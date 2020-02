Na umělé trávě v Lánech se představilo mužstvo z Kunštátu, které po podzimní části suverénně vede I. A třídu Jihomoravského kraje.

„Jednalo se o celkem vyrovnaný zápas, který určitě splnil účel přípravy. Kunštát se představil jako soupeř s rychlými a technicky vyspělými hráči, po střele Vorlického šel také do vedení. My měli velkou šanci krátce před poločasem, kdy se uvolnil ve vápně Ehrenberger a trefil tyč, odražený míč pak místo do prázdné branky poslal Samek nad. Po změně stran se několik solidních příležitostí narodilo na obou stranách a nám se nakonec podařilo v poslední minutě srovnat, když se tvrdou ránou trefil přesně pod břevno Juřík,“ okomentoval remízu 1:1 vedoucí svitavského týmu Oldřich Palla.

Za domácí hráli: Cabal – J. Novák, Czehowský, M. Čížek, Veselský, Jurka, Chlup, Samek, F. Čížek, Škáva, Ehren-berger (Horák, Jukl, Vacek, A. Novák, Špička, Marvan, Juřík).



Fotbalisté Jiskry Litomyšl si v dalším přípravném duelu poradili s FK Proseč 2:0, když branky Štoudka a Vejrycha padly v závěrečné čtvrthodině hry.

Nastoupili: Malý (Kačer) – Škeřík, Štoudek, Hašek, Kříž, Vejrych, Kristek, Sršeň, Jireček, Malý, Pešek (Zeman).