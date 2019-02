Svitavy – V okresních derby v rámci krajského fotbalového přeboru se radovaly domácí celky. Svitavy zdolaly Moravskou Třebovou zásluhou jediné trefy z kopačky střídajícího Radovana Kroulíka, Polička si poradila s Dolním Újezdem nakonec vcelku jednoznačně.

Dvě třetiny zápasu drželi fotbalisté Litomyšle naději, že by v zápase krajského přeboru v Moravanech snad mohli dosáhnout na překvapivé body. Jenže potom přišla blesková smršť v podání domácích.

Polička – Dolní Újezd 4:1

Na úvodní zásah se v pohledném utkání nemuselo dlouho čekat, protože v 6. minutě se z pětadvaceti metrů opřel do míče T. Švec a výstavní střelou do šibenice rozjásal domácí diváky – 1:0. Brzy ovšem mohlo být srovnáno, po rohovém kopu se dostal na hranici šestnáctky k míči Vaňous, jehož pěknou ránu výtečným zákrokem vytěsnil Slaný. Po celý první poločas byla k vidění vyrovnaná partie s velkým nasazením, jenže s minimem šancí. Ve 33. minutě se k sólu přes půl hřiště vydal obránce Pavliš, ale jeho bombu rovněž výborně kryl Janecký. V závěru první části potom přestřelil z voleje újezdský Novák. Po přestávce byli přece jen více aktivní domácí fotbalisté a s jejich tlakem přicházely i brankové šance. V 51. minutě to zkoušel technickou střelou k tyči Kovář, ale Janecký byl připraven a jeho pokus vyrazil na rohový kop. Hostující gólman si poradil i s trestným kopem Jílka, v 66. minutě zkoušel svoje střelecké štěstí znovu Kovář, ale jeho rána skončila mimo. Přihlížející se tak fotbalového koření dočkali až v poslední čtvrthodině derby. V 74. minutě se po rozehraném rohu Navrátila trefil hlavou na zadní tyči osamocený Jílek – 2:0. O pět minut později vyslal Kovář kolmicí za obranu Navrátila a ten už si s Janeckým věděl rady – 3:0. Hosté ve druhém poločase působili zakřiknutě, i tak se jim však podařilo zkorigovat výsledek po samostatné akci Mandlíka. Zasloužené vítězství domácího mužstva pak ještě podtrhl v poslední minutě sváteční střelec Mužík, který po průniku do vápna z levé strany upravil stav na 4:1.

Fakta – branky: 6. T. Švec, 74. Jílek, 79. Navrátil, 90. Mužík – 81. Mandlík. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). ŽK: 0:1. Diváci: 120. Poločas: 1:0.

Polička: Slaný – Škoda, Pavliš, Jílek, Mužík – Poul (63. Netolický), Švec, Navrátil, Kovář – Dostál (76. Klein), Stejskal (83. Vondra).

Dolní Újezd: Janecký – Frank, J. Vomáčka, Kabrhel, Vaňous (46. Drahoš) – Klusoň, Heinisch, Čejka, Fulík – Mandlík, Novák.

Svitavy – Moravská Třebová 1:0

Od začátku bylo k vidění derby sice bojovné a s oboustranným nasazením, ale současně velice málo zajímavé pro diváky. Hru provázela řada nepřesností a pokažených přihrávek, navíc byla rozháraná a neustále přerušovaná. Výsledkem bylo, že až ve 21. minutě se zrodil nebezpečnější moment a Kavalír měl práci se střelou Oklešťka. Jinak kralovala na trávníku fotbalová nuda a teprve samotný závěr první části byl o něco živější. Nejprve Vykydala překvapil trestný kop Ovada, balon se ale odrazil od tyče zpět do pole. Těsně před přestávkou pak hlavičku Jukla v dobré pozici bravurně pokryl Vykydal. Po změně stran začali domácí o poznání aktivněji a byla z toho nejprve další nastřelená tyčka a poté několik nebezpečných standardních situaci, ale i tu nejlépe kopnutou v podání Filipa vytáhl gólman Vykydal zpod břevna. Hosté byli v těchto fázích hodně pasivní, přesto nebyli daleko od vedoucího zásahu. V 61. minutě se za zády obránců ocitl rychlý Štěpánek, neprostřelil však vybíhajícího Kavalíra. Rozhodnutí padlo v 74. minutě, kdy byl mimo hrací plochu ošetřován T. Novák a v defenzivě Slovanu zůstala díra, v níž se objevil střídající Kroulík a zamířil přesně k tyči. Hosté museli dopředu a v 81. minutě mohli litovat, že si Štěpánek po hezké souhře neseřídil lépe mířidla. Snahu Slovanu otupila druhá žlutá karta T. Nováka, ale Svitavští nedokázali využít několika slibných brejků a tak si nakonec oddechli až v nastaveném čase ve chvíli, kdy do jejich vápna vletěl Štěpánek, skončil na zemi a rozhodčí mu ukázal kartu za simulování.

Fakta – branka: 74. Kroulík. Rozhodčí: Pavlas (Červená Voda). ŽK: 2:5. ČK: 0:1 (84. T. Novák). Diváci: 260. Poločas: 0:0.

Svitavy: Kavalír – J. Novák, Ehrenberger, Petrila, Jukl – L. Urban (54. Kroulík), Chlup, Čížek, Veselský (89. Kubík) – Filip (76. Frolo), Ovad.

Moravská Třebová: Vykydal – Novotný, R. Šatník, Vančura, T. Novák – Strouhal, Staněk, Okleštěk, Polák (77. Sedláček) – Masopust, Štěpánek.

Moravany – Litomyšl 4:0

V prvním poločase se hrál po celou dobu vyrovnaný fotbal s minimem střeleckých příležitostí na obou stranách. Bezgólové skóre tudíž odpovídalo poměru sil. Po změně stran se pokračovalo v podobném duchu, ale s přibývajícím časem přece jenom narůstala aktivita na kopačkách domácích, až nadešla osudová čtvrthodina pro Litomyšl. Jakmile totiž osvědčil poprvé, a zdaleka ne naposledy v tomto duelu, svoji střeleckou pohotovost Poláček, bylo s Jiskrou zle. Hra hostů se sesypala jako domeček z karet a domácí přidali v rychlém sledu tři další trefy, z nichž ve dvou měl zase prsty autor hattricku Poláček, a vyhráli tak nakonec výrazněji, než to dlouho vypadalo. Jiskra měla největší šanci ještě za bezbrankového stavu, leč Bureše zakončujícího z dobré pozice vychytal Branda.

Fakta – branky: 67., 76. a 82. Poláček, 71. Imramovský. Rozhodčí: Kotyza (Mladkov). Bez karet. Diváci: 160. Poločas: 0:0.

Moravany: B. Branda – Pištora, J. Lukas, Záleský, Sokol – Knotek, Beran, Imramovský (88. Kubík), Mach (82. Hermann) – Kříž (72. Novák), Poláček (85. Smejkal).

Litomyšl: M. Malý – Drahoš, Štoudek, Hašek, Urban – Paclík, Vomočil, Bureš, Kristek (86. Beneš) – Lím (76. Bican), P. Malý.

Další výsledky KP Pardubicka

Třemošnice – Letohrad B 3:1

Fakta – branky: 9. a 31. Kalina, 77. Filip – 54. Sita z pen. Rozhodčí: Mrkvička (Opatovice). ŽK: 0:0. Diváci: 140. Poločas: 2:0.

Třemošnice: Auersvald – O. Vančura (88. Krátký), Kunášek, Culek, V. Rychnovský (75. Kubát) – J. Vančura, Kvíčala (82. P. Šindelář), Král (68. Petr), Kalina – Šebek, Menšík (62. Filip).

Letohrad B: Ehrenberger – Zach, Černohous (46. Procházka), Janoušek, Lipenský – Dvořáček (76. Svoboda), Pačinek, Sita, Kříž – Krejčí, Procházka.

Holice – Žamberk 3:0

Fakta – branky: 27. T. Jedlička, 70. Václavek, 89. Fotul. Rozhodčí: Raplík (Svitavy). ŽK: 1:2. Diváci: 80. Poločas: 1:0.

Holice: Králík – J. Velinský, Ručka, Hanč – Chvála (71. Tláskal) – Klouček, J. Jedlička, Musil (60. Jan Růžička) – Kopřiva – T. Jedlička, Václavek (79. Fotul).

Žamberk: Martinovský – Kos, Hrabík, Franke, Kotyza – P. Huška (46. Pavelka), Breda, Jírů (65. J. Huška), Durna – Trnka, Čada.

Choceň – Chrudim B 3:1

Fakta – branky: 53. a 68. Myšák, 83. Sloupenský – 89. Kroutil z penalty. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 4:1. Diváci: 150. Poločas: 0:0.

Choceň: Gerčák – Baborák, Eisner, Chleboun, Kopecký (90. Seidenglanz) – Krejza (77. Smejkal), Šabata, Smola, Fikejz – Myšák (88. Konárek), Rozlívka (63. Sloupenský).

Chrudim B: Vostradovský – Krčal, Valda, Hanych, Luptovský (82. Malý) – Lang (74. Tlapák), Opina, Nadrchal (63. Žalud), Hauf – Kroutil, Mastík.

Pardubičky – Hlinsko 0:2

Fakta – branky: 24. Vanžura, 38. T. Kakrda. Rozhodčí: Havránek (Orel). ŽK: 3:2. Diváci: 90. Poločas: 0:2.

Pardubičky: Zahradník – Strnad, Münzberger (46. Duha), Málek, Čáň – Svoboda (24. Martan), Mráz, Kopp, Prokůpek – Krejčí, Jiráský.

Hlinsko: Kopecký – Nekvinda, Pavlásek, Baldrych, Nevole (86. Chmelík) – Polák, Cepl, Vukliševič, Vanžura – Tulach (67. A. Cach), T. Kakrda (76. Šmatlán).

Lanškroun – Horní Jelení 3:0

Fakta – branky: 9. a 76. Fait, 56. Richtr. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 0:2. Diváci: 230. Poločas: 1:0.

Lanškroun: Jaroš – Richtr, Pavelka, Popelář, Stasiowski – Jung (79. Černušák), Novák (84. Mizerák), Smrkal (71. Kolomý), Savych – Knápek, Fait (81. Hostovský).

Horní Jelení: Schmeiser – Čermák, Raich, Rejnuš (46. Pinkas), Horáček (66. Svatoň) – Houžvíček, Maixner, Kaňkovský, Michálek – Henrych, Pleskot.

Pořadí: 1. Holice (47), 2. Lanškroun (45), 3. Chrudim B (43), 4. Moravany (41), 5. Žamberk (41), 6. Choceň (38), 7. Polička (37), 8. Svitavy (33), 9. Třemošnice (33), 10. Moravská Třebová (26), 11. Dolní Újezd (26), 12. Hlinsko (25), 13. Letohrad B (21), 14. Litomyšl (21), 15. Pardubičky (15), 16. Horní Jelení (9).

