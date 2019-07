V konkurenci QantoCupu a dalších sportovních akcí se tentokrát sešly pouze čtyři týmy, ale tradice nebyla přerušena, což je nejpodstatnější. Turnaj se po letech v Pomezí přestěhoval na poličský fotbalový stadion. Účastníci nejprve odehráli základní část systémem každý s každým, dva nejlepší celky následně nastoupily k finálovému duelu, zbylé dva bojovaly o konečné třetí místo.

Do finále postoupil tým nazvaný Proč ne, jeho vyzyvatelem se stal Bortel, výsedek zápasu 3:1 rozhodl o tom, že do listiny vítězů bude zapsáno jméno Proč ne. Třetí příčku vybojovali hráči družstva Na ex, ti si poradili 3:2 s Huntovnou.

Vyhodnoceni byli rovněž nejlepší jednotlivci: nejstarší hráč Elis (Huntovna), nejmladší hráč Čáslavský (Na Ex), nejlepší brankář Lánský (Proč ne), nejlepší střelci Boháček (Proč ne) a Síla (Bortel).

„Poháry, diplomy a věcné ceny přišel osobně předat ředitel společnosti THT Polička Stanislav Červený. Moje poděkování patří téměř třiceti sponzorům, všem zúčastněným hráčům, pořadatelům a rozhodčímu Karlu Gebovi, který v úmorném vedru odřídil všechna utkání,“ uvedl hlavní organizátor Radek Pruška, který by za rok rád dotáhl turnaj k půlkulatému výročí.