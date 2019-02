Předpovědi, že by se rychnovští fotbalisté mohli v utkání I. B třídy mužů pokusit o překvapení na hřišti v Březové, se ukázaly být zcela liché. Domácí si otevřeli střelnici. Druhé víkendové derby zvládly lépe Poličští a i díky tomu je pohled do tabulky více než příjemný. Mimo Rychnova jsou další celky z regionu mezi první a sedmou pozicí.

Minulé výsledky naznačovaly, že by mohlo být k vidění dramatické střetnutí. Kdo z diváků však zavítal na stadion s tímto názorem, byl rychle vyveden z omylu. Domácí po celých 90 minut svírali soupeře v útočných kleštích a po delším čase se prosadili i střelecky. Novic Švec nasázel do půle hattrick, Bednář kromě dvou branek na další tři přihrál, několikrát se třásla také konstrukce. Hosté kosmeticky upravili stav přímým kopem Pánika za stavu 6:0, což na jejich debaklu nic nezměnilo.

Fakta – branky: Švec 3, Bednář 2, Svoboda 2, Bárta – Pánik. Rozhodčí: Habrda (Česká Třebová). ŽK: 1:3. Diváci: 150. Poločas: 5:0.

Sokol Březová n. S.: J. Ehrenberger – Bárta, P. Mikolín, Rada, Prudil, Švec, R. Ehrenberger, Kučera, Šmerda, Bednář, Sauer (Svoboda, Jež, Ryšavý).

TJ FC Rychnov: Šifra – Kopp, Šembera, Marek, Pánik, M. Sekanina, Grochol, Langr, Šmída, Kylar, Hlubinka (P. Sekanina, Černušák).

Polička B – Svitavy B 2:1

Počáteční aktivitu Svitav mohli zúročit Brandejs s Urbanem, když postupovali dva na jednoho, ale nerozuměli si. Hosté se dočkali ve 21. minutě, když se přesně k tyči trefil mladík Křížek. Na vyrovnání se nečekalo dlouho, jen do doby, kdy napřáhl Nekvinda a s pomocí tyče překonal Kavalíra – 1:1. Obrat byl dokonán ve 42. minutě po Kučerově centrů, který Kyncl nešťastně tečoval do vlastní sítě. Po změně stran mohli Poličští svůj náskok pojistit, to by ale museli Kučera či dvakrát Dobiáš mířit přesněji, druhý jmenovaný dokonce netrefil odkrytou branku. Závěrečný nápor hostů přinesl šanci Zábrany, ten ale před brankovou čárou minul míč a prohru neodvrátil.

Fakta – branky: Nekvinda, Kučera – Michal Křížek. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 0:1. Diváci: 100. Poločas: 2:1.

SK Masokombinát Polička B: Prokop – Scheib, Stejskal, Jílek, Klein, Vondra, T. Švec, Kučera, Opršál, Dobiáš, Nekvinda (Češka, Mihulka, Vopařil).

TJ Svitavy B: Kavalír – Kyncl, Brandejs, Horský, Uhlíř, Gregor, Michal Křížek, Milan Křížek, Zábrana, Stenzl, Urban (Klusák).

Pomezí – Králíky–Červená Voda 2:0

Obě mužstva vstoupila do zápasu jaksi bez života. Myšlenky a nápady si vybraly dovolenou, ale hlasitější podpora z lavičky i hlediště domácí postupně probrala. Hra dostala přece jen spád a po nedorozumění obrany s gólmanem se obloučkem trefil Mička. Druhá půle nabídla zvýšenou aktivitu hostů, ale také rychlé brejky domácích, hlavně Mičky a Nespěšného, ten je ovšem často rychlejší než balon. To Mička si počínal o poznání lépe, měl svůj den a i podruhé vyškolil brankáře Motyčku. A protože hosté spolehlivého J. Pecinu nepřekonali, skončil průměrný duel po zásluze 2:0.

Fakta – branky: Mička 2. Rozhodčí: Šlor (Pardubice). ŽK: 2:3. Diváci: 100. Poločas: 1:0.

Sokol Pomezí: J. Pecina – Drobný, Svoboda, M. Roušar, Kotouček, Mička, Červený, L. Roušar, R. Češka, Coufal, Nespěšný (Šedý, P. Pecina).

Libchavy – Cerekvice 0:4

Branky: Schauer 2, Řehák, Růžek. Slavoj pokračuje v pronásledování vedoucí Březové. Do sestavy se po delší odmlce vrátil útočník Schauer a hned přispěl dvěma góly. Celý zápas se hrál za stálé cerekvické převahy, se kterou si domácí ve druhé půli už nevěděli rady a vysoko prohráli.

(rh, obo, zr)