Svitavská výhra vypadá na první pohled impozantně a je nutno ji brát s povděkem, nicméně byla spíše odrazem toho, že se soupeř ve druhém poločase úplně složil, než vlastního skvělého počínání. Tři body připisoval také třebovský Slovan a v jeho případě to bylo školení na téma tzv. „pohlídané“ vítězství. Ve chvíli, kdy si vytvořil náskok, tak kormidloval zápas bez většího výdeje sil žádaným směrem.

Heřmanův Městec – Litomyšl 1:0

Jaroslav Pavlík, vedoucí mužstva FK Jiskra Heřmanův Městec: Na velmi těžkém terénu se proti Litomyšli hrál spíše bojovný fotbal, na přílišnou krásu nebyl prostor. První poločas měla obě mužstva po třech šancích, poté nás hosté přehrávali, což bylo i důsledkem našeho vyloučení. Za zisk tří bodů jsme nesmírně rádi.



Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Na těžkém terénu v Heřmanově Městci jsme odehráli z našeho pohledu velmi slušné utkání, dostávali jsme se do šancí, dobře se pohybovali, týmu nelze upřít nasazení a snahu. Bohužel je nám to všechno k ničemu, protože se opakovalo to, co v několika minulých zápasech. Nedokážeme být efektivní, což nás sráží a připravuje o body. Neumíme se prosadit ani ve vyložených příležitostech a jsme velice nepřesní ve finální fázi. Naopak soupeř se z jedné svojí šance prosadit dokázal a stačilo mu to na tři body, zatímco my nemáme nic.

Rohovládova Bělá – Svitavy 1:7

Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: Nechci a vlastně se ani nedá nijak omluvit kolaps mezi 63. a 69. minutou, kdy jsme dostali čtyři branky. Dvě třetiny zápasu jsme živili naději na pěkný výsledek. Po prvním poločase jsme dokonce vedli a pak následovalo tohle…



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Rekordního vítězství v Pardubicích jsme nedosáhli zlepšením oproti minulým zápasům, ale zejména zásluhou opravdu slabého výkonu domácího brankáře. Jeho minel jsme však v prvním poločase nedokázali využít, protože jsme na něj nevystřelili. Proto jsme také po pětačtyřiceti minutách prohrávali, neboť soupeř dokázal potrestat hrubou chybu našeho stopera. Je také třeba přiznat, že nás ještě dvakrát zachránilo břevno. Druhý poločas však byl jednostrannou záležitostí, když jsme vstřelili sedm gólů a další šance ještě zahodili. Hráči Bělé po inkasování několika laciných branek úplně odpadli. Tímto jsme splnili úkol a nyní nás čeká v sobotu poslední zápas podzimu s určitě daleko těžším rivalem z Třemošnice. Tak nás přijďte povzbudit!

Moravská Třebová – Česká Třebová 2:0

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Čtvrt hodiny to bylo spíše oťukávání, potom jsme převzali otěže zápasu do svých rukou. Zjistili jsme, že středem hřiště se nemůžeme prosadit, proto jsme to zkusili více po stranách a z toho rezultovaly i dva góly v síti soupeře. Ten se pokoušel chodit do rychlých brejků, ale vážnější problémy nám nenadělal. I ve druhém poločase jsme se snažili hrát nátlakově, ale žádná z nadějných šancí se neujala, ani hosté však Kamische výrazněji neohrozili. Lze tedy říci, že to z naší strany bylo díky vydařenému prvnímu poločasu kontrolované vítězství.



Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: Zápas s Moravskou Třebovou se odehrál po většinu času na naší polovině. Soupeř nás přehrával ve všech činnostech, hlavně po rychlostní a fyzické stránce jsme vůbec nemohli konkurovat. Celkově našim hráčům nelze upřít snahu, pro mladíky, co nastupují k utkání, je to velká škola fotbalu a věřím, že se zkušenosti teď získané v budoucím čase projeví. Nyní nám nezbývá nic jiného než se připravit do posledního utkání podzimu a proti silnému celku Lanškrouna odevzdat maximum.

Holice – Polička 3:2

Evžen Kopecký, trenér SK Holice: Do utkání jsme vstoupili dobře a brzy se ujali vedení o dvě branky. Když jsme navýšili na 3:0, čekalo se, zda ještě něco z našeho tlaku vytěžíme. Šancí bylo dost, ale koncovka už bídná. Bohužel ve druhé půli jsme zkraje opět něco neproměnili a když hosté snížili, zbytečně jsme znervózněli. Do konce utkání už to nebylo ono. Je to pro nás zkušenost a především druhý poločas musím vzít také na sebe. Naplánoval jsem jistý záměr, který nesl určitá rizika. A ta se nám trochu vymstila. Na druhou stranu jsem rád, že jsme v nervózním závěru uhájili vedení a s ním načerpali o hráčích další cenné informace.



Miroslav Kovář, trenér SK Polička: Bohužel jsme si zřejmě neuvědomili, že fotbal se hraje od první a nikoli od pětadvacáté minuty. Paradoxně jsme první šanci měli my, míč šel jen těsně vedle tyče, potom jsme však dostali takový zvláštní gól, o kterém jsme se dohadovali místo toho, abychom se soustředili na hru, takže jsme podruhé inkasovali hned po rozehrávce. A když přišla vzápětí třetí branka, to mi tedy lehko u srdce nebylo. Naštěstí další možnosti domácích pochytal Slaný a my se postupně dostali více do hry. Po změně stran se mi zdálo, že domácí jsou si příliš jistí výsledkem, přestali kombinovat, začali balony hodně odkopávat, viditelně znervózněli. Nám se povedlo snížit na rozdíl jediného gólu, a to do konce zbývalo ještě docela dost času. Vyrovnat se nepodařilo, ale soupeř se strachoval o výhru až do poslední minuty. Musím uznat, že fotbalově byl lepší a zvítězil zaslouženě, je však pravda, že s trochou štěstí jsme třeba ten bodík mohli získat. Pořád nás trápí rozehrávka, kazíme spoustu jednoduchých míčů a sami se tím dostáváme pod tlak.