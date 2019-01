Hradec Králové - Václav Němeček ví, jak se posílají Portugalci z Eura domů: „Nikdy nezapomenu na tu radost," vzpomíná na fotbalový šampionát v Anglii.

Českoslovenští fotbalisté na MS 1990 před utkáním s Itálií. Horní řada zleva: Václav Němeček, Miroslav Kadlec, Ivo Knoflíček, Tomáš Skuhravý, Jozef Chovanec, vkleče Ivan Hašek, Vladimír Kinier, Vladimír Weiss, Lubomír Moravčík, Michal Bílek a Jan Stejskal | Foto: ČTK

Historie ožívá. Před šestnácti lety vybojovala česká fotbalová reprezentace na Euru v Anglii stříbro.

Ve čtvrtfinále vyšoupla z bojů o medaile Portugalsko.

Stejný soupeř čeká na národní tým i ve čtvrtek v Polsku. „Počítám s tím, že může zase rozhodnout jenom jeden gól," říká bývalý reprezentant a dnes fotbalový agent Václav Němeček. Na výhru 1:0 a slavnou trefu Karla Poborského těžko někdy zapomene.

Při geniálním lobu stál jenom kus od vlasatého záložníka. „To, co provedl, překvapilo nás i Portugalce," říká.

Jsou vzpomínky na velkou anglickou jízdu až do finále teď ještě intenzivnější?

Samozřejmě, že si člověk vzpomene. Zažili jsme něco podobného, co mají za sebou kluci v Polsku. Taky nám nevyšel první zápas, ze skupiny jsme postoupili a měli i kliku, to k tomu patřilo.

Co se vám vybaví jako první, když se ohlédnete za památným čtvrtfinále s Portugalskem?

To je asi úplně zbytečná otázka (usmívá se).

Rozumím, vítězný dloubák Karla Poborského…

Přesně tak. Vybavuji si, že to byl vyrovnaný a těžký zápas s minimem šancí. Byl to hodně taktický boj. Nikdy taky nezapomenu na tu obrovskou radost, jaká propukla hned po závěrečném hvizdu.

Poborského lob byl geniální. Měl byste odvahu řešit situaci stejně?

Copak odvahu, ta by třeba byla. Chce to spíš to myšlení okamžiku, jde o to, že hráče takové řešení vůbec napadne. Podle mě nemá takový dar každý. Musíte mít technické vlohy a v sobě ještě navíc takovou touhu opít brankáře rohlíkem, vyzrát na něj nějakým netradičním způsobem. Karel tohle všechno měl.

Trvala ta sekunda, než míč z výšky do zapadl sítě, věčnost?

Nemyslím si. Nebyl jsem ani moc daleko, stál jsem někde za Karlem. To, co provedl, překvapilo náš i Portugalce, ale brzy bylo celkem jasné, že to bude gól.

Cítili jste, že vás Poborského gól nakopl a náskok udržíte, i kdyby se Portugalci stavěli na hlavu?

Tak to funguje vždycky, navíc jsme naši hru měli založenou na hodně dobré obraně. Moment, kdy jsme se dostali do vedení, byl pro nás hodně zajímavý.

Museli jste čelit silné záloze v čele s Figem, Costou nebo Sousou, ale žádný Ronaldo, možná nejlepší hráč na světě, za Portugalsko tehdy nehrál. Měli jste to o něco snazší?

Je fakt, že nejlepšího hráče světa neměli, ale proti nám stály taky velké hvězdy, i tehdy mělo Portugalsko velmi dobrý tým. Ronaldo je určitě světová špička, navíc z něho dělají hvězdu i všichni okolo. Na šampionátu přitom úplně šťastně nezačal, ve druhém zápase pak spálil nějaké šance. Je prostě vidět, že ani takový hráč nemusí mít pokaždé svůj den. Kéž by to platilo i ve čtvrtek.

Jenže se zlepšuje. Proti Německu byl bídný, Nizozemce sestřelil dvěma góly. Z toho jde trochu strach…

Pravda, nahoru jde navíc celý tým, ne pouze Ronaldo. Viděl jsem všechny jejich zápasy, je jasné, že výkonnost Portugalska stoupá.

Existuje podle vás recept, jak Ronalda vyřadit ze hry?

Musíte se zaprvé vyrovnat s jeho rychlostí, je potřeba s tím počítat. Když se rozběhne, brání se strašně těžko. Jde do kličky a dovede se dostat do šance, nebo udělá nebezpečnou standardní situaci. Myslím, že v kabině národního týmu se o tom bude hodně diskutovat. Jsem přesvědčen, že ho budou naši hráči zdvojovat, možná i ztrojovat.

Dánský stoper Kjaer proslul výrokem, že Ronaldo se dá zastavit hromadou menších faulů a jedním velkým. Je tohle cesta?

(usměje se) Proč ne? První hráč mu fotbal musí otrávit, trochu ho načnout. Je potřeba, aby byl pak druhý bránící fotbalista tak blízko, aby dokázal využít toho, že je Ronaldo v problémech, a dorazil ho. Jeho bránění musí být týmovou spoluprácí.

Sparťan Kweuke je sice úplně jiným typem fotbalisty, ale Hradec ho bránil v lize vždycky tak, že k němu nepustil míč, vždycky před ním stál někdo, kdo nedovolil, aby se Kweuke mohl věnovat zpracování. Mohlo by něco podobného fungovat i na Ronalda?

To už zacházíme do detailů. Všechno vychází hlavně ze situací na hřišti, jak se vyvíjí hra, jak k Ronaldovi přicházejí balony a tak dále. V tom je právě krása fotbalu, danou situaci musíte vyhodnotit až v okamžiku, kdy nastane.

Baví vás pozorovat cirkusové kousky Christiana Ronalda?

Abych byl upřímný, moc ho nemusím. Na můj vkus je to až příliš velký egoista. Ale k jeho stylu tohle asi patří. Mám radši jiné hráče, i když jeho kvality respektuji, je to velmi dobrý fotbalista. Ale abych hledal na satelitu, kde zrovna o víkendu hraje, to vážně ne (usmívá se).

Takže věříte, že ho „český Messi" Václav Pilař zastíní?

(přemýšlí) Václav Pilař je kvalitní fotbalista, ale úplně jiný typ. Nějaká srovnání moc rád nemám. Ale zastínit by ho mohl, proč ne? Když se nám povede Ronalda a spol. ubránit a Venca dá rozhodující gól, tak prostě bude lepší než Ronaldo.

Čekáte, že stejně jako před šestnácti lety může čtvrtfinále rozhodnout jeden gól?

Počítám s tím.