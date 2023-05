ČFL: Do druhé ligy postoupí lepší z baráže mezi vítězi skupin A a B, její složení je jasné (Domažlice – Žižkov). Do divize sestoupí celkem tři družstva – obě na 16. pozici a horší z 15. místa. V „naší“ skupině B jsou nyní na chvostu tabulky a aktuálně na sestupových pozicích Benešov a Živanice (26 bodů), ovšem jistotu udržení nemají ani Přepeře (28), Pardubice B a Jablonec B (31).

Aktuální situace ke 30. 5.: postup do baráže: Žižkov, sestup do divize: Benešov, Živanice.

DIVIZE: O postupujícím ze skupiny C je dávno rozhodnuto (Liberec B). Sestupovat do příslušných krajských přeborů bude ze tří skupin celkem deset družstev: z každé tři nejslabší a s nimi celek s nejhorší bilancí na 13. místě. A v tuto chvíli se zdá, že to bude právě ten ze skupiny C. Pro náš kraj je ale podstatné, že Letohrad je od téhle pozice dvě kola před koncem bezpečných šest bodů vzdálen.

Aktuální situace k 30. 5.: postup do ČFL: Liberec B, sestup do krajských přeborů: Náchod, Brandýs nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, Čáslav.

KRAJSKÝ PŘEBOR: Na čele je jasno, do divize postupují bezkonkurenční Horní Ředice. Dolů do I. A třídy půjdou poslední dva týmy a Moravanům (22) a Moravské Třebové (23) pomůže od sestupu jenom zázrak, vzepjetí na poslední chvíli a k tomu selhání Přelouče nebo Vysokého Mýta B (28).

Aktuální situace k 30. 5.: postup do divize: Horní Ředice, sestup do I. A třídy: Moravany, Moravská Třebová.

I. A TŘÍDA: Vzhledem k tomu, že téměř na sto procent nesestupuje do kraje nikdo z divize, budou mít právo postupu tři nejlepší družstva z druhé nejvyšší krajské soutěže. Teď to vychází na Proseč (47), Prosetín (45) a Jablonné nad Orlicí (42), bez šance ovšem stále nejsou ani České Heřmanice (40) a Zámrsk (39). Neméně vyrovnaná je situace u dna tabulky, kde se hraje o vyhnutí se dvěma sestupovým místům. Tatenice (20) jsou na tom nejhůře, ale lehké spaní nemají ani Polička a FC Jiskra 2008 (24), Luže (25), Dolní Újezd a Ústí nad Orlicí B (27) či Letohrad B (29). Drama bude tím větší, že na obou pólech tabulky je na programu řada vzájemných soubojů.

Aktuální situace k 30. 5.: postup do KP: Proseč, Prosetín, Jablonné nad Orlicí, sestup do I. B třídy: Tatenice, Polička.

I. B TŘÍDA: Postoupí vítězové obou skupin (z áčka jsou k tomu nejblíže Slatiňany, v béčku se rozhodne mezi Sloupnicí a Žamberkem) a s nimi celek s lepší bilancí z druhého místa. Podstatně lépe je na tom v tomto směru skupina B. Sestupovat do okresů budou tři mužstva, tedy oba z posledních příček, a s nimi horší ze třináctého místa. V áčku je s velkou pravděpodobnosti zpečetěn osud Nasavrk, v béčku se chystá obrovská řežba v závěrečných kolech, posledních pět týmů dělí pouze čtyři body. Rovněž porovnání bodových zisků v obou skupinách zatím vyznívá velice vyrovnaně.

Aktuální situace k 30. 5.: postup do I. A třídy: Slatiňany, Žamberk, Sloupnice, sestup do okresů: Nasavrky, Libchavy, Kunčina.

OKRESNÍ PŘEBORY: V předstihu je rozhodnuto o přeborníkovi Chrudimska, do kraje se vrátí Načešice. Na Svitavsku se rozhodne mezi Bystrým (53) a Opatovem (48), na Pardubicku mezi Přeloučí B (52) a Sezemicemi (45). Nejvyrovnanější je situace na Ústeckoorlicku, kde jsou ve hře o přebornický titul a postup do I. B třídy Česká Třebová B (55), Choceň B (54) a Mistrovice (52).

Závěrem dodejme, že výše uvedený přehled vychází z výsledků dosažených sportovní cestou. Nelze předjímat možné posuny v soutěžích dané nepřihlášením se některých družstev, doplňováním soutěží a podobně.