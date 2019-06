I. A TŘÍDA: Fotbalisté Poličky měli silný závěr podzimu a mají i silný závěr jara. Škoda, že se v předešlém průběhu sezony nevyvarovali slabších pasáží, protože jinak se mohli dostat ještě výše než na třetí místo, které si nejtěsnějším vítězstvím v Přelouči zajistili.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

O výsledku se rozhodlo v nástupu do druhého poločasu, kdy se v šestnáctce uvolnil Netolický a jeho střela si našla cestu do sítě. „Podali jsme zodpovědný a disciplinovaný výkon. V první řadě jsme se vyvarovali zbytečných chyb, dá se říci, že jsme se nedopustili ani jediné. Donutili jsme soupeře, aby svoje útoky řešil převážně nakopáváním balonů, což jsme ale dokázali eliminovat. Domácí měli za celých devadesát minut snad jednu vážnější příležitost, jinak si nic nevytvořili. Myslím si, že jsme zvítězili zaslouženě. Znovu se potvrdilo, že proti silnějším týmům se nám hraje lépe než v zápasech s celky ze spodní části tabulky. Bylo nás opět jen dvanáct, tomu jsme museli přizpůsobit taktiku, hráči plnili, co jsme si řekli, a za předvedený výkon jim náleží pochvala,“ okomentoval duel poličský trenér Jarmil Andrle, který úspěšně zaskočil za svého kolegu Miroslava Kováře.



Kunčina ztratila naději na lepší výsledek v Zámrsku v nepovedeném prvním poločase, během kterého třikrát lacino inkasovala. „Od začátku se nám nedařilo praktikovat to, co jsme si řekli, také jsme měli spoustu nepřesných přihrávek. Domácí se navíc velmi brzy dostali do vedení, poté se snažili míč více držet na svých kopačkách, ale paradoxně hrozili především z dlouhých míčů za obranu. Z těchto situací vytěžili další dvě branky a jednu se našemu obránci podařilo skluzem na brankové čáře překazit,“ vyjádřil se kouč Kunčiny Jan Kačer. Po přestávce se jeho svěřenci prezentovali lépe, i když na podstatnější zauzlení vývoje to nestačilo. „S přispěním domácích, kteří byli uspokojeni výsledkem, jsme si vytvořili několik šancí a jednu z nich využili. Soupeři se však čtvrt hodiny před koncem povedlo skóre navýšit lobem přes brankáře. Domácímu týmu gratuluji k vítězství, protože vyhrál zcela zaslouženě. Jsem ale rád, že se kluci snažili i za rozhodnutého stavu hrát a při troše štěstí jsme utkání mohli alespoň zdramatizovat, možnosti ke skórování tam byly,“ dodal trenér Kačer.



Předposlední vystoupení patřilo z pohledu svitavské rezervy k těm nejnáročnějším. Představila se na půdě jistého vítěze soutěže v Pardubičkách a protože dávala jedenáctku schopnou boje do kupy hodně klopotně, bylo jasné, že na ni čeká složitá práce. Hosté se drželi statečně, především v prvním poločase, ale postupem času se kvalita favorita projevila, což vyústilo v konečný výsledek v poměru 4:1. „I přes náš bojovný a zodpovědný výkon vyhráli domácí naprosto zaslouženě. Jen rozdíl ve skóre je pro nás trochu krutý. Ukázalo se však, že odehrát utkání na hřišti vedoucího týmu tabulky s devíti zdravými hráči je nemožné,“ povzdechl si svitavský kormidelník Milan Janko. Jeho svěřenci se rozloučí se soutěžním ročníkem předehrávkou 26. kola proti Přelouči, která se hraje ve čtvrtek 13. června od 18 hodin.