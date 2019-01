Východní Čechy - Mistrovství světa ve fotbale v Brazílii je v plném proudu a je bezpochyby největší sportovní akcí letošního léta.

Deník vám proto nabízí velký kvíz z historie světových šampionátů: vyzkoušejte si, kolik toho víte o slavných bitvách let minulých nebo o tom, jakou stopu zanechala na ostře sledovaných turnajích československá a později samostatná česká reprezentace!

Kvíz, který bude pravidelně vycházet až do skončení šampionátu, má celkem padesát otázek, u každé tři možnosti, pouze jedna z nich je správná. Kolik dokážete zodpovědět vy?

Otázka číslo 10:

Historicky první finále MS rozhodoval Belgičan John Langenus, který však málem zápas vůbec nestihl. Co bylo příčinou jeho zpoždění?

a) byl na výletě a jeho loď zdržely konvoje plné fanoušků

b) postihla ho střevní chřipka

c) musel absolvovat setkání s královskou rodinou

Otázka číslo 11:

Hned na druhý šampionát v roce 1934 nedorazil úřadující mistr světa obhajovat titul. Co bylo důvodem jeho neúčasti?

a) politický puč v zemi

b) uražená ješitnost kvůli slabé účasti na prvním mistrovství

c) nedostatek financí

Otázka číslo 12:

Finálová účast v roce 1934 zhořkla československým fotbalistům i vinou výkonu rozhodčího, který podle mnohých náš tým výrazně poškodil. Jak znělo jeho jméno?

a) Ivan Eklind

b) Gustav Sebes

c) Pierluigi Collina

V sobotu 12. července pak zveřejníme správné odpovědi, výherce piva, které do soutěže věnoval pivovar Tambor, a také slovní vyhodnocení celého kvízu.

A jak se můžete zapojit do soutěže? Stačí sledovat stránky Deníku, případně jeho internetovou podobu a nejpozději do pátku 11. července do 12 hodin poslat správné odpovědi na všech padesát otázek najednou na email jan.pruska@denik.cz.

Vyhrává nejrychlejší a nejpřesnější soutěžící. Posílat správné odpovědi v průběhu kvízu je zbytečné, vyhraje až nejrychlejší soutěžící, který pošle správné odpovědi na všech 50 otázek.

