Derby otevřeli lépe Poličští a záhy se ujali vedení. Hrála se zajímavá ofenzivní partie a že nepadlo více branek, to bylo zejména zásluhou výborných gólmanů Slaného a Ehrenbergera, kteří potvrzovali svoje kvality. Ve druhém poločase Šakalové sice srovnali krok, ovšem Polička následně odskočila na rozdíl dvou branek a to byla klíčová pasáž zápasu. Závěrečná snaha třebovských futsalistů vedla jenom ke korekci výsledku.

Kromě toho se oba celky utkaly ještě se Zlínem. Šakalové nad ním vedli v poločase 5:1, luxusní náskok po změně stran ztratili, ale ve 40. minutě ještě stačili rozhodnout. Poličští futsalisté s tímto rivalem nečekaně body ztratili po nevydařeném představení.

„Turnaj v Mohelnici nám po dlouhé době ukázal, že dokážeme střílet góly. Dozadu to taková sláva nebyla a mělo to do dokonalosti hodně daleko, ale snad jsme se konečně odrazili ode dna. Ono nám s blížícím se play off asi ani nic jiného nezbývá. Kvalitní utkání s Poličkou jsme si prohráli sami zbytečnými chybami, se Zlínem jsme nakonec byli těmi šťastnějšími,“ glosoval domácí turnaj předseda Šakalů Petr Matoušek.

„Utkání proti Šakalům bylo pěkné, mělo náboj i kvalitu, bylo znát, že soupeři nastoupili v solidních sestavách. My jsme šli brzy do vedení, ale nedokázali ho pojistit, byť jsme na to šance měli. Po změně stran a vyrovnání soupeř se nám sice povedlo odskočit na 3:1, ale domácí se nevzdali, šli do rizika a místy nás dokázali dostat pod tlak. Naštěstí jsme však inkasovali už pouze jednou minutu před koncem a cenné vítězství udrželi. Proti Zlínu to byla z naši strany katastrofa, takhle špatně jsme dlouho nezahráli. Je pravda, že jsme kvůli zranění hráli v šesti, i tak mě ale náš herní projev zklamal. Hlavně díky Ondrovi Slanému jsme neprohráli, za bod musíme být nakonec rádi. Na druhou stranu, lepší herní výpadek nyní než v play off," vyjádřil se poličský trenér František Švec.

9. TURNAJ: Šakalí hněv Moravská Třebová – VPS Stavoblock Polička 2:3 (0:1). Branky: 32. Novotný, 39. Slováček – 2. a 33. M. Kovář, 38. Navrátil. ČK: 1:0 (Slováček). Šakalí hněv Moravská Třebová – Futsal Zlín 6:5 (5:1). Branky: 3. Lebiš, 12. Bambušek, 13. Ferby, 15. Válek, 19. Lexmaul, 40. Novotný – 26. a 38. Slobodian, 5. Kahaja, 22. J. Kovář, 28. Kadrle. VPS Stavoblock Polička – Futsal Zlín 2:2 (1:1). Branky: 3. Kovář, 21. T. Švec – 1. Julina, 24. Kadrle.

Další výsledky: PCO Rudolfov – SK SICO SC Jilemnice 10:3 a Futsal Varnsdorf 6:2, Bombarďáci Větřní – Futsal Varnsdorf 0:5 (kontumace) a SK SICO SC Jilemnice 0:5 (kontumace).

Pořadí:

1. PCO Rudolfov (38)¨, 2. Chemcomex Praha (31), 3. Futsal Varnsdorf (30), 4. VPS Stavoblock Polička (23), 5. Bombarďáci Větřní (20), 6. Šakalí hněv Moravská Třebová (19), 7. Adria Kladno (10), 8. Futsal Zlín (9), 9. SK SICO SC Jilemnice (9).

Poslední turnaj dlouhodobé části celostátní ligy se odehraje v sobotu 28. ledna od 16 hodin v Poličce. Jak VPS Stavoblock, tak Šakalí hněv změří svoje síly s Kladnem a Chemcomexem Praha. Variant, jaké bude složení čtvrtfinále, je více, jednou z velice reálných je regionální derby v play off.