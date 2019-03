Polička – Vrchol tuzemské sezony sálového fotbalu je tady! Poté, co Šakalí hněv Moravská Třebová docela smolně vypadl ve čtvrtfinále, bude jediným zástupcem regionu na finálovém turnaji celostátní ligy v Otrokovicích opět VPS Novabrik Polička. A čeká ho velká výzva – pokusit se obhájit mistrovský titul.

Mistrovský tým VPS Novabrik Polička. | Foto: VPS Novabrik Polička

„Je to pro nás trochu odlišná role, ale nechceme zklamat sebe ani svoje fanoušky. Jedeme se porvat o co nejlepší výsledek,“ slibuje poličský trenér František Švec. „Myslím, že ze čtveřice účastníků Final Four může vyhrát kdokoli, je to velice vyrovnané. Rozhodující budou momentální forma, aktuální rozpoložení jednotlivých mužstev a také sportovní štěstí,“ pokračuje lodivod.



Novabrik do semifinále vyfasoval pražskou Spartu, která v play off přemohla Šakaly. Protože se hraje na dva zápasy čistého času a ani to nemusí být vše (bude-li mezi týmy bodová shoda, následuje „zlatý poločas“), mohou svoji roli sehrát i fyzická kondice a šíře kádru. V tomto směru má František Švec příznivou zprávu. „Jsem rád, že pojedeme v kompletní sestavě. Někteří kluci sice mají drobné šrámy a je otázka, jaký zápřah vydrží, ale měli bychom být všichni,“ je spokojen.



Sparta je tým, který hraje rychlý kombinační sálový fotbal na vysoké úrovni a kouč Švec si je dobře vědom, že na jeho svěřence čeká v prvním finálovém dnu pořádná fuška. „Těžko předvídat, ale nečekám výraznou gólovou přestřelku. Sparta má velkou oporu v brankáři Belladovi, který v závěru čtvrtfinále skvěle vychytal Šakaly, a protože vím, co jsou naši kanonýři schopni zahodit, neřekl bych, že bude padat příliš branek. Ze začátku to bude určitě opatrné, uvidíme, jak se budou zápasy vyvíjet. Může nastat jedna drobnost, chybička, a všechno bude jinak. V každém případě se moc těšíme,“ uvedl František Švec.



Druhé semifinále tvoří Chemcomex Praha a FK Adria Kladno. Vítězové dvojzápasů se v neděli utkají ve velkém finále, na poražené zůstane souboj o bronzové medaile. Celý program Final Four v Otrokovicích mohou příznivci sálového fotbalu sledovat na TV COM.