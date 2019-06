QantoCup, to je pojem, který ma zvuk už dvacet roků.

Od roku 1999 se ve Svitavách a okolí scházejí fotbaloví nadšenci. Po skromných začátcích (prvního ročníku se, tehdy ve Vendolí, zúčastnilo dvanáct týmů) přišlo bourání rekordů v počtu startujících celků, třeba v roce 2011 jich bylo úctyhodných 174.

V posledních letech, kdy se celý turnaj nastěhoval na Svitavský stadion, se sice jeho startovní pole zužuje, nicméně pořád se jedná o akci svým rozsahem a ohlasem mezi sportovní veřejností v našem regionu unikátní.

Vydání s pořadovým číslem 21 se nebude nijak zásadně lišit od těch předešlých. Během soboty se odehrají zápasy ve dvanácti základních skupinách, drobným rozdílem oproti minulosti však je, že letos se postupová náruč do nedělního programu otevře skutečně doširoka, vždyť první turnajový den odpadne jen deset týmů.



Nedělní dopoledne nabídne deset pětičlenných semifinálových skupin, tam už bude síto přece jenom hůře prostupné, do play off projdou tři nejlepší z každé skupiny a dva nejlepší ze čtvrtých míst. QantoCup vyvrcholí nedělním odpoledním finálovým pavoukem, ve kterém se dvaatřicet kolektivů porve o vítěznou trofej a další finanční i věcné ceny, o něž se podělí top šestnáctka.



Ve startovním poli se objevuje řada zvučných týmů, které na QantoCupu zanechaly v upynulých ročnících výraznou stopu. Chybět nebudou oba finalisté z minulého roku: Střelci z Vysočiny a Jiřina Prostějov.



Zapomenout nelze ani na doprovodný turnaj veteránů, který se celý odehraje během soboty a nabídne bitvu pěti českých a pěti slovenských týmů.



Co by to však bylo za QantoCup, pokud by šlo v jeho rámci pouze o fotbalové vyžití. Organizátoři jako obvykle mysleli také na oddech a zábavu. Až utichnou sobotní boje na travnatých hřištích Svitavského stadionu, přijde na řadu muzika. A ne ledejaká. Účastníkům turnaje a jeho návštěvníkům zahraje mimo jiné kapela Lake Malawi, která před nedávnem reprezentovala Česko na mezinárodní soutěži Eurovision Song Contest v Tel Avivu.



Takže co dodat? Snad jen - QantoCup zve fotbalisty, přijďte a přijeďte strávit dva příjemné dny ve Svitavách. Zápasový program začíná jak v sobotu, tak v neděli úderem 9. hodiny.