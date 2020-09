A tento tah mu vyšel, protože JAN ŠTOUDEK nasázel pět branek ještě do poločasu a hlavně díky němu Jiskra důležitý zápas zvládla.

Do sedla posadila celý tým vydařená akce hned po necelých třech minutách hry, na jejímž konci byl jeho ideálně umístěné zakončení. „Z mého pohledu to bylo, dá se říci, docela jednoduché utkání, protože první střela – gól, druhá střela – gól a za pětatřicet minut pak bylo o výsledku rozhodnuto,“ usmíval se osmadvacetiletý fotbalista.

Pro Litomyšl byla výhra po černé výsledkové sérií nutností, neboť jí akutně hrozil pád na samotný chvost pořadí. „Potřebovali jsme vyhrát jako sůl a myslím si, že to bylo na hřišti i vidět, že jsme se kousli a v prvním poločase jsme soupeře přejeli,“ chvíli Štoudek týmový výkon.

Jak klíčová byla zdařilá první půle, to se ukázalo po změně stran, kdy domácím majícím středeční pohár s Holicemi v nohách rapidně „docházelo“, naštěstí ale měli dostatečný náskok a střetnutí dohrávali v relativním klidu.

Jak bylo řečeno, Štoudek obvykle nastupuje v zadních řadách, nový úkol však přijal bez váhání. „Střelecky se nám nedařilo, trenér chtěl něco změnit, takže mi v týdnu před utkáním řekl, ať se přichystám, že půjdu hrát do útoku, že to zkusíme takhle. A vyšlo to, kluci kolem mě zahráli dobře, já jsem byl v šestnáctce tam, kde bylo potřeba, a napadalo mi to tam. Bylo to super, výborně zahrál Petr Malý on i ostatní mě zásobovali kvalitními balony a jsem rád, že jsem je dokázal využít,“ vrátil se k mimořádnému gólovému představení Jan Štoudek.

Nyní půjde o to, aby duel s Třemošnici nezůstal ojedinělou výjimkou v dosavadní šedi litomyšlských výsledků, protože fanoušci chtějí svoji Jiskru vidět na úplně jiných pozicích, nadto v roce, kdy si klub připomíná 110 let své existence.

„Doufám, že nám tenhle zápas pomůže, získáme sebevědomí a půjde to takhle dál. Především na domácím hřišti potřebujeme začít pravidelně sbírat body a vyhrabat se tak co nejdříve ze spodních pater tabulky,“ uzavřel pětibrankový kanonýr víkendu.

Další zajímavé střelecké počiny víkendu

Ondřej Vach z Radiměře na utkání okresního přeboru v Boršově asi jen tak nezapomene. Čtyři góly se nedávají každý den, navíc tři byly z pokutových kopů a ten v 90. minutě zachránili mužstvu remízu.

K přesvědčivým výhrám svých týmů přispěli hattricky Jakub Kalánek z Opatova v okresním přeboru proti Hradci nad Svitavou a Jakub Kolínský, jenž pomohl Městečku Trnávce ve III. třídě zdolat Třebařov.

Zajímavý víkend prožil dolnoújezdský útočník David Frank. V sobotu v Kunčině proměněnou penaltou v nastaveném čase zajistil béčku Sokola remízu, den nato naskočil za A tým a dvěma trefami měl zásluhu na tom, že Újezd z utkání proti Letohradu vyčaroval bod. Následně si však povedený víkend zkazil vyloučením.

Mezi mládežnickými fotbalisty se o uplynulém víkendu nejvíce vytáhl Jakub Nedoma z Březové nad Svitavou, autor sedmi branek v utkání okresního přeboru mladších žáků Březová vs, Horní Újezd /Morašice (12:0).