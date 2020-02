Čtvrtfinálové série play off celostátní ligy nezačaly z pohledu regionálních zástupců ideálně. Svoje zápasy prohráli a v sobotu 22. srpna budou odvracet konec sezony.

Překvapení to je především v případě Poličky, která měla výhodu domácího prostředí, ale v napínavém a velice kvalitním utkání nestačilo na Kladno. Jednalo se sice o střet druhého se sedmým týmem dlouhodobé části, ale hostující Adria přijela ve složení, s nímž základní turnaje neobjíždí, a od začátku dávala najevo, že nepřijela „asistovat“ u očekávané výhry domácích. Ti se sice ujali vedení, ale o náskok poměrně lacino přišlo, když zejména vyrovnávací trefa po autu, kdy před Kubicou zůstal úplně nekrytý protihráč, byla z kategorie školáckých a rovněž druhému kladenskému zásahu se dalo při větší důslednosti rozhodně zabránit.

Po změně stran se domácí museli vydat daleko odvážněji kupředu, čímž zase otevírali častěji svoje „zadní“ vrátka“. Nebezpečné kontry soupeře někdy hasili nedovoleně a sbírali fauly, hosté kopali dvě „devítky“, ale Kubica obě kryl! Jeho spoluhráči se dostali do dvou tří pozic, které doslova volaly po vyrovnání. Volaly, jenže se nedovolaly…

Moravskotřebovští Šakalové proti Zlínu doplatili na řadu chyb a jednoznačně prohráli. Výsledek utkání ale zcela zastínila smutná událost, když den po čtvrtfinálovém střetnutí, které odehrál, tragicky zahynul zlínský futsalista Václav Křepelka.

Čtvrtfinále play off, 1. utkání

VPS Novabrik Polička – FK Adria Kladno 1:2 (1:2)

Branky: 14. Poul – 16. a 20. Novotný. Rozhodčí: Syrůček – Šebek. ŽK: 3:1. Chyby: 11:9. Stav série: 0:1. Druhé utkání se hraje v sobotu v Kladně. Polička: Kubica – Mužík, Jílek, T. Švec, Kovář, Poul, Stejskal, Vondra.

Futsal Zlín – Šakalí hněv Moravská Třebová 8:2 (3:0)

Branky: 7., 18. a 31. Kovář, 17., 33. a 36. Chvíla, 36. Plata, 39. Chludil – 28. Bambušek, 40. Lasovský. Rozhodčí: Vitásek – Frajt. ŽK: 1:0. Chyby: 11:7. Stav série: 1:0. Druhé utkání se hraje v sobotu v Mohelnici. Moravská Třebová: Vykydal – M. Štaffa, Matoušek, R. Matocha, J. Štaffa, Vogl, Valenta, Lasovský, Bambušek.



Další výsledky: Chemcomex Praha – SK SICO Jilemnice 10:2 (stav série: 1:0, druhé utkání se hraje v sobotu v Jilemnici), AC Sparta Praha – Bombarďáci Větřní 3:0 (stav série: 1:0, druhé utkání se hraje v sobotu v Českých Budějovicích).

Trenér: Takové góly bychom neměli dostávat

V podobné pozici nejsou poličští sáloví fotbalisté zvyklí se nacházet. Po prvním čtvrtfinále celostátní ligy prohrávají se soupeřem z Kladna a akutně jim hrozí, že si letos nezahrají Final Four, což se v jejich případě zdá být téměř neuvěřitelné. Jenže pokud v sobotu nevyhrají odvetu, tak jim sezona skončí. Trenér FRANTIŠEK ŠVEC si vážnost situace po nezdaru v domácí hale uvědomuje, ovšem flintu do žita rozhodně nehází.



Porážka v prvním utkání čtvrtfinále. Jaké jsou dojmy z odehraného střetnutí?



Věděli jsme, že pokud Kladno přijede v silné sestavě, tak je to soupeř, který bude aspirovat na Final Four. Což se potvrdilo. Je to play off, jiná soutěž, každý se snaží posílit a hraje úplně jinak než v základní části. Naším celosezonním problémem je, že hrajeme v šesti sedmi lidech, což bylo v závěru utkání bohužel znát na úbytku sil. Někdy nám ten půlkrok navíc chyběl.



Přitom vývoj duelu nebyl z vašeho pohledu špatný. Šli jste do vedení a tohle bylo podle vašich představ, že…



Přesně tak. Zpočátku jsme hráli to, co jsme chtěli, dali vedoucí branku, to byl pro nás ideální průběh, ale obdržené góly to zlomily. Za stavu 1:0 to byla z naší strany nekoncentrovanost, kdy jsme dvakrát inkasovali, přičemž první gól po vhazování z autu bychom vůbec dostávat neměli a druhý v poslední minutě před poločasem, kdy jsme prohráli dva souboje za sebou, také ne. Nebyly to ani vyložené gólové situace a my z toho dostaneme dva góly. Velká škoda.



Jít po změně stran na hřiště s tím, že musíte vytáhnout hru a začít se tlačit daleko více dopředu, to určitě nebyl plánovaný scénář, že…



Je to tak. Druhá půle musela být otevřenější, ale vyrovnat se nám nedařilo, síly docházely, více jsme faulovali, je to jedno s druhým. Dvě devítky jsme přečkali, udrželi se ve hře, ale i kdybychom hráli ještě jeden poločas, tak bychom asi další gól nedali. Šance tam sice byly, jenže nebylo nám souzeno a na jeden gól se ve čtvrtfinále těžko vyhrává.



Příští sobotu tak míříte do Kladna s Damoklovým mečem visícím nad hlavami…



Snad jednou se stalo, že jsme před pár lety první zápas prohráli. Jinak jsme jezdili k odvetě za příznivého stavu série. Kdo zápas viděl, nemůže říci, kdo byl v tabulce druhý a kdo sedmý, to se smazalo. Myslím, že odveta bude vypadat stejně. Jediný rozdíl bude v tom, že soupeř ví, že nemusí, zato my musíme. Hlavně doufám, že dáme dohromady dvě čtyřky a osm zdravých hráčů, protože hrát musíme my a bude potřeba domácí trochu přitlačit. Nic nevzdáváme!