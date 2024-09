ČESKO – ŠPANĚLSKO 1:5

Vyrovnaný a spíše opatrný první poločas ovlivnil rychle rostoucí počet faulů na české straně. Díky tomu začali Španělé stupňovat svoji aktivitu a těsně před přestávkou se přece jenom dostali k devítimetrovému kopu po šesté odpískané chybě, dvacet sekund před pauzou šli do vedení. A ještě hůře s českými nadějemi bylo krátce po změně stran, nejprve padl nešťastný vlastenec a třetí gól Češi nabídli soupeři vyloženě na „zlatém podnose“.

Nezbylo tedy nic jiného než vrhnout všechny síly do útoku. Což o to, ke slibným příležitostem to i vedlo, leč ke zdramatizování průběhu vzhledem k vychýlené mušce nikoli. Naopak protivník otevřených obranných vrátek využil k dobře sehraným rychlým výpadům, z nich navyšoval svůj náskok. Poličský David Formáček za stavu 0:5 zaznamenal jediný zásah svého týmu, byla to však trefa s přívlastkem čestná, která nemohla nic změnit na ukončení působení české reprezentace na světovém šampionátu v Bucaramanze. Na více než na účast mezi šestnácti nejlepšími její letošní výkony nestačily.

Složení české reprezentace na MS:

Brankáři: Martin Mareš (Chemcomex Praha), Ondřej Slaný (VPS StavoblockPolička). Hráči: Ondřej Havrda (Chemcomex Praha), Martin Sop (Chemcomex Praha), Milan Bialek (Chemcomex Praha), Martin Bulejko (Futsal Varnsdorf), Tomáš Pecka (PCO Rudolfov), Jiří Mužík (VPS Stavoblock Polička), Tomáš Vobořil (FK Adria Kladno), Tomáš Abrham (FK Adria Kladno), David Formáček (VPS Stavoblock Polička), Tomáš Fichtner (Chemcomex Praha).