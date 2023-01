Přitom lepší začátek si snad Nejzbach ani nemohl vysnít. Skóre otevřel po pár vteřinách hry Janoušek, na něho navázal vzápětí novic ve vysokomýtském kádr Mates a za stavu 2:0 se všechno jevilo v růžových barvách z pohledu domácích.

Jenomže nakonec to byli oni, kdo v závěru pracně honil alespoň remízu, protože svoje slibné vedení (2:0, 3:2) nedokázali udržet, soupeř dvakrát vyrovnal a ve 38. minutě šel po zásahu Žočka dokonce do vedení. Co Nejzbachu zbývalo, než to zkusit bez brankáře… Risk vyšel a Formáček minimalizoval ztrátu.

Slovan loupil v Nové Pace, další nezdar Litomyšle, strhující závěr v Chocni

Kdo ví, třeba tenhle bod bude pro udržení v soutěží zásadní, teď nad ním však nikdo nejásal.

„Zápas, který jsme měli zvládnout, jsme bohužel nezvládli. Po většinu utkání jsme vedli, bohužel ale nedokázali výsledek udržet. Nakonec jsme uhráli aspoň remízu, která pro nás nic moc neřeší,“ hodnotil duel s rozpaky domácí hráč Michal Jiráský.

V následujícím kole měl Nejzbach cestovat k utkání na palubovku pražské Sparty, to však bylo odloženo na 23. ledna. Nejbližší klání o ligové body tak na vysokomýtské futsalisty (v tabulce mají nyní 7 bodů) čeká v pátek 20. ledna od 20 hodin opět na domácí půdě a soupeřem jim bude aktuálně devátá Olomouc (10). Není tak potřeba dodávat, že se bude jednat o další souboj o holý ligový život. Svůj lednový program potom Nejzbach uzavře vystoupením v Plzni.

1. Fustal liga

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – FTZS Liberec 4:4 (2:1). Branky: 1. Janoušek (Formáček), 2. Mates (Rajnoch), 32. Stránský (Janoušek), 39. Formáček (M. Novotný) – 13. V. Novotný (Bína), 31. Bína (Jelínek), 34. Bína (Jelínek), 38. Žoček (Jelínek).

Vysoké Mýto: Gerčák (Špinar) – Palatka, M. Ráliš, Janoušek, Mach, Kučera , M. Novotný, Rajnoch, Jiráský, Stránský, Mates, Formáček, Vojtíšek.