Jedním z klíčových momentů byla červená karta hostujícího gólmana Slaného za hru rukou mimo pokutové území. Jednak proto, že z bezprostředně následujícího trestného kopu vstřelili domácí vítěznou branku, ale i z toho důvodu, že poličskému úsilí o srovnání béčko v početní převaze odolalo přece jenom snáze. I když hosté bojovali alespoň o remízu až do konce.

„Utkání mělo parametry a náboj derby. Hosté se ujali vedení gólem do šatny po dobře zahrané standardce. O výsledku podle mě rozhodly dva faktory. Naše poločasová změna rozestavení do útočnější podoby a brzké vyrovnání po hezké křídelní akci. Za druhé pak zkrat hostujícího brankáře a červená karta. Po ní jsme okamžitě využili standardní situaci. V závěru se Polička snažila o vyrovnání, ale naše bojovnost byla příkladná,“ pochvaloval si spokojený trenér Svitav Milan Janko.



„Připravovali jsme se na malé hřiště a na hru, která bude o osobních soubojích, standardních situacích a vysokých balonech. To se také potvrdilo. Paradoxně po vyloučení Slaného jsme i v deseti byli schopni soupeře zavřít na jeho polovině, nevím, proč to nešlo předtím v jedenácti. Rozhodl trochu smolný gól, do branky šel místo Slaného z pole Bureš a hned inkasoval z trestného kopu, který tečovala zeď,“ uvedl poličský kouč Miroslav Kovář.



Další neúspěšný boj o mistrovské body sváděli ve druhém jarním dějství kunčinští hráči. Na jejich stadion zavítal vedoucí celek tabulky a sebevědomým výkonem názorně předvedl, proč se nachází na výsadní pozici. Do vedení se dostal po čtvrthodiny hry a v dalším průběhu se chopil bez otálení otěží hry. Protože byl také střelecky produktivní, bylo všem přítomným v poločase nad slunce jasné, že se žádná senzace konat nebude. Favorit měl celý průběh plně pod kontrolou a na vítězství se ani moc nenadřel.



„I přesto, že jsme začali mnohem lépe než minulý týden v Tuněchodech a dokázali držet tempo s vedoucím týmem, tak skočil první poločas debaklem. Opět nás, jako ve všech předchozích zápasech, srazily individuální chyby hráčů, které soupeř pokaždé potrestal. Ve druhém poločase se utkání pouze dohrávalo a týmy se podělily o jednu branku. Hosté zvítězili zcela zaslouženě,“ uznal trenér Kunčiny Jan Kačer.

15. KOLO:

Kunčina – Pardubičky 1:5 (0:4)

Branky: 84. Zeman – 16. a 35. Šprachta, 39. a 44. T. Svoboda, 80. Havelka. Rozhodčí: Lukes. ŽK: 3:3. Diváci: 100. Kunčina: Hutira – Pešava (46. Hlaváček), Eliáš (60. V. Pagáč), Zeman, Švanda, T. Brychta, Sedláček (80. T. Pagáč), Šejnoha, Kalina (75. Šabacký), Tlustoš (85. Hlubinka), Šmehlík.

Svitavy B – Polička 2:1 (0:1)

Branky: 56. a 62. Říha – 43. Stodola. Rozhodčí: Vojta. ŽK: 2:1. ČK: 0:1 (58. Slaný). Diváci: 80. Svitavy B: Cabal – Škeřík (40. Kyncl), Vacek, Špička, Zvára (46. Škáva), Říha (83. A. Novák), Svoboda, Bartoš, D. Juřík (73. Scheib), P. Juřík (79. Přibilík), Ryšavý. Polička: Slaný – Punar, Stejskal, Cacek (46. Ptáček), Bureš, Jakub Mužík, Andrle, T. Švec, Stodola, Navrátil, Netolický.

Další výsledky:

Načešice – Přelouč 2:3 (0:2). Branky: F. Jirásek, Tomčík – Janecký 3. Rosice nad Labem – Tuněchody 3:1 (2:1). Branky: M. Pešek 2, Fidler – Čásenský. Letohrad B – Vysoké Mýto B 2:1 (0:1). Branky: Filip, Hynek – Dvořák. Rohovládova Bělá – Horní Ředice 2:2 (2:1), pen. 3:4. Branky: Barbarič, Klouda – Mráz, Völkl. Zámrsk – Jiskra Ústí nad Orlicí B 1:2 (1:0). Branky: Brychta – Mufanzwaini, Habrman.

Pořadí:

1. Pardubičky (34), 2. Horní Ředice (30), 3. Polička (29), 4. Přelouč (28), 5. Zámrsk (27), 6. Rohovládova Bělá (24), 7. Svitavy B (24), 8. Ústí nad Orlicí B (23), 9. Rosice nad Labem (22), 10. Načešice (22), 11. Tuněchody (19), 12. Vysoké Mýto B (18), 13. Kunčina (8), 14. Letohrad B (7).