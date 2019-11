Co se týče úspěšností regionálních reprezentantů, ta byla na začátek poloviční. Oba týmy si v mohelnické sportovní hale poradily s Jilemnicí a nestačily na Zlín hrající v silné sestavě.

FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová – SK SICO SC Jilemnice 4:2 (4:1)

Branky: Sečkář 2, M. Matocha, R. Matocha – Kršík, Kraus.

„Do naší páté ligové sezony jsme vstoupili v pozměněné a značně omlazené sestavě s vysokým nasazením a střeleckým apetitem. Nezlomilo nás ani brzké vyloučení Novotného. Hosty jsme převyšovali především v rychlosti, snažili se kombinací překonat unavenější protihráče, což se nám dařilo a do poločasu jsme si vypracovali rozhodující náskok. Ve druhé části jsme z nasazení částečně slevili a šetřili síly,“ vyjádřil se předseda klubu Petr Matoušek.

FK Slovan Šakalí hněv Moravská Třebová – Futsal Zlín 2:5 (1:3)

Branky: Sečkář, M. Matocha – Silný, Zapletal, Julina, Kamenčák, Haloda.



„Zlín nás od začátku utkání zatlačil na obrannou polovinu a měl více možností ke skórování. Paradoxně to ale byl náš tým, který šel střelecky disponovaným Sečkářem do vedení. Hosté však svoji snahu o vstřelení branky úspěšně korunovali ještě do přestávky a dokázali otočit výsledek. Zlomovou se ukázala hlavně branka na 1:3 pouhé tři sekundy před koncem prvního poločasu. Po změně stran jsme sledovali enormní snahu domácích o vyrovnání, Marek Matocha dokázal snížit na rozdíl jediného gólu, na víc však našim hráčům síly nezbyly,“ zhodnotil zápas Petr Matoušek.



Moravská Třebová: Vykydal – M. Matocha, Sečkář, Langer, Novotný, Pazdera, Závitkovský, R. Matocha.

VPS Novabrik Polička – SK SICO Jilemnice 1:0 (0:0)

Branka: Kovář.



„Proti oslabenému soupeři to byla hra na jednu branku. Snad pětkrát jsme trefili konstrukci, nakonec jsme alespoň jeden balon do sítě dotlačili. Ke konci se i Jilemnice k něčemu dostala, takže jak mohlo být naše vítězství výrazné, tak musíme brát i to hubené,“ uvedl tentokrát hrající trenér František Švec.

VPS Novabrik Polička – Futsal Zlín 2:5 (2:2)

Branky: Julina 2, Haloda 2, Hřebačka – Jílek, Kovář.



„Přes porážku mám z tohoto zápasu solidní dojem. První poločas byl vyrovnaný se šancemi na obou stranách, po přestávce se prosazoval jen soupeř, nám zjevně docházely síly, všude jsme byli o krok později a nestačili protihráče dostupovat. Musíme si uvědomit, že kluci odehráli utkání krajského přeboru v Holicích, nasedli do auta a odjeli na turnaj do Mohelnice, takže únava se musela někde projevit. Navíc teď nemáme kde trénovat a v hale jsme byli vlastně poprvé,“ vysvětlil trenér Švec.

Polička: Slaný – Jílek, T. Švec, Mužík, F. Švec, Stejskal, Vondra, Kovář, Bureš.



Další výsledky 1. turnaje CL: FK Adria Kladno – Chemcomex Praha 0:4 a Bombarďáci Větřní 2:5, Sparta Praha – Chemcomex Praha 1:1 a Bombarďáci Větřní 3:1.

Nejvyšší sálovkářská soutěž pokračuje v sobotu 23. listopadu, kdy moravskotřebovští Šakalové zamíří do Prahy k soubojům s dvojicí Sparta – Větřní a Polička zajede do Zruče nad Sázavou, kde vyzve Kladno a Chemcomex.