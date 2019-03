Čtyři a půl měsíce trvala zimní přestávka v okresním fotbalovém přeboru. Nyní je u konce, o víkendu 23. a 24. března začíná sedmi zápasy jeho odvetná část, která vyluští veškeré postupové a sestupové tajenky. A že to bude luštění nadmíru zajímavé a složitě odhadnutelné, o tom nemůže být žádného sporu.

Podzimní část rozdala jednotlivým týmům karty, které musí na jaře vzít do ruky a hrát s nimi dál. Je jasné, že někdo má výchozí pozici lepší a někdo horší, ale pořád nelze zapomenout, že o ničem není rozhodnuto a stát se může ještě mnoho nepředvídatelných věcí. Ve hře je stále devětatřicet bodů a každý bez rozdílu si chce z téhle porce uloupnout co možná nejvíce.

Teď je jenom otázka, kdo a co pro to během zimy udělal…

TROJLÍSTEK. NEBO VÍCE?

Kde hledat aspiranty na postup do krajské I. B třídy? Zcela jednoznačně v Cerekvici nad Loučnou, neboť tamní Slavoj v první polovině sezony naznačil svoje úmysly vcelku důrazně. Na druhou stranu se však ani on nevyvaroval několika zakolísání a našel sobě rovné vyzyvatele, takže jej na cestě za splněním postupového cíle čeká pořádná šichta. A to tím spíše, že, což rozhodně není nepodstatná okolnost, bude hrát na jaře pouze pětkrát ve svém domácím prostředí.



Opatov, ten tedy v podzimní části udivil fotbalovou veřejnost v okrese. Především tím, že si stabilní výkonnost udržel po celou dobu. Bodově se dokonce vyrovnal Cerekvici a je s ní na stejné „startovní čáře“. Stoprocentně se nenajde vůbec nikdo, kdo by si tenhle tým dovolil podcenit. Se zlou by se totiž mohl potázat. Také třetí Březová odehrála podzim nad všeobecné očekávání a stojí před ní výzva a úkol, jak teď na povedenou první polovinu soutěžního ročníku navázat.



Jestli se ještě někdo další může zapojit do zápolení o nejpřednější pozice? Proč by ne, například celky z Jevíčka a Mladějova na to určitě kvalitou disponují, ovšem to budou muset najet od zahajovacího jarního výkopu do vítězného „módu“, protože určitou bodovou ztrátu za špicí přece jen mají a že by elitní trojice přes zimu úplně ztratila formu, to se reálně předpokládat nedá.

KDO A KOLIK DOLŮ?

S cílem dát zapomenout na nepříliš vydařené podzimní vystoupení hledí do jara některé celky, které zaostaly za očekáváním. Nepochybně výše hodlají zamířit mužstva z Bystrého, Jaroměřic a především Morašic, nad jejichž pozicí si tamní fanoušci mohli ukroutit hlavy. Tyhle mančafty, a nejenom tyhle, ale i další ze širšího středu tabulky, mj. Horní Újezd či Kamenná Horka, mohou jarní vývoj zásadně ovlivnit tím, že oberou o body družstva z čela tabulky. A není pochyb, že schopnosti na to, zejména doma, mají.



Boj o udržení se bude týkat v první řadě poslední čtveřice, i když vyloučit nelze nic a při mimořádně špatných výkonech tam může zahučet i někdo další. Počet sestupujících bude jako vždy závislý na I. B třídě, kde, jak známo, především situace Opatovce není vůbec růžová, zatím však ani ne beznadějná. Nejméně jeden tým však do III. třídy půjde za všech okolností, mohou to však být i dva nebo nedej Bože i tři.



Nejhůře je na tom Radiměř a pokud přes zimu neobjevila způsob, jak dávat góly (zatím jen osm), budou její šance malé. Jen o nicotný kousíček lépe si počínala Trnávka a tato dvojice se bude pokoušet hrabat z nejhorších příček. Také v Dlouhé Loučce a Linharticích nebyla zimní pauza pohodová, je tam hodně co napravovat. Zkrátka, v přeboru bude na jaře o co hrát!

Tauer Group okresní přebor dospělých po podzimu:

1. Cerekvice 31

2. Opatov 31

3. Březová 29

4. Jevíčko 26

5. Mladějov 24

6. Bystré 20

7. Jaroměřice 20

8. Horní Újezd 17

9. Kamenná Horka 17

10. Morašice 15

11. Dlouhá Loučka 10

12. Linhartice 10

13. Městečko Trnávka 5

14. Radiměř 4