A právě tady je další zádrhel pro Hlinsko, které nepřekvapilo v Ústí nad Orlicí, kde nebodovalo. Kromě tři nejhorších celků ze všech skupin by totiž za takové konstelace sestupoval i nejhorší z třináctých míst. Aktuálně to vypadá tak, že všechny tři týmy, kterých by se to mohlo týkat, mají shodně 26 bodů (Příbram B, Štětí, Hlinsko) a rozhodovalo by skóre, které má zatím nejhorší první jmenovaný klub. Jasné je, že jistotu záchrany bez ohledu na další okolnosti dá Hlineckým posun na jedenáctou pozici, na což mají čtyři zápasy (doma Dobrovice, venku Letohrad, doma Kosmonosy, venku Spoje Praha).

Nepříjemná ztráta Slovanu. Smírné derby, Dolní Újezd zabředl do potíží

V soutěžích Pardubického kraje došlo o minulém víkendu k určitému přesypání. Na postupové místo v přeboru se vyškrábaly Svitavy (díky lepší vzájemné bilance s Lanškrounem). Na opačném pólu jsou k sestupu odsouzeny Moravany a rovněž pozice Třemošnice je prakticky beznadějná. Pokud vy však měl padat ještě třetí tým, byla by to pořádná mela. Ta nepochybně nastane v I. A třídě, protože ani sedmé České Heřmanice nemají záchranu jistou, navíc není jisté, jestli dolů půjde společně s FC Jiskra 2008 jeden nebo dvě další mužstva. V I. B třídě s určitostí sestupují áčko Řečany nad Labem a Přelouč B a v béčku Sloupnice. Kdo se k ní nedobrovolně přidá, to je zatím otázkou, stejně jako to, jestli bude sestupovat ještě horší tým z dvanáctých příček.

Níže najdete aktuální model, kdo by sestupoval a postupoval, pokud by soutěže skončily k 22. květnu. Připomeňme, že ten vychází čistě z výsledků dosažených sportovní cestou a pomíjí možné nepřihlášení se družstev a podobné vlivy.

Aktuální postupový a sestupový model (k 22. květnu 2024):

Sestup z Fortuna:Národní ligy: do ČFL: Příbram, do MSFL: Kroměříž (jistý sestup).

Postup z ČFL do Fortuna:Národní ligy (na základě výsledku baráže): Slavia Praha B, nebo Velvary.

Sestup z ČFL do divize: Králův Dvůr (skupina A), Přepeře, Hradec Králové B (skupina B).

Postup z divize do ČFL: Petřín Plzeň (skupina A), Chomutov (skupina B), Ústí nad Orlicí (skupina C).

Sestup z divize do krajských přeborů: Klatovy, Český Krumlov, Tachov, Příbram B (skupina A), Cheb (jistý sestup), Louny, Nespeky (skupina B), Letohrad (jistý sestup), Čáslav, Spoje Praha (skupina C).

Postup z krajského přeboru do divize: Svitavy.

Sestup z krajského přeboru do I. A třídy: Moravany (jistý sestup), Třemošnice.

Postup z I. A třídy do krajského přeboru: Zámrsk (jistý postup), Ústí nad Orlicí B.

Sestup z I. A třídy do I. B třídy: FC Jiskra 2008 (jistý sestup), Žamberk.

Postup z I. B třídy do I. A třídy: Stolany (skupina A), Dobříkov (skupina B, jistý postup).

Sestup z I. B třídy do okresních přeborů: Řečany nad Labem, Přelouč B (skupina A, oba jistý sestup), Sloupnice (jistý sestup), Jaroměřice (skupina B).

Postup z okresních přeborů do I. B třídy: Miřetice (CR, jistý postup), Libchavy (UO), Třebařov (SY), Sezemice (PU).