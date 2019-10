Tři vítězství, z toho jedno „penaltové“, to je z pohledu svitavského regionu solidní víkendová bilance v krajském přeboru. Porážku připisovala jedině Polička, její nezdar je však velice nepříjemný, jelikož ji ještě více přikoval k tabulkovému podpalubí, kde se nechtěla nacházet. Ještě horší zprávou je její zcela nepovedený výkon.

Litomyšl – Chrudim B 1:1 (PK 5:4)

Roman Pražák, trenér Jiskry Litomyšl: V domácím utkání jsme chtěli navázat na výkon z Moravské Třebové, což se nám podařilo, bohužel i tentokrát z toho jsou „pouze“ dva body. Kluci výborně dodržovali to, na co jsme se v týdnu připravovali, a Chrudim se za celý zápas prakticky k ničemu nedostala. My naopak měli několik několik příležitostí, jak otevřít skóre, což se nám buď vlastní nekvalitou, nebo zásahem „vyšší moci“ pohříchu nepodařilo. A jak už to tak bývá, po jednom závaru ze standardní situace se soupeř ujal šťastně vedení. Nám se v závěru podařilo vyrovnat a na penalty zvítězit. Za předvedený výkon jsme si v tomhle zápase určitě zasloužili body tři, takže výsledek musíme hodnotit jako ztrátu.



Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: Za vytrvalého deště jsme na branku čekali až do osmdesáté minuty, kdy jsme se dostali do vedení. Domácí na vývoj reagovali střídáním a poslali do hry další ofenzívní hráče, ale souvislý tlak si nedokázali vytvořit. Bohužel čtyři minuty před koncem šťastně vyrovnali. I když jsme se snažili ve zbývajícím čase utkání rozhodnout, tak se přece jen šlo do penaltového rozstřelu. V této dovednostní soutěži je Litomyšl zřejmě nejlepší tým a zbyl na nás tak pouze bod. Zkušenější mužstvo by vedení zřejmě udrželo, nicméně domácí vyrovnali shodou několika okolností s celkem nevinné a náhodné akce, ale nutno podotknout, že vzhledem k průběhu nakonec zaslouženě.

Polička – Choceň 0:3

Miroslav Kovář, trenér SK Polička: Nedovedu si vysvětlit, jak je možné, že tým, který v minulém kole odehrál dobrý zápas v Chrudimi, předvede po týdnu takový paskvil. Nevím, co na to říci, snad si kluci mysleli, že to půjde samo. Faktem je, že nebýt Krčila v brance, mohl být výsledek ještě horší. Soupeři zjevně pomohl zkušený Fikejz, který byl rozdílovým hráčem a hru svého mužstva zvedl. Ale to nás neomlouvá, protože jsme nezabojovali, nenabízeli se, prostě hrůza. Co se s týmem během týdne stalo, na to marně hledám odpověď.



Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Zápas v Poličce hodnotím pozitivně. Konečně jsme udrželi nulu a z mnoha šancí tři proměnili. Mužstvo chválím a doufám, že i nadále bude dobře pracovat, sbírat body a podávat zlepšené výkony. Čekají nás ještě mnohem těžší zápasy.

Svitavy – Česká Třebová 6:0

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Náš, dá se říci, fantastický vstup do zápasu by pravděpodobně zlomil i zkušenější tým, než s jakým se prezentovali mladíci ze Třebové. Vedení 3:0 po deseti minutách přineslo do našich řad klid, který jsme v podzimní sezoně zatím nezažili. Proto si mohli hráči zahrát fotbal a měli stálou převahu po celé utkání. V prvním poločase jsme byli produktivnější než ve druhém, což bylo zapříčiněno i tím, že se rozchytal brankář hostů a několika střelám zabránil v proniknutí do sítě. Nyní je potřeba dát dalším soupeřům najevo, že to nebyla ojedinělá vlaštovka. Ještě musím zmínit výkon Chlupa, který vstřelil tři branky, což od něho nepamatuji.



Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: Úvod byl jak z hororového filmu, během deseti minut tři branky v naší síti de facto rozhodly o osudu zápasu. Celkově jsme soupeři nestačili v ničem, hodně osobních soubojů jsme prohrávali a v zadních řadách neměli potřebnou sílu proti vyspělým útočníkům, kteří nám dělali obrovské potíže. My se z utkání musíme poučit a do příštích bojů zlepšit hlavně defenzivní činnost. Soupeři gratulujeme k vysoké výhře.

Rohovládova Bělá – Moravská Třebová 1:5

Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: Výsledek utkání vypadá hrozivě, ale minimálně první poločas tomu neodpovídal. Prohrávali jsme, stejně jako v minulém utkání, brankou z penalty. Podařilo se nám vyrovnat, ale před přestávkou jsme podruhé inkasovali. Ve druhém poločase jsme vyrobili hrubky, za které nás soupeř potrestal a je z toho zase výprask. Na těžkém terénu za deště jsme zvláště ve druhé půli nestačili fyzicky. Bohužel nás stále trápí marodka a nebylo možné sestavu okysličit zdravými a čerstvými náhradníky.



Zdeněk Válek, trenér SKP Moravská Třebová: Hrálo se na těžkém podmáčeném terénu a tomu bylo potřeba přizpůsobit taktiku hry. Soupeř jsme za celé utkání prakticky do ničeho nepustili, gól jsme si dali nešťastně sami. Bylo ale důležité, že jsme stav 1:1 překlopili na svoji stranu pěknou střelou ještě do poločasu. Po přestávce jsme na tom byli lépe herně i kondičně, dostávali jsme se do šancí a protože jsme byli produktivní a proměňovali je, tak bylo naše vítězství nakonec docela pohodové.