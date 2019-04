Březová vydřela tři body pod Cimburkem, o což se zasloužil svým gólovým zásahem z prvního poločasu Dufek. Velkou čárou přes rozpočet bylo pro hosty vyloučení nedisciplinovaného Stupky v 56. minutě. Březovská obrana však není nejpevnější v přeboru jenom tak náhodou, takže si i v oslabení poradila, byť soupeř výrazně přidal na aktivitě a vypracoval si několik slibných příležitostí k vyrovnání, jenže konto brankáře Kejdy zůstalo nedotčené.

Magnet víkendu v Jevíčku směřoval dlouho k bezbrankové dělbě bodů, ovšem… Vyrovnaný duel za krásného počasí před početnou návštěvou rozhodl důraz hostů po trestném kopu v malém vápně domácího týmu v poslední minutě hry. K zakončení se prodral Jandera a všechny body putovaly jeho zásluhou k Loučné. Domácí celek si dokázal vytvořit několik gólovek, tyto však neproměnil, a zápas se blížil k remíze, kterou však Cerekvičtí odmítli.

Tři týmy měly v osmnáctém kole okresního přeboru vyloučeného fotbalistu. Paradoxem je, že všechny tři bez ohledu na početní oslabení oslavily vítězství!

Opatov okusil na vlastní kůži jarní netušené radiměřské zmrtvýchvstání. Předposlední tým tabulky nasázel čtyři branky, což je od něho v tomto ročníku unikátní počin, který dokazuje, že to se záchranou myslí smrtelně vážně. Domácí byli o krok napřed v přestřelce v první půli, pro další vývoj byl klíčový Stodolův zásah nedlouho po zahájení druhé části hry. Hosté nedokázali reagovat, „záchranná brzda“ a z ní plynoucí vyloučení Svobody přišlo příliš pozdě, než aby mohlo být na skóre vliv.



Do nebe nevyroste žádný strom a ani ten jaroměřický. Po čtyřech výhrách v řadě přišel „náraz do zdi“ v Dlouhé Loučce. Ta protivníkovu doposud produktivní ofenzivu vynulovala a nic na tom nezměnil fakt, že závěr musela zvládnout v oslabení. Místo hostujícího ataku na srovnání stavu přišlo potvrzení výsledku na opačné straně, penalta využitá D. Křivánkem podtrhla skutečnost, že Loučka obrala čtvrtého soupeře z elitní pětky. To je ale forma!



V Morašicích se o všem podstatném po vyrovnaném poločase se šancemi obou rivalů rozhodlo po změně stran. A to byla pasáž, kdy hosté z Mladějova začali povážlivě chybovat okolo svého vápna. Nejprve jejich ztrátu balonu potrestal Válek a ten samý hráč přidal i pojistku. Tentokrát z penalty, kterou domácí dostali doslova darovanou po hodně školáckém faulu v rohu šestnáctky. Morašičtí potom zápas dohráli s převahou a účet ještě jednou vylepšili.



Do stále hlubších starostí zabředá linhartická Metra. Proti Bystrému sice zkraje druhé půlky dorovnala ztrátu, jenže to bylo z její strany vše, potom už úřadoval jen soupeř, který si dvěma trefami zajistili vítězství, zatímco pro domácí nevěští pohled do tabulky nic pozitivního…

Směrem ke klidným vodám středu tabulky se po vítězství nad Kamennou Horkou posunuli hornoújezdští fotbalisté.

18. KOLO:

Dlouhá Loučka – Jaroměřice 2:0

Fakta – branky: 33. a 77. (PK) D. Křivánek. Rozhodčí: Rek. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (68. Kolísek). Diváci: 187. Poločas: 1:0. Dlouhá Loučka: Rek – D. Křivánek, Kralovič (70. P. Křivánek), Marván, Kolísek, Chromý, Kolář, Ševčík, Novotný, Charvát (46. Bubeník), Crha. Jaroměřice: Procházka – M. Valenta (88. Popelář), Jakab, Šebek, Gecl, Vacula, Hrbata (88. Olšan), Mooz, J. Valenta (86. Bednařík), Švec, Batelka.

Radiměř – Opatov 4:2

Fakta – branky: 37. a 56. Stodola, 16. J. Trnečka, 25. Janečka – 17. Vostřel, 32. Polák. Rozhodčí: Rejhon. ŽK: 0:3. ČK: 1:0 (86. R. Svoboda). Diváci: 80. Poločas: 3:2. Radiměř: Škorpík – Ondroušek, Valouch, R. Svoboda, Šmíd, Vach, Janečka, Moravec, Bubela, J. Trnečka, Stodola (67. Doubek). Opatov: Havlát – Košín, Petruň, Cimburek (73. Procházka), Lustyk, Křivka, Paar, Sedlák (70. Broulík), Kalánek, Vostřel (48. Zeman), Polák.

Městečko Trnávka – Březová 0:1

Fakta – branka: 35. Dufek. Rozhodčí: Schejbal. ŽK: 4:5. ČK: 0:1 (56. Stupka). Diváci: 172. Poločas: 0:1. Městečko Trnávka: Hensl – Šteffek, Janík (34. Král), Šašinka, Továrek, Kleveta, Michalčák (84. Smolík), Stenzl, Ševčík (46. Pupík), Makrlík, Kolínský. Březová nad Svitavou: Kejda – Klemša, Tesař, Dufek, Friedl, Kučera, Čuhel (7. Macek), Stupka, Ducháček, Kutlák (78. Jež), Procházka (64. Cacek, 90. Lidmila).

Morašice – Mladějov 3:0

Fakta – branky: 48. a 66. (PK) Válek, 73. Kopecký. Rozhodčí: Šenkýř. ŽK: 4:2. Diváci: 100. Poločas: 0:0. Morašice: Prešinský – V. Štancl, Chmelík, Ropek, Klement (6. Sokol, 86. Špinar), D. Štancl, Vít (60. Bureš), Ondráček (79. Vejrych), Novák, Skala (30. Kopecký), Válek. Mladějov: Vykydal – Prusák, Satler (60. Čech), Seryn, Sekanina (73. Šimek), Mrázek, Müller, Staněk, Němec, Kudyn, Prosecký (73. Onderka).

Jevíčko – Cerekvice 0:1

Fakta – branka: 90. Jandera. Rozhodčí: Kunc. ŽK: 0:1. Diváci: 70. Poločas: 0:0. Jevíčko: Přikryl – Jedlinský, Václavek, Vašíček, Seknička, Vykydal, Ille, Goš (46. Hofman), Bartuněk, Linhart, Müller (85. Vedra). Cerekvice nad Loučnou: V. Vostrčil – Kusý, Kříž, Jandera, Růžek, Lněnička, Lorenc, F. Pražák (55. Uher), Šeda, J. Vostrčil (70. Hermann), Malý (89. Jirout).

Horní Újezd – Kamenná Horka 2:0

Fakta – branky: 24. Pechanec (PK), 49. Kysilko. Rozhodčí: Stolín. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Poločas: 1:0. Horní Újezd: Motyčka – Hladík, Švec, Martin Kusý, Faltys, Pechanec, Marek Kusý, Prokop, Lněnička, Kysilko, Kladiva (30. Svatoš, 70. Šplíchal). Kamenná Horka: Kavalír – Nekvinda, Švec, Gregor, Dokoupil, Kučírek, Letocha, Lelek, Mašek, Fadrný, Lesák (88. Hřebíček).

Linhartice – Bystré 1:3

Fakta – branky: 52. Kryštof – 40. (PK) a 58. P. Lánský, 81. M. Oravec. Rozhodčí: Ropek. ŽK: 2:1. Diváci: 85. Poločas: 0:1. Linhartice: Dostál – Prucek, Radimecký, Stárek, Rek (70. Moravec), Heger, Kryštof, Andrlík, T. Kelo (70. Konečný), P. Kelo, Kyrcz (46. Mlčoch). Bystré: J. Lánský – T. Oravec (76. Škorpík), P. Lánský, Hanus (73. M. Oravec), Juráš, Peterka, Němec, Kučera (81. Mitáš), Pachovský, Jíra, Putnar.

Pořadí:

1. Březová nad Svitavou (39), 2. Cerekvice nad Loučnou (37), 3. Opatov (36), 4. Jevíčko (32), 5. Jaroměřice (32), 6. Bystré (31), 7. Mladějov (28), 8. Horní Újezd (24), 9. Morašice (23), 10. Kamenná Horka (21), 11. Dlouhá Loučka (20), 12. Linhartice (14), 13. Radiměř (12), 14. Městečko Trnávka (8).