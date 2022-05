A když se takoví borci sejdou v jedné firmě, musí vyčnívat nad ostatní. Jako v případě účastníka Zaměstnanecké ligy. Organizace Vodovody a kanalizace Pardubice využila této nadstandardní výhody a po pěti výhrách z pěti svých utkání v krajském kole projektu Deníku postoupila do semifinálového kola. Prorok řídil tým jako kapitán, Jarosz se staral o jeho brankovou produkci.

Tomáš Prorok

Tomáš Prorok pochází z fotbalové rodiny. Jeho otec Josef si jako hráč VCHZ Pardubice v sezoně 1968/1969 zahrál nejvyšší soutěž. Prorok junior to dotáhl nejdále do druhé ligy, nicméně FK Pardubice připravil na pobyt mezi elitou jako kondiční trenér. Teď jako kapitán a hrající trenér vytáhl VAK Pardubice při premiérové účasti v Zaměstnanecké lize do vyšších pater.

A ještě jedna perlička. Jeho oblíbeným nápojem je voda. Proč asi? A dostane za to v práci přidáno?

Jak hodnotíte nápad jménem Zaměstnanecká liga?

Jedná se o zajímavý projekt. Každá podobná sportovní akce je fajn. Pomůže tomu, že se firmy i kluci mezi sebou poznají jinak než v práci. Odhalí vlastnosti, o kterých se člověk v zaměstnání nemusí dozvědět.

Jako bývalý hráč FK Pardubice jste se vrátil „domů“.

Přesně tak. Akorát mě mrzí, že jsme nehráli na hlavním hřišti. Počasí bylo proti. Turnaj jsme tak museli odehrát na odstavce.

Finále bylo na krev

Kdo vás přivedl na ten nápad zúčastnit se klání mezi firmami?

První ročník Zaměstnanecké ligy jsme propásli. Nechal jsem to nějak být a pak už bylo pozdě. Tak jsme to zkusili od druhého.

Na turnaji jste působili suverénním dojmem. Scházíte se po práci a jdete si občas kopnout do míče?

Ne, právě že vůbec. Poprvé jsme se šli a hned jsme turnaj vyhráli.

Jak byste tedy zhodnotil výkon vašeho týmu?

Všichni kluci dali do zápasů maximum. Zdárně jsme dokráčeli až do finále a nakonec i v něm jsme soupeře přetlačili.

Připomínali jste stroj z vaší firmy, který vysává kanalizaci. Zaznamenal jste nějaký problém?

Už ve skupině jsme dvakrát otáčeli nepříznivý stav. Jednou i se štěstím, ale to ke sportu patří. A pak ta kumulující únava. Finále už bylo na krev.

Zaměstnanecká liga: VAK nejdříve utáhl soupeřům kohoutek, pak je vysál jako FAUN

Váš spoluhráč Jarosz si dělal na trávníku co chtěl. Byl on tím rozdílovým hráčem celého turnaje?

Určitě. Je znát, když máte v týmu borce, co hrál druhou ligu. Ostatní celky takovou personu neměly.

Jako bývalý druholigový fotbalista můžete posoudit úroveň turnaje?

Na to, že vesměs kluci fotbal závodně nehrají a tudíž netrénují, určitý standard turnaj měl. Postupem času se projevovala i nějaká únava, což je pochopitelné. Všechny týmy totiž od začátku hrály nadoraz.

Postoupili jste do druhého kola Zaměstnanecké ligy. S jakým cílem odjedete do Poličky?

Zahrát si kvalitní fotbal. A hlavně si turnaj v Poličce užít stejně jako v areálu Na Vinici.

Je pro vás lákadlem republikové finále?

Takhle dopředu ještě nemyslíme. Uvidíme, ještě jsme nehráli druhé kolo. Už v Poličce se ale bude jednat o vyšší level.

Tomáš Prorok (v rozlišováku) byl kapitánem VAKu Pardubice v Deník Zaměstnanecké lize.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Filip Jarosz

Bomber Zaměstnanecké ligy. Když přišel v mládí do FK Pardubice jeho talent sliboval, že by se mohl stát pilířem třetiligového a později druholigového celku. Místo toho si však pevné místo v sestavě nevybudoval a putoval z hostování na hostování. Možná také proto, že se od něj očekávalo více branek. S nadsázkou řečeno, chuť si spravil na „nevinných“. V turnaji dokazoval, že nemá konkurenci jak po fyzické, tak i technické stránce. Týmům soupeře na Zaměstnanecké lize nasázel deset branek a tři góly svým kolegům připravil. Pro úplnost VAK Pardubice se do černého trefil osmnáctkrát. I podprůměrný matematik si spočítá, že chyběl jen u pěti zásahů.

Stal jste se nejlepším střelce turnaje. Co na to říkáte?

Dobrý.

Stihl jste si počítat góly?

Nepočítal jsem je, takže ani nevím, kolik jsem jich dal (pousměje se).

Penalty pro Velkou partu: Turnaj Zaměstnanecké ligy ovládla enteria

Deset branek a k tomu tři asistence. Čekal jste to?

To jsem rozhodně nečekal. Hráli jsme Zaměstnaneckou ligu poprvé. Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Trochu mi to tam padalo (smích).

Do turnaje jste vstupovali jako nováček. Beze ztráty kytičky jste ho ovládli. Co říct na adresu vašeho VAKu?

Super. Sešli jsme se poprvé. Nevím, jestli všichni kluci někdy hráli závodně fotbal. Hráli ale dobře a proto jsme vyhráli (úsměv).

Návrat? Nostalgie…

Jak hodnotíte úroveň Zaměstnanecké ligy?

Vysoká. Není to Liga mistrů ale zas to není okresní přebor. Byl jsem příjemně překvapen.

Vaše skupina byla, když ne náročnější, tak vyrovnanější. Potom jste se střetli se dvěma nejlepšími týmy z béčka. Dá se to porovnávat?

Semifinále nebylo tak obtížné a my v něm sehráli asi nejlepší zápas. Naopak finále už bylo daleko těžší. Přišlo mi, že soupeř měl více sil. My už tolik nemohli a oni pořád běhali. Agrostav by si výhru v turnaji zasloužil také. Vyhrát však může jen jeden…

Jaké to pro vás bylo vrátit se na Vinici, kde jste prožil nejlepší fotbalová léta?

Nostalgie. Byl jsem pozvaný, že si zahraji na hlavním hřišti. Těšil jsem se, protože na áčku se vždycky hrálo skvěle. Nakonec jsme skončili na nehřišti, což je trochu škoda. Na druhou stranu vždycky se dá na jedničku vrátit…

Turnaj Zaměstnanecké ligy přebil váš trénink ve Vysoké nad Labem. Co bylo lepší?

Byl to takový lepší trénink. Procvičil jsem si střelbu oběma nohama. Dal jsem gól z trestňáku, patičkou. Při velkém fotbale mi to nikdy nepadalo, tak jsem si to vynahradil (směje se).

Filip Jarosz (v rozlišováku) se stal nejlepším střelcem celého turnaje. Zdroj: Deník/Luboš Jeníček