„Turnaj odstartoval pěkně zostra, protože naše souboje s Bombarďáky z Větřní jsou vždy plné emocí. Naše vítězství po penaltovém rozstřelu předznamenalo další průběh národního finále, neboť celkem čtyři utkání skupinové fáze rozhodovala tato dovednostní disciplína,“ řekl předseda klubu Petr Matoušek.

„K vrcholům celého turnaje patřilo naše utkání proti Chemcomexu Praha, které sneslo nejpřísnější měřítka kvality,“ upozornil Matoušek na bitvu, která skončila nejtěsnější porážkou Šakalů 0:1. Ti si však přesto zajistili postup do semifinále zásluhou skalpů Větřní a Varnsdorfu, ze druhé skupiny šly dál podle očekávání Zlín a s ním také překvapení z Českých Budějovic, jediný tým elitní čtyřky mimo okruh celostátní ligy.

„Semifinále přineslo vyrovnanou bitvu, kterou rozhodl rozdílový gól ze začátku druhého poločasu. I když naši hráči dřeli do posledních vteřin, vyrovnání jim přáno nebylo,“ uvedl Petr Matoušek.

Přestože se Šakalové do finále neprobili, tak byli s bronzovým umístěním spokojeni. „Moravská Třebová přesvědčila futsalovou republiku, že jí dorostla konkurenceschopná generace z lokálních zdrojů a se svojí sestavou vrátila klub zpátky ke kořenům,“ naráží Matoušek na skutečnost, že se na poháru tentokrát obešel bez slovenských akvizic.



Nejlepším brankářem národního finále byl vyhlášen třebovský Jan Ehrenberger.



Za Šakalí hněv nastoupili: Ehrenberger – Sedláček, Holub, Bednář, Válek, R. Matocha, Bambušek, Valenta, Vykydal, trenérem byl Jan Trefil.

Pohárový vrchol ve výsledcích

SKUPINA A:

Moravská Třebová – Větřní 2:2 (0:1), PK 4:3. Branky: Valenta, Bednář – Kališ, Gutheis. Chemcomex Praha – Varnsdorf 3:2 (1:1). Branky: Rott 2, Havrda – Bandas, Lisý. Moravská Třebová – Chemcomex Praha 0:1 (0:0). Branka: Rott. Větřní – Varnsdorf 2:2 (2:1), PK 4:5. Branky: Bordač, Pícha – Bandas, Skotnica. Varnsdorf – Moravská Třebová 1:2 (1:1). Branky: Zadina – Válek, Vykydal. Chemcomex Praha – Větřní 7:1 (5:1). Branky: Bužík 2, Šafář, Klimt, Grznárik, Fichtner, Bialek – Gutheis.

SKUPINA B:

Jilemnice – Zlín 1:1 (1:0), PK 5:6. Branky: Šnorbert – Kovář. České Budějovice – Želenice 3:1 (1:0). Branky: Snížek, Valta, Janeček – Šohaj. Jilemnice – České Budějovice 0:4 (0:1). Branky: Novotný, Snížek, Vaniš, Dědina. Zlín- Želenice 4:4 (1:2), PK 5:6. Branky: Haloda 3, Kovář – Stach, Veselý, Vojtěch, Demčenko. Želenice – Jilemnice 2:1 (1:0). Branky: Kroupa, Onik – Kršík. České Budějovice – Zlín 1:3 (1:0). Branky: Janeček – Haloda, Kahaja, Chvíla.

SEMIFINÁLE:

Chemcomex Praha – České Budějovice 7:2 (5:0). Branky: Zapletal 2, Bialek 2, Bužík, Rott, Doležal – Janeček 2. Zlín – Moravská Třebová 2:1 (1:1). Branky: Haloda, Hřebačka – Sedláček.

FINÁLE:

Chemcomex Praha – Zlín 6:1 (5:0). Branky: Havrda 2, Fichtner, Grznárik, Zapletal, Šafář – Kovář.

Play off celostátní ligy

Po pohárovém vrcholu přichází na řadu ten ligový. V sobotu začínají čtvrtfinálové série play off celostátní ligy, které rozhodnou o čtyřech účastnících závěrečného turnaje Final Four, který se odehraje v březnu v Praze-Radotíně. Pravidelně o medaile bojuje dlouhá léta celek VPS Novabrik Polička a ani letos nemůže mít jiné ambice. Díky druhé příčce v dlouhodobé části soutěže vyfasoval do čtvrtfinále zdánlivě přijatelného soupeře z Kladna. V sérii bude jasným favoritem, musí si však dát pozor na nevyzpytatelnost svého rivala, u něhož vždy záleží na tom, jakou dá zrovna dohromady sestavu. Může být velice silná a pak je pro každého nebezpečná, čehož si jsou Poličští, kteří se v play off poprvé v sezoně představí po rekonstrukci sportovní haly v domácím prostředí, velice dobře vědomi. Moravská Třebová na ligovém Final Four ještě nikdy nestartovala a ráda by se dočkala historické premiéry, k tomu ovšem bude muset odvalit z cesty těžký čtvrtfinálový balvan v podobě zkušeného a herně vyspělého zlínského mužstva. Série se hrají na dva vítězné zápasy.