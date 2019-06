Nebylo to první utkání hrané podle podobného scénáře. Dolní Újezd odehraje kvalitní první poločas, ve kterém si vypracuje dostatek příležitostí ke skórování, ale se žalostnou produktivitou. Herně to však nevypadá vůbec beznadějně.

Potom ovšem přijde zbytečná chyba, tak jako na litomyšlském trávníku při bránění rohového kopu ve 46. minutě. Soupeř se lacino dostane do vedení a otočí kormidlem utkání. A když se k tomu přidá trocha smůly, vždyť Štarmana od vyrovnání dělily centimetry, je z toho další poměrně nešťastná porážka.



Naopak Jiskra tímto vítězstvím bodově dostihla třetí Moravskou Třebovou a bude čekat, jak odpoví její rivalové. Jejího trenéra Svobodu však ani tenhle výsledek nepotěšil…

30. KOLO, předehrávka:

Litomyšl – Dolní Újezd 2:0

Fakta – branky: 46. Svoboda, 90. + 3. Tomšů. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 3:1. Diváci: 150. Poločas: 0:0. Litomyšl: Malý – Gyömber, Štoudek, Hašek, Jireček – Tomšů, Kundera, Paclík, Hromádka (71. Tauer) – Severa (75. Pešek), Svoboda. Dolní Újezd: Janecký – Kubásek, Pešina, Čejka, Rejman – P. Frank, Drahoš, Klusoň, Fulík – Frňka (71. Dvořák), Štarman.



Ivo Svoboda, TJ Jiskra Litomyšl: Za krásného počasí a před početnou diváckou kulisou jsme předvedli v prvním poločase mizerný výkon bez zaujetí, nasazení, pohybu a špetky fotbalovosti. Není divu, že se hosté dostávali do vyložených šancí. Jen díky svému špatnému řešení neodcházeli do šaten s náskokem, který by jim zřejmě postačil na vítězství v zápase. Ono taky když celé jaro na tréninku tančíme blues, těžko v zápasech spustíme rock and roll. Z tohoto důvodu byl tento zápas mým předposledním v roli trenéra litomyšlského týmu. Druhý poločas byl z naší strany podstatně kvalitnější, vstřelili jsme dvě branky, nevyužili nespočet protiútoků a zvítězili v zápase, který se nám celkově příliš nepovedl.



Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: Po opatrném úvodu se do prvních šancí dostali domácí, ale my jsme postupně hru srovnali a byli nebezpeční, do poločasu jsme si vypracovali tři stoprocentní příležitosti, které bohužel zůstaly bez využití. Poločas tedy skončil bez branek, i když podle počtu gólovek mohlo být skóre klidně 1:3. V kabině jsme si hlavně připomínali, abychom zachytli začátek druhého poločasu. A co se nestane? Z naší rozehry se soupeř okamžitě dostane k rohovému kopu a po něm trestuhodně nepokrytý Svoboda hlavou otevírá skóre. My jsme se pokoušeli s výsledkem něco udělat, ale nebylo nám přáno, po ráně Štarmana do břevna se branka klepe možná ještě teď. Soupeř v závěru z rychlého brejku přidal druhý gól. Jednalo se o vcelku slušně hrané derby. Mrzí mě ovšem zranění Frňky, kterému protihráč zbytečně přejel celou nohu. Znovu jsme se přesvědčili, že na šance se fotbal nehraje, což je obrázek celé naší sezony.