Svitavy /KRAJSKÝ PŘEBOR/ – V prestižním derby v rámci nejvyšší krajské soutěže fotbalistů sice nešlo o nejvyšší posty, přesto zápasu nechyběl náboj

I podruhé v této sezoně se z výhry radovali poličští fotbalisté a mají tak nakročeno k tomu, že se budou moci pyšnit pomyslným titulem nejlepšího týmu ze Svitavska v této sezoně. Bez překvapení se obešlo střetnutí Litomyšle na půdě Holic. Topící se Jiskra na rivala nestačila. V dalších utkáních potvrdily týmy svoji aktuální formu. Moravská Třebová velice dobrou, tudíž potěšila svoje fanoušky hladkým vítězstvím. Dolní Újezd naopak mizernou, takže si znovu zhoršil svoji už tak dost těžkou situaci v tabulce.

Svitavy – Polička 0:2

Regionální derby okořeněné faktem, že na trenérské lavici hostů sedí svitavský odchovanec a bývalý hráč Jiří Valta, začalo řízně. Jiskřilo se zejména ze strany Poličky. První šanci měli Svitavští, konkrétně Válek, v dobré pozici ale „z první" netrefil. Polička sázela na propracovanou defenzivu, byla nachystána na hru pod tlakem a zvládala ji. Domácí sice byli aktivnější, drželi častěji balon na svých kopačkách, nicméně se z této aktivity rekrutovaly jen náznaky šancí. A na ty se fotbal rozhodně nehraje, zatímco na góly ano a od toho mají Poličští ve svém středu Stejskala. Ten si v 16. minutě zpracoval hezky míč na prsa a pak výborně trefil za tyč – 0:1. I přes obdržený gól si Svitavy aktivitu podržely. Ve 23. minutě vystřihl elegantní a možná i gólové nůžky Kroulík, jenže trefil jen obránce. Hrálo se chvílemi na jednu branku, ovšem Polička do poločasu veškeré nebezpečí přestála bez úhony. Druhá půle se nesla v podobném duchu. Domácí se snažili, hledali skulinky ve zformované obranné formaci soupeře, ale nejednalo se o vyložené bušení na zavřená vrata, spíše o optickou převahu, která zcela postrádala potřebný efekt. Slaný neměl příliš mnoho těžké práce a pokud už, tak si bez potíží poradil. Polička takticky vyčkávala, v poklidu sledovala platonické snažení domácích, které v převážné většině případů ihned v zárodku likvidovala. Občas také zahrozila rychlými výpady, které pro svitavské zadáky znamenaly velkou hrozbu. A jeden z nich se ujal, opět u toho byl Stejskal, který bez váhání zužitkoval zaváhání svitavské obrany a přesnou střelou zpečetil vítězství Poličky – 0:2. Derby nepřineslo kdovíjak strhující podívanou, na čemž se podepsalo i horké počasí. Hrálo se pouze s minimem vyložených šancí a rozhodlo umění potrestat chyby soupeře. Poličští ho prokázalo a odvezli si tedy tři body.

Fakta – branky: 16. a 75. Stejskal. Rozhodčí: Valenta (Letohrad). ŽK: 0:2. Diváci: 90. Poločas: 0:1. Svitavy: Cabal – Novák, Kroulík, Kubík, D. Jukl – Veselský (60. Filip), Čížek, Chlup (80. Urban), Válek – Ovad, Frolo. Polička: Slaný – Škoda, Pavliš, Jílek, Mužík – Klein (62. Netolický), T. Švec, Kovář (89. P. Scheib), Dostál (78. Vondra), Navrátil – Stejskal.

Holice – Litomyšl 3:1

Jiskra nesehrála v sobotním dopoledni proti favoritovi úplně špatné utkání. Snažila se držet krok a hrozit z rychlých protiútoků, což se jí místy i dařilo, ale v rozhodujících momentech se projevila soupeřova kvalita. Ve chvíli, kdy se hosté dopustili byť jen drobného zaváhání ve středu pole, okamžitě následovala smrtící reakce. Poprvé ve 25. minutě, kdy domácí dvěma přihrávkami vyšachovali ze hry kompletní litomyšlskou defenzivu a Václavek zakončil z hranice penalty do odkryté svatyně – 1:0. Stejný hráč se pak postaral o zvýšení holického náskoku, když se rozběhl od půlky hřiště, snadno se dostal přes obránce a sám před Malým nezaváhal. Krátce před závěrem prvního poločasu zkompletoval Václavek hattrick a předcházela tomu opět strojová kombinace jeho spoluhráčů, kteří hrdinovi zápasu připravili ideální palebnou pozici – 3:0. Po změně stran toho na trávníku už bylo k vidění pramálo. Domácí kontrolovali dění na hrací ploše a nikam se při vědomí bezpečného vedení nehnali. Hostům nebylo možno upřít snahu, ale na to, aby zdramatizovali vývoj duelu, neměli síly. V závěru se dočkali alespoň čestného úspěchu zásluhou střídajícího Lněničky, ale to byla jen kosmetická úprava konečného skóre.

Fakta – branky: 25., 34. a 45. Václavek – 86. Lněnička. Rozhodčí: Zerzán (Makov). Bez karet. Diváci: 80. Poločas: 3:0. Holice: Králík – Růžička, Kopřiva, Hanč – Chvála – Machatý (70. Fikejz), J. Velinský (60. Stehlík), Musil (80. Tláskal) – J. Jedlička – Václavek, T. Jedlička. Litomyšl: Malý – Sršeň, Štoudek, Hašek, Urban – Kundera, Kristek, Bureš (88. Král), J. Paclík – Lím (65. V. Paclík), Janoušek (72. Lněnička).

Moravská Třebová – Letohrad B 5:2

K zajímavému a pohlednému zápasu přispěly oba celky. Ve 20. minutě se po Staňkově přihrávce dostal z úhlu do šance Sedláček a krásným lobem otevřel skóre. O vyrovnání se postaral Svoboda střelou z hranice penalty. Vedení na stranu Slovanu vrátila 33. minuta, kdy Kalus našel zpětnou nahrávkou Dokoupila – 2:1. Do poločasu to bylo 3:1 poté, co Masopust poslal do úniku Štěpánka, který obešel i gólmana. Po přestávce snížil bombou s pomocí břevna Svoboda a hosté zlobili, domácím se nedařilo pojistit výsledek. Až v 78. minutě se znovu ujala spolupráce Masopust – Štěpánek (4:2), aby se o konečnou podobu skóre postaral utěšenou ránou z dálky Okleštěk.

Fakta – branky: 20. Sedláček, 33. Dokoupil, 39. a 78. Štěpánek, 81. Okleštěk – 28. a 53. Svoboda. Rozhodčí: Jansa (Ústí nad Orlicí). ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 3:1. Moravská Třebová: Kryštof – Novotný, Šatník, Strouhal, Kalus – Sedláček (82. Nováček), Okleštěk, Staněk, Dokoupil (82. Polák) – Štěpánek, Masopust. Letohrad B: Moláček – Zach, Švestka, Pokorný, Lorenc – Janoušek, Dvořáček (65. Macháček), Sita, Kříž – Krejčí, Svoboda.

Pardubičky – Dolní Újezd 4:1

Hosté sehráli další ze svých klasických jarních utkání. Dvacet minut vypadalo z jejich strany dobře, měli i několik šancí, ale bez efektu. Místo toho inkasovali po úniku Jiráského a když ve 33. minutě neuhlídali po rohovém kopu hlavičkujícího Münzbergera, bylo to už 2:0. Po změně stran přišla třetí trefa domácích, kterou zařídil Jiráský. Teprve potom se dočkali hosté, když se nadvakrát prosadil Mandlík, ale to bylo vše. Brzy poté totiž zpečetil přesvědčivé vítězství z brejku Krejčí.

Fakta – branky: 23. a 60. Jiráský, 33. Münzberger, 76. Krejčí – 69. Mandlík. Rozhodčí: Havránek (Orel). ŽK: 1:1. Diváci: 100. Poločas: 2:0. Pardubičky: Zahradník – Martan (59. Čáň), Kopp, Münzberger (84. M. Svoboda), Bednář (46. Strachota) – Jiráský, Málek (82. Brus), Mráz, Strnad, Prokůpek – Krejčí. Dolní Újezd: Klusoň – Klejch, Čejka, Svoboda, Frank – Fulík, Částek, J. Vomáčka, Kabrhel (77. Rožek) – Novák (61. Štarman), Mandlík.

Další výsledky KP Pardubicka:

Hlinsko – Chrudim B 2:3

Fakta – branky: 14. Tulach, 30. Vukliševič – 52. a 56. Žalud, 12. Kroutil. Rozhodčí: Pavlas (Červená Voda). ŽK: 1:0. Diváci: 80. Poločas: 2:1. Hlinsko: Kopecký – Nevole, Baldrych, Pavliš, Nekvinda (83. Sádovský) – Vukliševič, Cepl, Trupl, Vanžura – Tulach, Chmelík. Chrudim B: Vostradovský – Hlavatý, Valda, Hannich, Luptovský – Malý (80. Mervart), Opina, M. Holub, Kroutil (77. Meduna) – Hauf, Žalud (86. Bareš).

Lanškroun – Moravany 0:2

Fakta – branky: 50. a 75. Poláček. Rozhodčí: Raplík (Svitavy). ŽK: 0:2. Diváci: 200. Poločas: 0:0. Lanškroun: Jaroš – Pavelka, Vaško, Skalický, Stasiowski (68. Vacek) – Mizerák (64. Černušák), Novák, Smrkal, Kolomý – Fait, Knápek. Moravany: Branda – Záleský, Hermann (55. Veselý), Sokol, Hurta (83. Mach) – Beran, J. Lukas, Pištora (65. M. Lukas), Novák (83. Imramovský) – Poláček (89. Kubík), Kříž.

Třemošnice – Choceň 0:0 (PK 2:3)

Fakta – rozhodčí: Zavřel (Luže). ŽK: 1:2. Diváci: 130. Třemošnice: Auersvald – Kalina, Kunášek, Culek, V. Rychnovský (89. Krátký) – M. Šindelář (67. Petr), J. Vančura, Král, O. Vančura – Šebek, Menšík (76. Filip, P. 85. Šindelář). Choceň: Gerčák – Eisner, Kopecký, Seidenglanz, Krejza – Šabata, Smola, Novotný (78. Rozlívka), Fikejz – Myšák, Smejkal (62. Mikulecký).

Horní Jelení – Žamberk 1:3

Fakta – branky: 76. Horáček – 48., 53. a 83. z pen. Trnka. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). ŽK: 1:1. Diváci: 160. Poločas: 0:0. Horní Jelení: Šumpík – Raich, Rejnuš (50. Pecivál), Čermák (Svatoň), Houžvíček – Maixner, Hendrych, Michálek, Horáček – Kaňkovský, Martinec (75. Chytka). Žamberk: Martinovský – T. Kotyza, Hrabík, Molnár, J. Kotyza – Pavelka (73. Plundra), Čada, Jírů, Trejtnar – Trnka, J. Huška (78. Kos).

Pořadí: 1. Chrudim B (63), 2. Holice (60), 3. Lanškroun (60), 4. Moravany (57), 5. Choceň (53), 6. Žamberk (51), 7. Polička (47), 8. Svitavy (45), 9. Moravská Třebová (44), 10. Třemošnice (44), 11. Hlinsko (32), 12. Letohrad B (30), 13. Dolní Újezd (26), 14. Litomyšl (24), 15. Pardubičky (22), 16. Horní Jelení (14). (rh, mo)