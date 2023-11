KRAJSKÝ PŘEBOR /FOTOGALERIE/ Hattrick Milana Králíčka rozhodl o vítězství svitavských fotbalistů nad vysokomýtským béčkem v předposledním podzimním dějství nejvyšší krajské soutěže. Vítězství velice cenném, protože soupeř se prezentovalo jako herně velmi silný tým. Litomyšlskou Jiskru zachránil od pohromy v Přelouči gólman Tomáš Jílek, který se v nastaveném čase vydal do pokutového území soupeře, našel si ve skrumáži míč a střelou pod břevno vyrovnal na 2:2!

TJ Svitavy vs. SK Vysoké Mýto B. | Foto: Martin Alexa

Zmiňovaný Králíček osvědčil pohotovost v zakončení a výbornou volbu místa, kdy se třikrát ocitl za zády obránců na ofsajdové hraně a dokázal procpat míč přes rukavice gólmana. Druhým klíčovým mužem Svitavy byl brankář Cabal, který zkraje druhého poločasu zlikvidoval dvě tutovky soupeře.

„Vysoké Mýto se ukázalo jako fotbalově velmi silný soupeř. Poločasové vedení jsme mohli promarnit v úvodu druhé půle, kde nás podržel gólman Cabal při dvou velkých šancích hostů. Tam se utkání zlomilo, hned poté totiž Králíček zakončil protiútok na 31 a zkompletoval hattrick. Pro nás to jsou v sestavě bez mnoha zraněných hráčů cenné body,“ uvedl trenér Radovan Kroulík.

V Třebařově bylo jasno za půl hodiny. Nezvládnuté boršovské nervy = tři červené

„Utkání v Přelouči se odehrálo na velmi těžkém terénu a tomu odpovídala i kvalita fotbalu. Připravovali jsme se na to, že to bude spíše válka, a to se také potvrdilo. Domácí se v průběhu prvního poločasu dostali do vedení po naší hrubé chybě, ale více zajímavých situací první poločas nenabídl. O poločase jsme změnili rozestavení a hlavně přestali hrát z hlubšího bloku s tím, že jsme chtěli domácí presovat po celém hřišti. V stup do druhé půle nám vyšel velmi dobře, dostávali jsme soupeře pod tlak a po standardní situaci se nám podařilo srovnat. V tuto chvíli bylo na hřišti jen jedno mužstvo a tím jsme byli my, bohužel jsme propadli na polovině hřiště a domácím se z ojedinělého útoku podařilo dostat znovu do vedení,“ popsal dění kouč Litomyšle Roman Pražák.

Brankář Jiskry Litomyšl Tomáš Jílek vyrovnal v Přelouči v 92. minutě:

„Naštěstí jsme dál pokračovali v tom, co jsme si řekli v kabině, a byli jsme v 90. minutě po zásluze odměněni, když z další standardky ukázal gólman Jílek ukázal, jak se vyplatí důsledně sledovat míč, a srovnal na 2:2. Do konce zbývala minuta, domácí rozehráli, my hned získali míč a po centru ze strany zahrál obránce Přelouče jednoznačně v šestnáctce rukou, bohužel rozhodčí situaci vyhodnotil k údivu všech tak, že se penalta kopat nebude. Vzhledem k průběhu zápasu je to zasloužená remíza, ale není to během podzimu poprvé, kdy nás v klíčových momentech rozhodčí poškodil. Tady to bylo naprosto jednoznačné,“ zlobil se po závěrečném hvizdu Pražák.

Slovan loupil body v Novém Bydžově. V Litomyšli bylo velmi rychle jasno