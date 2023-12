Třetí turnaj celostátní ligy v sálovém fotbale se z pohledu regionální reprezentace zařadil mezi ty nejméně úspěšné. A lze klidně říci, že to platí historicky. Protože aby současně poličští i moravskotřebovští hráči nezískali ani bod, to se stává doopravdy výjimečně. Potřebné štěstíčko se jim ale tentokrát vyhnulo dalekým obloukem.

VPS Stavoblock Polička. | Foto: Deník/Radek Halva

Poličský VPS Stavoblock dával na turnaj v dalekém Varnsdorfu horko těžko do kupy sestavu. Herně si nevedl vůbec špatně, ale výsledkově mu to neklaplo. „Dvě těsné porážky mrzí více, než kdybychom dostali dvakrát naloženo. Myslím, že jsme zahráli dobře a tým musím pochválit, chyběla jen trocha toho štěstí. Zápas proti Rudolfovu byl kvalitní, napínavý, ke konci jsme snížili na 3:4 a měli i příležitosti na vyrovnání, ale bohužel… Soupeře z Větřní jsme v závěru hodně tlačili, šli si pro vítězství, ale asi tam bylo až příliš rizika. Kluci přes ubývající síly cítili příležitost, jenomže pohříchu jsme zahodili, co se dalo, a to i z vyložených pozic. A jak to chodí, v úplném závěru přišel trest, pár vteřin před koncem jsme nezachytili rychlý brejk a zůstaly nám znovu prázdné ruce. Škoda, ale musím zopakovat, že v téhle sestavě jsme podali dobrý výkon, byť neměl kýžený efekt,“ uvedl trenér František Švec, který musel v personálních potížích také na palubovku a dokonce se zapsal do střelecké listiny.

Slovan zachránil duel v Náchodě v prodloužení. Polička v úloze otloukánka

Moravskotřebovští Šakalové vyšli naprázdno podruhé v řadě. Nestačili na Kladno, které se sešlo v silném složení, a v rozháraném duelu, v němž nechyběly ani červené karty, neudrželi poločasové vedení proti mistrovskému Chemcomexu. „Všichni potřebujeme vánoční přestávku jak sůl. Rok 2023 byl extrémně náročný a na samotném konci jsme si za to vybrali daň v podobě dvou venkovních výbuchů. Pořád je to ale jen základní část. Velkým pozitivem je, že se nám podařilo ustálit sestavu. Teď už to jenom vyladit tak, aby nám to vyhrávalo,“ neklesá na myslí předseda klubu Petr Matoušek.

Celostátní liga

3. TURNAJ: FK Adria Kladno – Šakalí hněv Moravská Třebová 6:0 (3:0). Branky: 6. a 28. Vobořil, 18. Caizl, 20. Vondra, 22. Abrhám, 29. Kraus. Chemcomex Praha – Šakalí hněv Moravská Třebová 3:1 (0:1). Branky: 22. Fichtner, 35. Grznárik, 40. Klimt – 9. Novotný. ČK: 2:0. Bombarďáci Větřní – VPS Stavoblock Polička 2:1 (1:1). Branky: 16. Bauer, 40. Bordač – 18. Trojánek. VPS Stavoblock Polička – PCO Rudolfov 3:4 (2:2). Branky: 10. Vondra, 18. Hynek, 36. F. Švec – 9. a 14. Hric, 22. Benát, 25. Polanský.

Moravská Třebová: Vykydal – Brázdil, Novotný, Vogl, Drábek, Janutka, Pazdera, R. Matocha.

Polička: Slaný – T. Švec, Vondra, Pulkrábek, Trojánek, Hynek, F. Švec.

Další výsledky: Varnsdorf – Rudolfov 5:4 a Větřní 5:4, Zlín – Chemcomex 1:8 a Kladno 0:2.

Pořadí CL po 3. turnaji: 1. Chemcomex (14), 2. Rudolfov (13), 3. Varnsdorf (11), 4. Větřní (10), 5. Polička (9), 6. Kladno (6), 7. Moravská Třebová (4), 8. Zlín (1).

Po vánoční a novoroční pauze se celostátní liga vrátí na scénu v sobotu 6. ledna, kdy se v rámci čtvrtého turnaje bude hrát ve sportovní hale Gymnázia Polička. A na řadě je mimo jiné první okresní derby tohoto soutěžního ročníku.