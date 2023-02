První poločas nevypadal z pohledu domácích futsalistů kdovíjak optimisticky a vše nasvědčovalo tomu, že si favorit odveze do hlavního města předpokládané tři body. Za stavu 1:4 po dvaceti minutách si asi málokdo v hale myslel něco jiného. Bouřlivější domluva v kabině však hráčům Nejzbachu pomohla, do druhé půle vletěli jako polití živou vodou, během krátké chvíle se dostali na kontakt a najednou bylo zase o co hrát. Otevřená partie nakonec došla ke smírnému rozuzlení, o což se po dramatických peripetiích ve 38. minutě postaral Michal Jiráský proměněním penalty.

„Do utkání jsme nevstoupili dobře, když nás Slavia trestala z našich chyb nebo špatného postavení. Do druhého poločasu jsme ale vstoupili jako jiný tým. Začali jsme soupeře napadat a pomohli si dlouhými míči, bod po průběhu utkání bereme. Škoda jen ostatních pochybných výsledků," okomentoval utkání PR manažer Nejzbachu Petr Svoboda.

Jeho poslední věta nebyla vyřčena náhodně, protože jakkoli je bod proti Slavii velice hodnotným počinem, tak v tabulce se to neprojevilo tak, jak by si Vysokomýtští představovali. Skupina ohrožených týmů totiž bodovala o sto šest a především výhry Olomouce a České Lípy Nejzbachu do karet rozhodně nehrají. Co naplat, boj zdaleka nekončí. V pátek 10. února hostí Vysoké Mýto mistrovskou Chrudim (20.00) a o jeho osudu definitivně rozhodnou závěrečná tři kola: venku Helas Brno, doma Mělník a venku Česká Lípa.

1. FUTSAL LIGA, 18. kolo: 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – SK Slavia Praha 6:6 (1:4). Branky:15. Kuta (Kučera), 21. Formáček (Kučera), 22. Palatka (Novotný), 29. Kučera, 30. Novotný (Kučera), 38. Jiráský z pen. – 7. Havrda (Ševčík), 9. Havrda (Homola), 16. Hrdina (Vaktor), 18. Kuchta (Ševčík), 23. Ševčík (Vaktor), 31. Hrdina.

Vysoké Mýto: Gerčák (Špinar) – Mates, Novotný, Kuta, Vojtíšek, Kučera, Jiráský, Palatka, Formáček.

Další výsledky:

Ústí nad Labem – Liberec 6:6, Česká Lípa – Sparta Praha 4:3, Mělník – Olomouc 6:7, Helas Brno – Plzeň 0:2, Chrudim – Perštejn 10:2.

Pořadí:

1. FK Chrudim (48), 2. SK Interobal Plzeň (45), 3. Sparta Praha (35), 4. SK Slavia Praha (31), 5. Helas Brno (29), 6. SK Olympik Mělník (26), 7. TJ Spartak Perštejn (23), 8. FC Démoni Česká Lípa (16), 9. FTZS Liberec (15), 10. SKUP Olomouc (14), 11. 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto (11), 12. FC Rapid Ústí nad Labem (10).