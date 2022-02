Pazderova kanonáda

„Bylo to opět daleko vyrovnanější utkání, než jak působí konečné skóre. Domácí měli mnohem více brankových příležitostí, ale my měli v brance v reprezentační formě chytajícího Jana Ehrenbergera, který svoji svatyni doslova uzamkl a přiváděl svými zákroky domácí k totálnímu šílenství,“ ohlédl se za odvetou předseda klubu Petr Matoušek.

„Pokud k tomu připočteme neskutečný týmový výkon na hranici možností každého jednotlivce a čtyřgólový příspěvek Vojty Pazdery, vyjde nám, že Moravská Třebová postoupila mezi čtyři nejlepší celky v České republice,“ netají se nadšením Matoušek.

Současně děkuje příznivcům, jež vážili dalekou cestu, aby podpořili svůj celek. „Zahrát si před plnou halou v Českých Budějovicích, kde není slyšet vlastního slova díky neúnavné podpoře našich fanoušků, to byl opravdu velmi silný zážitek. Toto vítězství věnujeme hlavně jim. Je nutno vyzvednout také sílu soupeře, který s námi svedl dvě naprosto vyrovnané bitvy, navíc v duchu fair play, a celkové skóre 3:14 je pro něj víc než kruté,“ uznal Matoušek.

„Final Four v Luhačovicích bude úplně novou soutěží, její náročnost v tuzemských podmínkách je neopakovatelná a extrémní. Půjdeme do něho opět s velkou pokorou, ale zároveň s vědomím toho, že tým má neskutečný charakter, obrovskou sílu a chuť dokázat něco velkého,“ hlásí šéf Šakalů.

Proměňovali šance

Bývalý reprezentační futsalista David Cupák pomohl Stavoblocku ve druhém čtvrtfinále a i díky jeho dvěma brankám se povedlo odvrátit pohromu. Série Poličky s Brnem bude mít jako jediná třetí díl.

„Výborné utkání z obou stran, nasazení, góly, emoce, jak to k play off patří. Brňané mě nepřestávají překvapovat, byli opravdu velmi dobří, šikovní, zlepšují se snad zápas od zápasu. Jazýčkem na vahách byla samozřejmě přítomnost Davida Cupáka, který byl platný jak svým výkonem, tak tím, že vedle takového borce jdou hned nahoru i ostatní kluci,“ vyjádřil se trenér František Švec.

Poličští to přes povedený začátek a tříbrankové vedení neměli vůbec snadné. „Za stavu 0:1 domácí netrefili prázdnou branku a nevyužili samostatný únik, za stavu 1:3 neproměnili v závěru poločasu devítku. My hráli celý druhý poločas pod tlakem faulů, ale do kontaktu jsme soupeře nepustili. Zápas jsme zvládli, ale proti kvalitnímu týmu bylo to opravdu náročné,“ dodal trenér Švec.

Třetí čtvrtfinále Polička – Brno se bude hrát v sobotu 26. února v hale Gymnázia a začíná v 18 hodin. „Samozřejmě klíčové bude, jakou se nám podaří dát dohromady sestavu, protože kluci mimo Poličku mají svoje povinnosti a nemusí být k dispozici. Pro postup však uděláme maximum v jakémkoli složení,“ potvrzuje poličský kormidelník.

Celostátní liga

2. ČTVRTFINÁLE: Bombarďáci Větřní – Šakalí hněv Moravská Třebová 2:6 (0:2). Branky: 26. Kališ, 35. Krenauer – 10., 20., 22. a 26. Pazdera, 39. Matocha, 40. Novotný. Rozhodčí: Syrůček – Půček. ŽK: 1:0. Konečný stav série: 0:2. Moravská Třebová: Ehrenberger – Šmerda, Novotný, Sedláček, Bambušek, Pazdera, Brázdil, Matocha.

Royal Flush Brno – VPS Stavoblock Polička 3:5 (1:3). Branky: 20. Peška, 30. Jašek, 40. Kokorský – 16. a 28. Cupák, 2. Poul, 10. Hynek, 35. Navrátil. Rozhodčí: Vitásek – Daněk. ŽK: 4:0. Stav série: 1:1. Polička: Slaný – T. Švec, Jílek, Navrátil, Hynek, Vondra, Cupák, Šarkozy, Poul, Opina.

Další výsledky: Sparta Praha – Zlín 5:3 (konečný stav série: 2:0), Kladno – Chemcomex Praha 0:3 (konečný stav série: 0:2).