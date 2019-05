I. B TŘÍDA: Dvě regionální derby byla na programu víkendového dějství nejnižší krajské soutěže fotbalistů. V obou šlo především o velice potřebné záchranářské body.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Nezískal je Janov a otevírá se pod ním propast, protože nedokázal využít příležitost, aby se přiblížil k předposlednímu Žichlínku. Ve střetnutí proti Pomezí, jež se v uplynulých kolech výsledkově hodně trápilo, byli ovšem domácí od potřebného zisku dál, než naznačuje nejtěsnější skóre. „Hosté byli po většinu času lepším mužstvem, od většího gólového přídělu nás zachránily tyčka a břevno. Pomezí v utkání průměrné úrovně zaslouženě zvítězilo,“ konstatoval vedoucího janovského mužstva Pavel Záleský. Mužem zápasu byl dvakrát přesně střílející Vaško. Samotný závěr duelu poznamenala vyloučení. To si nejprve zblízka prohlédl druhou žlutou a tedy i červenou kartu janovský Kubíček a po závěrečném hvizdu neudržel nervy na uzdě protihráč Jožák. Janov zůstává třináctý a jediným rivalem, kterého by ještě mohl dostihnout, je dvanáctý Žichlínek mající v tuhle chvíli o čtyři body více. Jenomže to musí v závěrečných třech kolech pořádně zabrat. I stávající pozice, pokud na tom bude na konci soutěže bodově lépe než třináctý celek skupiny A, by mu sice za příznivé shody okolností mohla k udržení v soutěži stačit, spoléhat na tuto variantu se ovšem nedá.



Opatovec potvrdil výtečné jaro a je prakticky zachráněn, před Janovem má sedm bodů k dobru a to bude dostatečný „polštář“, i proto, že má ještě v záloze vystoupení proti sestupující Řetové. Výhrou 3:0 nad dolnoújezdskou rezervou dokonce dostihl svého rivala, což se po podzimu zdálo být z říše sci-fi. „Od počátku jsme soupeře převyšovali. Jako první zahrozil Bartoš po přihrávce Rady, ale z malého vápna přestřelil. Po čtvrthodině byl faulován Rada a z penalty otevřel účet Bartoš. O dvě minuty později si oba jmenovaní zopakovali akci z úvodu a tentokrát se Bartoš nemýlil. Ve druhé půlce ještě pojistil další důležité vítězství Bednář a jsme tak znovu blíže k udržení,“ byl spokojen sekretář Tomáš Telecký.



Na jarní sinusoidě svých výkonů se moravskotřebovská rezerva ocitla tentokrát v té vrchní části. Obrala o bod vedoucí Tatenice a oddálila tím jejich korunovaci za šampióny nejnižší krajské soutěže. A to byla dokonce k vítězství blíže, domácí vyrovnávali deset minut před koncem.