„Základ našeho mužstva je věkově starší, jsou to vesměs hráči okolo třiceti let. Mladých máme poměrně málo a navíc převážně těch, kteří výkonnostně na nejvyšší krajskou soutěž zatím nestačí,“ uvedl předseda SK Polička Roman Kysilko. „Z našeho pohledu je rozhodně lepší, když si mladí kluci budou zvykat na dospělý fotbal v I. A třídě, zahrají si vyrovnané zápasy a otrkají se tam. Zvolili jsme tuhle variantu a myslím si, že pro Poličku jde v tuto chvíli o správné rozhodnutí,“ dodal Kysilko.

Podle jeho slov nebylo poličské kývnutí na krajský přebor jednoznačné ani před rokem, kdy klub akceptoval nabídku na postup. „Měl jsem tehdy obdobný názor jako nyní právě s ohledem na mladé hráče. Teď s tím vedení mužstva přišlo samo. V minulosti jsme v případě potřeby sahali i pro zahraniční fotbalisty, ale naše klubová filozofie se změnila. Chceme hrát především se svými kluky a na krajský přebor bychom potřebovali jejich výraznější přísun, nadto takových, kteří už v dorostu herně vyniknou,“ uvědomuje si Roman Kysilko.

„Na podzim jsem sledoval několik našich utkání a bylo v nich vidět, že nám trochu chybí věci jako ochota zabojovat o zdánlivě ztracený balon, náběhy bez míče a podobně. Tohle by měli přinášet právě mladíci, ale v krajském přeboru byla možnost jejich nasazení do náročných zápasů pro trenéry složitá. V I. A třídě by to mělo být v tomto směru jednodušší a přínosnější,“ dodal Kysilko.

Polička se tedy od podzimu potká v I. A třídě mimo jiné s regionálními rivaly Svitavami B a Dolním Újezdem, její místo mezi elitou zaujal celek Proseče.