Bod, který si litomyšlská Jiskra přivezla z Luže, určitě není k zahození, ale snad není příliš troufalé tvrzení, že pod Košumberkem nechala ležet vítězství, protože k němu měla nesporně blíže než druhý tým krajského přeboru. Moravskotřebovský Slovan držel na Chrudimsku naději na bodový zisk do závěrečné desetiminutovky, v ní však dvakrát inkasoval a na cestu domů se vydával s prázdnou.

5. kolo:

Svitavy – Polička 5:2

Domácí během první půlhodiny zahodili několik ložených šancí (Válek, Leinweber, Juřík), ovšem ani hosté zdaleka nehráli pasivně a po umístěné střele Stejskala k tyči šli dokonce do vedení. O další šok pro Svitavy se postaral hlavou Pavliš po trestném kopu – 0:2. Z prvního útoku po pauze ale Leinweber snížil a domácí začali „šturmovat“. Po vyloučení Jílka za hrubý faul jejich převaha narůstala, Válek z pokutového kopu za faul gólmana Krčila na Juříka vyrovnal a v 64. minutě Leinweber dokonal pohodlně „do prázdné“ obrat. Hosté pořád bojovali, jenže když šel po druhé žluté ven rovněž jejich kapitán Švec, bylo to na ně už moc. Svitavští využili prostoru na hřišti a po rychlých útočných akcích vylepšili výsledek, jehož výše je pro hosty příliš krutá.



Fakta – branky: 46. a 64. Leinweber, 80. a 83. D. Juřík, 62. Válek z pen. – 34. Stejskal, 41. Pavliš. Rozhodčí: Papežík (Kunčina). ŽK: 3:3. ČK: 0:2 (56. Jílek, 78. Švec). Diváci: 220. Poločas: 0:2. Svitavy: Jílek – Novák, Vacek, Czehowský (46. Horák), Veselský – Bartoš, Chlup (87. Bednár), Válek (87. Marvan), Vrabec (71. Komínek) – D. Juřík, Leinweber (82. Špička). Polička: Krčil – Bureš, Pavliš, Jílek, Mužík – Čori (46. Stodola), Andrle (28. Vondra), Švec, Harašta (80. Klein) – Stejskal, Netolický.



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Na taktické poradě před zápasem zazněla z úst trenéra dvě soupeřova jména: Stejskal a Netolický. Prvně jmenovaný nám po úžasném sólu gól vstřelil, druhý z přímého kopu posadil míč přesně na hlavu spoluhráče a prohrávali jsme 0:2. A to přesto, že jsme měli spoustu brankových příležitostí. O přestávce apeloval trenér na hráče, aby byli trpěliví a dále hráli svoji hru, že zlom musí přijít. Ke změně vývoje utkání pomohla hned první minuta druhého poločasu, kdy jsme snížili. Potom jsme získali pevnější půdu pod nohama a dalšími čtyřmi brankami utkání zcela otočili. Pěkný je výsledek i počet vstřelených gólů, ale neustále v našem týmu přetrvávají chyby v obranné činnosti. Tyto musíme do dalšího derby v sobotu v Litomyšli odstranit a v zápase se jich hlavně vyvarovat.



Jarmil Andrle, vedoucí mužstva SK Polička: Na rovinu říkám, že jsme z derby rozladění. Začalo to nepotrestaným faulem na Adama Andrleho, který musel jít ze hry a my tak přišli o prvního hráče. Kdybychom po čtvrthodině prohrávali o dva góly, nebylo by co řešit, ale my neprohrávali, naopak jsme 2:0 vedli. Už v první půli se mi ale zdála agresivita svitavských hráčů za hranou únosnosti, naši hráči museli kolikrát uskakovat před jejich zákroky a myslím, že rozhodčí to tady zavčasu nepodchytil. Co se týče červené karty Jílka, rozhodčí tu situaci popsal úplně jinak, než se stala. Žlutá by byla na místě, o tom není diskuse, ale takhle to podle mě bylo špatně vyhodnoceno. A vyloučení Švece? Ano, žlutá za oplácení, ale na Tomáše bylo předtím několik faulů a pokud by ho soupeř v tomto momentu naplno trefil, dopadlo by to špatně. Takže se nelze divit, že s námi cloumaly emoce, protože náš úzký kádr přišel v zápase o jednoho zraněného a dva vyloučené. Co nám také vadilo, jsou fauly na Stejskala, který jich v průběhu utkání schytá spoustu, jenže protože všechno ustojí na nohou, tak se mu nic nepíská. Zato lehčí hráč je ve stejných situacích ihned na zemi a píská se okamžitě. Z toho všeho vyplynulo, jak byli kluci podráždění a jenom těžko dění na hrací ploše unášeli. Naší chybou zejména bylo, že jsme nezvládli nástup do druhého poločasu a rychle inkasovali kontaktní branku. Snažili jsme se být od začátku zápasu aktivní, protože jsme věděli, že proti nebezpečnému svitavskému útoku nemůžeme zalézt. A dařilo se to, i v deseti a v devíti jsme dokázali zahrozit. Nemohu se však zbavit dojmu, že utkání mělo být od počátku řízeno jinak.

Luže – Litomyšl 3:3 (PK 4:2)

Fakta – branky: 18., 35. a 41. Kroutil – 3. Zeman, 29. Kristek, 65. Škeřík. Rozhodčí: Poláček (Chrudim B). ŽK: 3:1. Diváci: 110. Poločas: 3:2. Luže: Klenor – Doša, Lacman (56. Klenor), Shejbal, Naď – Fejl, Merkl (46. Koukal), Mráz, Malinský – Kroutil, Veis. Litomyšl: Malý – Škeřík, Pešek, Štoudek, Jireček – Urban, Kundera, Kristek, Paclík – Zeman (64. Tauer), Urbanec.

Marek Kopecký, trenér TJ Luže: Hrál se vyrovnaný zápas, v první půlce Litomyšl hrála z obranného bloku a čekala na protiútoky. Hned první z nich jí vyšel. Přesto jsme výsledek do poločasu otočili a vedli 3:2. Ve druhém poločase jsme měli stoprocentní gólovku, kterou jsme nedali, a soupeř nás vzápětí potrestal po rohovém kopu. Udělali jsme v defenzivní činnosti spoustu chyb, kterých se musíme pro příští utkání vyvarovat.



Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do utkání s Luží, která ze čtyř kol vytěžila maximální počet bodů, jsme vstoupili velmi dobře a po krásné kombinační akci se dostali do vedení. Celý první poločas byl z obou stran veden velmi ofenzivně a myslím, že divákům se fotbal musel líbit, šance střídala šanci. Bohužel soupeř byl efektivnější, my jsme několik vyložených příležitostí doslova zazdili a proto z toho bylo vedení domácích v poměru 3:2. Ve druhém poločase jsme soupeře přehrávali a měli více ze hry, podařilo se nám však pouze srovnat. Před zápasem bychom bod brali, po něm musím říci, že jsme si za předvedený výkon zasloužili více.

Heřmanův Městec – Moravská Třebová 4:2

Fakta – branky: 27. Dvořáček, 35. Motl z pen., 81. Salfický, 90. Svoboda – 18. a 51. Holub. Rozhodčí: Lukes (Lanškroun). ŽK: 5:3. Diváci: 250. Poločas: 2:1. Heřmanův Městec: Janda – Dvořáček, Hauf, Straka (83. Musil), Vrátil – Jošt, Salfický (88. Pekař), Motl, Levinský – Svoboda (90. Jirousek), Mach. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Fógl, Kalus, Bubela – Holub, Bednář, Sedláček, Štaffa – Konečný, Polák (78. Kudyn).

Jaroslav Pavlík, vedoucí mužstva FK Jiskra Heřmanův Městec: Hrál se fotbal výborné úrovně z obou stran. Ve slepené sestavě podali kluci výborný výkon a odměnou jim za to byly tři body, které si zasloužili o trochu více než soupeř. Chci poděkovat více než 250 fanouškům za skvělou podporu.



Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Nastoupili jsme bez tří hráčů ze základní sestavy, oba stopery skolily střevní potíže a další hráč byl navíc pracovně zaneprázdněn. Obrana tudíž hrála v úplně novém složení. Zápas jsme přesto rozehráli dobře, poměrně brzy jsme se ujali vedení a neproměnili další dvě čisté gólovky. Potom se začal prosazovat soupeř a otočil výsledek, nejprve brankou po rohovém kopu a následně z penalty, když jsme nedokázali jednoduše odkopnout balon z vápna. Domácí hrozili především z dlouhých míčů za obranu na svoje rychlé útočníky. Do druhé půle jsme zjednodušili hru, podařilo se nám vyrovnat a protože potom se moc šancí nerodilo, zdálo se, že utkání pozvolna spěje k remízovému konci. Bohužel jsme ke konci nepokryli rychlý výpad soupeře a gól na 3:2 byl rozhodující, v poslední minutě přišla ještě pojistka od domácích. V kompletním složení bychom zřejmě neprohráli, ale to je kdyby, absence tří hráčů byla zkrátka znát a jsme bez bodu.

Další výsledky:

Moravany – Choceň 11:1

Fakta – branky: 4., 12., 14. a 36. Kříž, 51. a 81. Záleský, 58. a 65. Knotek, 20. Formánek, 24. Beran, 75. Čáň – 54. Gronych. Rozhodčí: Rázek (Sezemice). ŽK: 2:4. Diváci: 120. Poločas: 6:0. Moravany: B. Branda – J. Lukas, Sokol, Machatý (79. Semerád), Beran – Hynek, Záleský, Hurta (63. M. Lukas), Formánek – Kříž (66. Čáň), Knotek. Choceň: Krátký – Zachař (25. Zahálka), Coufal, Novotný, Matějka (46. Beneš) – Klofanda, Laky, Sršeň, Heger (78. Voda)– Fikejz, Dostál (46. Gronych).

Třemošnice – Česká Třebová 4:1

Fakta – branky: 4. D. Forman, 22. Filip, 59. T. Forman, 84. Šindelář – 85. Roušar. Rozhodčí: Mach (Polička). ŽK: 3:2. Diváci: 110. Poločas: 2:0. Třemošnice: Trojan – Petr, Mocanu, M. Šindelář, Malý – Filip (57. T. Forman), O. Vančura, P. Šindelář, Jelínek (81. Tomíška) – Hejcman (72. Mejtský), D. Forman. Česká Třebová: Moláček – Švec, Kubásek (65. Plačko), Jiřánek – Roušar, Müller, Stolín, Deml (72. Gregor), Flídr (79. Fohl) – Herclík (39. Křepela), Borek.

Holice – Horní Ředice 1:0

Fakta – branka: 13. Václavek. Rozhodčí: Valenta. ŽK: 0:3. Diváci: 444. Poločas: 1:0. Holice: Pšenička – Řezníček, Hanč, Fotul, Chvála – Řehák, Rožek (63. Semínko), J. Jedlička, Rosůlek (63. Rek) – T. Jedlička, Václavek. Horní Ředice: Češka – Kmoníček, Nevřala, Březina, Dědič – Hrdý, Horyna, Völkl, Lát (79. Hrubý) – Morávek, Mráz (69. Stárek).

Rohovládova Bělá – Lanškroun 0:7

Fakta – branky: 49., 55. a 57. Ptáček (2. z pen.), 27. a 73. Savych, 65. Kolomý, 76. Veselý. Rozhodčí: K. Schmeiser (Roveň). ŽK: 1:1. ČK: 1:0 (63. Najman). Diváci: 50. Poločas: 0:1. Rohovládova Bělá: Jiran – Nepivoda, Chovanec, Barbarič (46. Klouda), Pospíšil – Najman, Deutsch, Kotajny, Panchártek (57. Vávra) – Matějka, Čásenský. Lanškroun: Ehrenberger – Macháček, Popelář (76. Karlík), Veselý, Komínek – Sita, Doležal (73. Jung), Krejsar, Š. Kolomý (78. Skalický) – Ptáček (65. A. Kolomý), Savych.

Pardubičky – Chrudim B 1:6

Fakta – branky: 70. Krejčí – 16. a 88. Žalud, 17. Zrůst, 39. Drahoš, 43. Linhart, 79. Hynek. Rozhodčí: M. Schmeiser (Roveň). ŽK: 1:0. Diváci: 150. Poločas: 0:4. Pardubičky: Zahradník – Čunderle, Zezulák, Norek, Svoboda – Libánský (80. Robovský), Svatoň, P. Jonáš (55. Froš), Šprachta (60. Havelka) – Svoboda (46. Krejčí), Tuťálek (80. Hátle). Chrudim B: Stýblo – Holeček (60. Bakeš), Hynek, Kopecký, Zrůst – Drahoš, Friček (50. Skoumal), Linhart (55. Kužma), Prokůpek (50. Petržíla) – Žalud, Luong.

Pořadí:

1. Holice (15), 2. Luže (14), 3. Chrudim B (12), 4. Moravany (10), 5. Lanškroun (9), 6. Litomyšl (9), 7. Heřmanův Městec (9), 8. Třemošnice (9), 9. Česká Třebová (9), 10. Svitavy (6), 11. Moravská Třebová (6), 12. Polička (3), 13. Horní Ředice (3), 14. Pardubičky (3), 15. Rohovládova Bělá (3), 16. Choceň (0).