudolfov jako soupeře do čtvrtfinále bereme, nic jiného nám ostatně ani nezbývá. Paradoxně s ním ale máme v tomto soutěžním ročníku lepší vzájemnou bilanci po výsledcích 1:6 a 8:2. takže určitě nejdeme do čtvrtfinále předem poražení," říká Petr Matoušek. Šakalí hněv Moravská Třebová otevře náročnou sérii 10. února na půdě Rudolfova.

CELOSTÁTNÍ LIGA:

7. TURNAJ: VPS Stavoblock Polička – Futsal Zlín 1:2 (1:2). Branky: 16. Trojánek – 1. Jiráček, 11. Julinek. Šakalí hněv Moravská Třebová – VPS Stavoblock Polička 0:4 (0:2). Branky: 6. a 36. Trojánek, 10. Pulkrábek, 34. Konečný. Futsal Varnsdorf – Šakalí hněv Moravská Třebová 2:4 (0:3). Branky: 21. Kolár, 29. Peleška – 7. Novotný, 13. a 17. Brázdil, 33. Sotolář.

Polička: Slaný – T. Švec, F. Švec, Konečný, Vondra, trojánek, Pulkrábek.

Moravská Třebová: Machalický – Brázdil, Novotný, Teofil, Bambušek, Vlk, Štaffa, Sotolář, R. Matocha.

Další výsledky: Zlín – Varnsdorf 3:2, Větřní – Chemcomex Praha 2:3 a Rudolfov 1:7, Kladno – Rudolfov 6:6 a Chemcomex Praha 3:3.

Konečná tabulka po základní části:

1. Rudolfov 14 9 2 3 56:39 29

2. Chemcomex Praha 14 8 5 1 38:22 29

3. Polička 14 8 2 4 42:22 26

4. Kladno 14 5 4 5 39:36 19

5. Varnsdorf 14 5 2 7 34:38 17

6. Zlín 14 4 3 7 25:41 15

7. Větřní 14 3 2 9 25:46 11

8. Moravská Třebová 14 3 2 9 32:47 11