Polička, Moravská Třebová – Je tu měsíc rozhodnutí. Co se stalo v průběhu dlouhodobé části, je rázem zapomenuto. Celostátní liga v sálovém fotbale vstupuje do rozhodující fáze.

Mistrovský tým VPS Novabrik Polička. | Foto: VPS Novabrik Polička

Začíná čtvrtfinále, které oddělí úspěšné týmy od neúspěšných a tím vygeneruje čtyři účastníky závěrečného turnaje hraného ve formátu Final Four, kterým sezona na začátku března v Otrokovicích vyvrcholí. Ve hře jsou rovněž dva krajští reprezentanti, kteří zabojují o postup.



Zatímco pro Poličku půjde svým způsobem o sportovní „povinnost“, vždyť obhajuje sérii medailí z minulých let i loňský mistrovský titul a absence na Final Four byl byla rozčarováním, tak Moravská Třebové se mezi top čtyřku pokusí probojovat premiérově ve svých klubových dějinách.



Cesta na Final Four povede přes série hrané na dvě vítězná utkání. Jejich specifikum oproti základní části spočívá v tom, že zápasy se hrají na 2 x 20 minut čistého času, což občas hraje zásadní roli především pro týmy hrající v početně slabších sestavách.



Při remíze v základní hrací době se pokračuje prodloužením případně penaltami, každý duel musí mít vítěze. Výhodu domácího prostředí v prvním a možném třetím klání mají celky lépe umístění v tabulce základní části.

VPS Novabrik: Úloha favorita je jasně na jeho straně, ovšem musí si dát velký pozor

Finálový turnaj celostátní ligy bez VPS Novabrik? Nemožné. Něco takového se nestalo více než dekádu, navíc pozice obhájce titulu a druhého týmu po základní části jej předurčuje k tomu, aby nechal čtvrtfinálového soupeře z Jilemnice za sebou. Ale ono to zase tak snadné nebude. Ať proto, že nevyzpytatelný tým z Krkonoš v Poličce v této sezoně už jednou zvítězil, nebo z toho důvodu, že Novabrik téměř měsíc neodehrál ostrý soutěžní zápas, což se jen tréninkem nenahradí. „Sám jsem zvědav, jak se to na našem herním projevu odrazí. My máme trochu starosti se sestavou, otazník visí nad startem dvou kluků, ale jsme doma, chceme vyhrát a jet do haly soupeře za stavu 1:0 na zápasy,“ nepřipouští pochybnosti poličský trenér František Švec. „Jilemnice je náš tradiční soupeř, samozřejmě nevíme, v jakém přijede složení, ale předpokládám, že bude hrát spíše zezadu a vyrážet do rychlých brejků, zatímco na nás bude, abychom hru tvořili. Spoléhám na to, že hráči jsou zkušení, vědí, jak se play off hraje, je mi však zřejmé, že nás čeká těžká série,“ dodal kouč.

Šakalí hněv: Historicky první postup do bitev o medaile je obrovským lákadlem

Ještě nikdy o cenné kovy nehráli a letos cítí naději, že by to mohlo vyjít. Šakalové jsou odhodlaní udělat pro úspěch ve čtvrtfinále maximum. Byť proti nim stojí Sparta, loňský finalista. „Dostat se na Final Four je naším dlouhodobým cílem a hlavně velkým snem. Už samotné čtvrtfinále je ale absolutně jinou disciplínou než základní část. Nečeká nás tam nic jiného než krev, pot a dřina. Snad na jeho konci nebudou slzy,“ říká manažer klubu Petr Matoušek, jenž během sezony protočil v týmu nebývalé množství hráčů. „Podařilo se nám ustát turbulentní dobu plnou změn a kádr se alespoň relativně ustálil. Problémy se sestavou se s námi táhnou celou sezonu jako červená nit a radikální zásah byl bezpodmínečně nutný,“ uvedl Matoušek. A naděje Šakalů proti Spartě? „K utkáním přistupujeme s pokorou a vědomím, že nastupujeme proti jednomu z nejlepších týmů v republice. Kdo však sleduje sálovou kopanou pozorně, ten ví, že všechna naše vzájemná střetnutí byla až abnormálně vyrovnaná. Diváci se tak mohou těšit na vynikající sálovku, která má předpoklady splňovat ta nejpřísnější kritéria,“ je přesvědčen Petr Matoušek.

VPS Novabrik Polička – SK SICO SC Jilemnice

9. února od 19 hodin v Poličce

16. února od 17 hodin v Jilemnici

Případně 23. února v Poličce

AC Sparta Praha – Šakalí hněv Moravská Třebová

9. února od 19 hodin v Praze-Radotíně

16. února od 18 hodin v Mohelnici

Případně 23. února v Praze-Radotíně



Zbývající čtvrtfinále: Chemcomex Praha – Bombarďáci Větřní, FK Adria Kladno – Futsal Zlín.