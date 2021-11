Celostátní liga v sálovém fotbale má za sebou kompletní program druhého kola. Pohled do tabulky říká, že oba zástupci Svitavska se nalézají v top trojce. Nástup se tedy povedl a lze si jen přát, aby to tak vydrželo co nejdéle.

Úspěch po více než sedmi letech

Historicky první bod Šakalů proti pražským mistrům republiky se narodil po dramatickém druhém poločase, ve kterém moravskotřebovští futsalisté dokonce pět minut před koncem vedli 2:1. „Dal jsem si práci a zjistil jsem, že v sobotu se jednalo o jubilejní dvacáté utkání proti Chemcomexu Praha. To první se odehrálo 15. března 2014 na českém poháru ve Skutči s výsledkem 0:4. A přesně tak dlouho trvalo, než se nám podařilo získat proti Pražanům premiérový bod. Shodou okolností jsme se v ten stejný den utkali poprvé i s Jilemnicí, tehdy 0:1. Zde jsem rád, že jsme potvrdili papírové předpoklady a podařilo se nám zvítězit. Nebylo to ale nic jednoduchého a byla to obrovská dřina. Všechny čtyři body z pražského turnaje pro nás mají cenu zlata a jsou odměnou za týmový výkon,“ byl spokojen předseda klubu Petr Matoušek s výsledky, které Šakaly udržely na čele tabulky.

Šakalí hněv Moravská Třebová – Chemcomex Praha 2:2 (0:0). Branky: Pazdera, J. Štaffa – Šnídl, Klimt.

Šakalí hněv Moravská Třebová – SK SICO Jilemnice 3:1 (2:0). Branky: Novotný 2, Valenta – Smolík.

Moravská Třebová: Ehrenberger – Pazdera, Lasovský, Sedláček, Valenta, Matocha, J. Štaffa, Válek.

Ach, ta produktivita

Jednou věcí byla hodně okleštěná sestava Poličky, druhou její velmi nízká produktivita. „Museli jsme upravit styl hry, nemohli jsme si dovolit napadání po celé ploše, spíše se snažili o držení míče pod kontrolou. Nemá to však spojitost s tím, že neproměníme ani vyložené šance,“ konstatoval trenér František Švec. Zápas proti Kladnu byl sice na počet gólových příležitostí vcelku vyrovnaný, ale do černého mířil jen soupeř. Do poločasu skóroval z rychlého brejku a přímého kopu, brzy po změně stran přidal třetí zásah a bylo rozhodnuto. „Síly na zvrat jsme neměli, toto utkání rozhodla efektivita,“ potvrdil Švec. Následující bitva proti brněnskému nováčkovi nabídla slibné možnosti na obou stranách, ale současně gólovou dietu. „Zlomem byla jediná situace, kdy sice naše branka byla připsána Poulovi, ale ten nastřeloval míč před branku a protihráč si ho srazil do vlastní sítě. Těsný náskok jsme díky větší zkušenosti udrželi. Na to, v jakém jsme byli složení, jsou tři body dobré, i herní projev byl docela slušný, ale je fakt, že dát ve dvou zápasech jeden gól, a to ještě s vydatným přispěním soupeře, a brát za to body, to se těžko může opakovat častěji,“ hodnotil trenér.

VPS Stavoblock Polička – FK Adria Kladno 0:3 (0:2). Branky: Slavík, Lamač, Rossmann.

VPS Stavoblock Polička – Royal Flush Brno 1:0 (0:0). Branka: Poul.

Polička: Slaný – Mužík, T. Švec, Jílek – Poul, Hynek, Zahoran.

Další výsledky:

Zlín – Sparta Praha 3:3, Větřní – Sparta Praha 1:0, Zlín – Větřní 2:1, Brno – Kladno 4:4, Chemcomex Praha – Jilemnice 8:0.

Pořadí:

1. Moravská Třebová (10), 2. Větřní (9), 3. Polička (9), 4. Chemcomex Praha (7), 5. Kladno (4), 6. Zlín (4), 7. Brno (4), 8. Sparta Praha (2), 9. Jilemnice (1).

Třetí turnaj zavede Šakaly v sobotu 20. listopadu do sportovní haly v Černošicích u Prahy, kde nastoupí proti Spartě a Kladnu. Polička se představí v domácí hale (od 16 hodin) proti Chemcomexu a Zlínu.