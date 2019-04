Rychlý vedoucí gól, zřetelná herní převaha, slibné šance, to všechno bylo od svitavského béčka pěkné, ale pojistka nepřicházela a po změně stran se domácí začali o výsledek strachovat. Klid na jejich kopačky vnesl ke konci J. Jukl, předtím však museli být rádi, že hosté byli směrem dopředu prakticky neškodní.

„Vzhledem k množství gólových šancí je naše vítězství zasloužené. Paradoxně nám možná ublížilo brzké vedení. Na hráče jakoby sedlo uspokojení a pocit, že to půjde samo. Hráli jsme trošku nezodpovědně a laxně. Nedařilo se nám náskok potvrdit a uklidnit se. Naštěstí se střídající Jukl postaral brzy po svém nástupu o klid do závěru utkání,“ oddechl si trenér Milan Janko.

Fotbalisté Kunčiny bodovali 27. října doma proti Zámrsku a od té doby na další zisk čekali.

Poličským fotbalistům se kamsi vytratila forma ze závěru podzimu, na jaře jim to nejde zdaleka podle představ a zápas proti Kunčině toho byl prozatímním vrcholem. Sice měli po většinu času územní převahu, jenže do vedení šel outsider po špatném odkopu brankáře Slaného a pohotovém obloučku Švandy. Těsně před odchodem do kabin domácí přečíslili obranu soupeře a Hlaváček odvrátil gólovou střelu na brankové čáře rukou. Červená karta, penalta, vyrovnání Jílka na 1:1. Snad každý si myslel, že po změně stran Polička využili početní převahu, ovšem pravý opak byl pravdou a nakonec mohla i prohrát, kdyby v závěru Šmehlík s V. Pagáčem proměnili výborné příležitosti. V rozstřelu se osud přiklonil na kunčinskou stranu.



„Trápení pokračuje. První poločas byl herně docela dobrý, bohužel se nedokážeme uklidnit vedoucím gólem. Myslím, že kdybychom některou ze šancí využili, vypadal by zápas jinak. Nás místo toho ovládne nervozita, navíc po vlastní chybě inkasujeme. Druhý poločas jsme hráli do deseti, ale z naší strany to bylo špatné a spíše jsme mohli sami inkasovat než rozhodnout. Snad naší mizérii co nejdříve prolomíme,“ uvedl kouč Poličky Miroslav Kovář.



„Po dlouhé době jsme odehráli utkání po taktické stránce velmi dobře, až na moment ze závěru prvního poločasu, po kterém jsme dostali zcela zbytečnou branku a navíc dohrávali druhý poločas o deseti. Kluci tento zápas doslova odjezdili na doraz a jsem velmi rád, že jsme tímto výsledkem přerušili dlouhou sérii porážek,“ komentoval dvoubodový zisk trenér Kunčiny Jan Kačer.

18. KOLO:

Svitavy B – Načešice 2:0 (1:0)

Branky: 8. P. Juřík, 78. J. Jukl. Rozhodčí: Matoušek. ŽK: 2:1. Diváci: 96. Svitavy B: Cabal – Škeřík, Kyncl, Špička, Zvára, Svoboda, Ryšavý, Řeháček (82. Sedlák), Přibilík (80. Scheib), D. Juřík (68. J. Jukl), P. Juřík (62. A. Novák).

Polička – Kunčina 1:1 (1:1), PK 5:6

Branky: 45. Jílek (PK) – 36. Švanda. Rozhodčí: Lukášek. Hráno bez ŽK. ČK: 0:1 (44. Hlaváček). Diváci: 90. Polička: Slaný – Punar, Jílek, Stejskal (67. Opina), Jakub Mužík, Andrle, T. Švec, Pavliš, Stodola (53. Scheib), Netolický, Navrátil. Kunčina: Hutira – Hlaváček, Zeman, Pešava (75. V. Pagáč), Švanda, Kalina, Sedláček, T. Brychta, Šejnoha, T. Pagáč (69. Tlustoš), Šmehlík (85. Scholze).

Další výsledky:

Tuněchody – Vysoké Mýto B 1:1 (1:0), pen. 3:4. Branky: Šilhánek – Kavka. Přelouč – Letohrad B 1:1 (1:0), pen. 4:5. Branky: Ludvíček – Hynek. Pardubičky – Zámrsk 4:1 (2:0). Branky: Dojčán 2, T. Svoboda, Svatoň – Gerčák. Ústí nad Orlicí B – Rohovládova Bělá 1:3 (0:0). Branky: Grunta – Klouda, Barbarič, Jindra. Horní Ředice – Rosice nad Labem 4:0 (1:0). Branky: Dujsík 2 (1 z pen.), Dědič, vlastní (Voleský).

Pořadí:

1. Pardubičky (43), 2. Horní Ředice (39), 3. Přelouč (32), 4. Polička (31), 5. Rohovládova Bělá (30), 6. Zámrsk (30), 7. Svitavy B (29), 8. Vysoké Mýto B (26), 9. Ústí nad Orlicí B (26), 10. Rosice nad Labem (25), 11. Načešice (25), 12. Tuněchody (23), 13. Kunčina (10), 14. Letohrad B (9).