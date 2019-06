III. TŘÍDA: Někdy se ve sportu nálady střídají během pár okamžiků, někdy během pár minut a někdy také v průběhu pár hodin. Tak jako v případě fotbalistů z Boršova o minulém víkendu. Po předposledním dějství nejnižší okresní soutěže fotbalistů jsou prvními postupujícími, ačkoli svoje utkání prohráli.

Ilustrační foto. | Foto: Miloš Lukačovič

Početná kulisa sledovala sobotní dopolední šlágr, který byl ze Starého Města přeložen do Moravské Třebové. Domácí céčko prožívalo bídné jaro, ale na toto sousedské derby se soustředilo. Ujalo se vedení, soupeř šel následně do deseti a v oslabení cestu k vyrovnání nenašel, naopak v závěru přidal Petr Šatník pojistku. Boršovští tak museli čekat do odpoledne, jak bude reagovat konkurence. A protože Hradec neudržel poločasové dvougólové vedení, mohly v Boršově propuknout postupové oslavy, neboť horší než druhý tento mančaft neskončí. Za celou sezonu je to úspěch určitě zasloužený.