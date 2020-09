K nejzajímavějším střetům v rámci šestého dějství mělo patřit měření sil mezi svitavskými a lanškrounskými fotbalisty. Jenže o rovnocenné partii mohli domácí pouze snít, duel totiž nabral jednoznačný směr během třiceti minut.

6. kolo:

Česká Třebová – Moravská Třebová 0:0 (PK 6:7)

Do „třebovského derby“ šli Slovanisté coby favorité, jelikož jednak se jim na cizích hřištích na podzim daří, jednak soupeř doposud nezískal ani bod. Což už neplatí, hosté mu dovolili, aby nulu ze svého konta smazal. Bezgólové utkání nebylo úplně nezajímavé, ale ani jeden z týmů neměl střelecký den a v zakončení se neprosadil, buď vinou nepřesnosti, případně zásluhou obou brankářů Moláčka a Kamische. Rozstřel se protáhl a Slovan v něm byl úspěšnější, důvod k nadšení to ovšem tak úplně nebyl, od hostů se čekalo kvalitnější představení.

Fakta – rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 2:3. Diváci: 130. Poločas: 0:0. Česká Třebová: Moláček – Deml, Jiřánek, Švec, Klumpar – Herclík (85. Bačík), Flídr, Vaňous, Sejkora (65. Popelka), Grepl – Langer (56. Pávek). Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Krystl, Marek, Drexler – J. Štaffa (65. Kolář), Holub, Šmerda (84. Lebiš), Smékal – Bednář, Konečný.

Litomyšl – Třemošnice 5:1

Co udělat pro to, aby se probudila trápící se ofenziva? Litomyšlští trenéři zkusili medicínu v podobě „vyhnání“ kovaného zadáka na hrot. Co také jiného, když dosavadní produktivita byla vpravdě tristní. A Jan Štoudek, o němž je řeč, se za důvěru odvděčil nejlépe, jak mohl. Hned po třech minutách hry byl v šestnáctce přesně tam, kde má útočník být, a umístěnou střelou otevřel účet. A současně tím rozjel svoji „one man show“, do poločasu totiž těžil z dobré práce spoluhráče a přesných míčů do vápna ještě čtyřikrát a zápas rozhodl v podstatě sám. Druhá půle za mnoho nestála ani z jedné strany, hosté v závěru výsledek kosmeticky poupravili.

Fakta – branky: 3., 28., 30., 33. a 36. Štoudek – 89. Míšek. Rozhodčí: Jureček (Lanškroun). ŽK: 3:1. Diváci: 100. Poločas: 5:0. Litomyšl: Kačer – Škeřík, Hašek, Gyömber, Jireček – Hromádka (85. Pešek), Kundera, Sršeň (56. Klejch), Tomšů (63. Severa) – Štoudek (75. Koukola), Malý (68. Zeman). Třemošnice: Žďánský – Malý, Petr (36. Tomiška), P. Šindelář (66. Krška), J. Vančura – Filip (70. Míšek), Šmídl (53. T. Forman), O. Vančura, Jelínek (53. D Oswald) – Kvíčala, Mejtský.

Svitavy – Lanškroun 0:5

Magnet kola se změnil v jasnou záležitost hned zkraje. Domácí nástup nezachytili, v 9. minutě otevřel účet hlavou po Savychově centru F. Ptáček, za chvilku se do odraženého míče opřel „z první“ z hranice vápna Sita a po půlhodině skóroval nepokrytý Doležal. Stav 0:3 a hosté drželi otěže utkání pevně ve svých rukou. Před pauzou šly Svitavy navíc do deseti, strkanici před jejich lavičkou vyřešil rozhodčí několika žlutými kartami a červenou pro M. Čížka. Po změně stran se ještě dvakrát prosadil nepolapitelný F. Ptáček, nejprve po pěkné kombinaci přesně zakončil osamocen před Jílkem a následně si asistenci u jeho hattricku nechtěně připsal Juřík svojí špatnou zpětnou přihrávkou. Svitavští směrem dopředu zcela zklamali a vážnější vyzkoušeli Ehrenbergera snad jednou.

Fakta – branky: 9., 57. a 76. F. Ptáček, 13. Sita, 30. Doležal. Rozhodčí: Rázek (Sezemice). ŽK: 4:2. ČK: 1:0 (45. M. Čížek). Diváci: 265. Poločas: 0:3. Svitavy: Jílek – J. Novák, Vacek (70. Pikovský), M. Čížek, Czehowský – Chlup (64. Horák), F. Čížek (65. Bednár), Svoboda, Válek – Ehrenberger, Juřík (77. Kuda). Lanškroun: Ehrenberger – Veselý, Macháček (82. A. Kolomý), Komínek, Jílek – Š. Kolomý, Sita, J. Ptáček (75. Karlík), Doležal – F. Ptáček (79. Marek), Savych.

Další výsledky KP Pardubicka:

Luže – Choceň 3:2

Fakta – branky: 39. a 56. Kroutil, 30. Radouš – 41. Kužma, 49. Gronych. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). ŽK: 1:3. Diváci: 130. Poločas: 2:1. Luže: Vostradovský – Radouš, Markarjanc, Malinský, Denk – Fejl, Klenor (66. Dušek), Mráz (26. Barcic), Hantsch (89. Kolář) – Kroutil, Koukal. Choceň: Krátký – M. Novotný, Zahálka, Coufal (75. Fikejz), Heger – Kužma, Laky, Štanglica, L. Novotný – Gronych (85. Vychytil), Pekárek.

Rohovládova Bělá – Holice 1:3

Fakta – branky: 33. Klouda – 14. a 53. T. Jedlička, 78. J. Jedlička. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 2:1. Diváci: 140. Poločas: 1:1. Rohovládova Bělá: Javorski – Klouda, Pospíšil, Najman, Deutsch, Kotajny, Bydžovský, Jindra, Špidlen, Vávra, Khol (53. Gärtner). Holice: Pšenička – Řehák, T. Jedlička, Fotul, Rosůlek, Rožek, Semínko, J. Jedlička, Kuclér (83. Bureš), Řezníček, Růžička (86. Klasovitý).

Horní Ředice – Heřmanův Městec 1:2

Fakta – branky: 56. Morávek – 54. Hauf, 81. Dvořáček. Rozhodčí: Kudyn (Chrudim). ŽK: 1:4. Diváci: 250. Poločas: 0:0. Horní Ředice: Češka – Morávek, Mráz, Skoumal, Březina, Sytko, Klír, Horyna, Hrdý (80. Hrubý), Sokol (59. Fous), Machatý (73. Metelka). Heřmanův Městec: Stýblo – Dvořáček, Hauf, Čáp, Salfický (85. Svoboda), Novák, Zrůst, Kosina (75. Jošt), Mach, Jablečník, Dostál (71. Petrák).

Moravany – Pardubičky 0:3

Fakta – branky: 13. Krejčí, 24. Svatoň, 82. Tuťálek. Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 3:2. Diváci: 110. Poločas: 0:2. Moravany: Metelka – Beran (86. Janatka), Sokol, J. Lukas, M. Lukas, Kříž, Hynek (25. Kulhánek), Knotek, Formánek (70. Kosina), Semerád, Marel. Pardubičky: Zahradník – Robovský, Suchochleb, Šprachta (86. Žák), Norek – T. Svoboda, Ĺuptovský, Hofman, Tuťálek – Svatoň, Krejčí (76. Svěrák).

Proseč – Chrudim B 1:0

Fakta – branka: 20. Koutný. Rozhodčí: Papežík (Kunčina). ŽK: 2:1. Diváci: 220. Poločas: 1:0. Proseč: Lampárek – Z. Marek, Jeřábek, J. Marek – M. Marek (62. Fenyk), Mareš (80. Kiričenko), Vopařil, Koutný, Hromádka (58. Zelenka) – Klíma (86. Kunhart). Chrudim B: Janda – Hlavsa, Fofana, Šindelář, (57. D. Kopecký st.), Petržíla (46. D. Kopecký ml.) – Zrůst, Vácha (57. M. Tlapák), Holub, V. Holeček (46. F. Holeček) – P. Tlapák, Žalud (46. Linhart).