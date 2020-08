Levou nohou vstoupili tito dva zástupci Svitavska do nového „átřídního“ mistrovského ročníku. V páteční předehrávce podlehl dolnoújezdský Sokol posílené rezervě Vysokého Mýta, ačkoli hrál od 68. minuty „přesilovku“. Nejenže ji nevyužil, krátce před koncem navíc inkasoval a zbyly mu jen prázdné ruce. Zklamalo rovněž svitavské béčko, a to jak výsledkově, tak po herní stránce.

I. A TŘÍDA, 1. kolo:

Dolní Újezd – Vysoké Mýto B 1:2 (1:1)

Branky: 39. Frňka – 36. Vágner, 88. Vařečka. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (68. Hájek). Diváci: 70. Dolní Újezd: Pravec – Doležal, Dvořák, Klusoň, Kabrhel, Frňka (88.D.Frank), M. Vomáčka, Fulík (59. Kalánek), Mokrejš, Vrabec, Štarman.

Jan Kabrhel, sekretář TJ Sokol Dolní Újezd: Jednalo se o nepovedený duel, omluvou nemůže být ani neúčast řady hráčů. Od první minuty byli hosté lepší a vytvořili si i několik vyložených šancí, které zázračně likvidoval brankář Pravec. Pak se hra vyrovnala, naše příležitosti ale končily špatným zakončením, výjimkou bylo pouze Frňkovo vyrovnání z přímého kopu. Z naší strany vázla kombinace. Po vyloučení hostujícího kapitána Hájka jsme hráli proti deseti, přesto mělo béčko šance a tři minuty před koncem Vařečka zmrazil naše naděje. V samotném závěru ještě David Frank nastřelil břevno a byl konec. Hosté zaslouženě vyhráli a uštědřili nám tím pořádný políček, ze kterého bude potřeba se ponaučit.

Svitavy B – Rosice nad Labem 0:1 (0:1)

Branka: 35. Fidler. Rozhodčí: Jelínek. ŽK: 2:1. Diváci: 70. Svitavy B: Cabal – Kyncl, Czehowský, A. Novák, Špička, Zvára, Škranc (46. Hýbl), Škáva (79. Škeřík), Bednár, Jurka (46. Pikovský), Jukl (67. Brázda).

Milan Janko, trenér TJ Svitavy B: Naprosto zasloužené vítězství hostů. V horkém počasí byli ochotni se pohybovat a hlavně v první půli si vytvořili několik příležitostí na brzké rozhodnutí o výsledku. Zhruba od šedesáté minuty se hra alespoň opticky vyrovnala, ale nám se nepodařilo ani jednou za celý zápas ohrozit branku soupeře. Bylo to náš nejhorší výkon za mého působení u týmu.

Žamberk – Polička 1:2 (1:0)

Branky: 43. Cvik – 79. Navrátil (PK), 90. Stejskal. Rozhodčí: Rázek. ŽK: 2:1. Diváci: 100. Polička: Dobeš – Mužík, Pavliš, Jílek, Velecký (46. T. Švec), Opina (65. Zahoran), Navrátil, Kovář, V. Klein, Bureš, Stejskal.

Miroslav Kovář, trenér SK Polička: Na první ostrý zápas to od nás byl z mého pohledu docela dobrý výkon. Snažili jsme se o kombinační hru, což se nám poměrně dařilo, bohužel ke konci poločasu jsme vinou nedůrazu v prostoru před šestnáctkou inkasovali. V kabině jsem kluky nabádal, aby neustoupili od kombinačního stylu, hráli trpělivě a nenechali se strhnout k nakopávání. Potěšilo mě, že to plnili. Kopali jsme dvě penalty, tu první Mužík neproměnil, druhou Navrátil ano. Rozhodnutí padlo v poslední minutě po nádherném míči, který poslal z rohu Navrátil na Stejskala. Je to pro nás výborný výsledek a všichni kluci si zasluhují pochvalu, protože zápas odjezdili a přineslo to ovoce. Věřím, že v tomto duchu odehrajeme i první domácí utkání.

Další výsledky:

Načešice – FC Jiskra 2008 3:2 (2:2). Branky: F. Jirásek 2, Kuropata z pen. – Ďuriš, Matoulek. Letohrad B – Zámrsk 2:2 (2:0), pen. 4:5. Branky: Petráček, Filip z pen. – D. Houžvička, T. Houžvička. Přelouč – Tatenice 0:0 (0:0), pen. 1:4. Ústí nad Orlicí B – Libišany 0:2 (0:1). Branky: Fidra, Jošt.