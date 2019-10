Některé pasáže velmi dobré, ale v jiných jakoby na hráčích visela deka. Dojmy byly po vystoupení Svitav proti nováčkovi rozporné, diváci čekají od tohoto mužstva více. Ale tři body se rozhodně počítají. Podobně jako ty získané litomyšlskou Jiskrou, ani v jejím případě to herně nic moc extra nebylo.

Třemošnice – Moravská Třebová 2:0

Tomáš Jambor, předseda ŽSK Třemošnice: V první řadě pokora k výbornému soupeři. Ve druhé řadě pokora k výkonu našich kluků. Celý úspěch začíná u výborného Žďánského v brance a pokračuje přes organizovanou hru v obraně dirigovanou Mocanem, středovou řadu řízenou Janem Vančurou a nepříjemně napadající útočníky. Šachová partie, která opticky vyzněla pro hosty, ve skutečnosti přinesla tři body našemu mužstvu.

Zdeněk Válek, trenér SKP Moravská Třebová: Zápas vypadal úplně jinak, než jak naznačuje konečné skóre. Soupeř neměl za celou dobu ani jednu gólovou situaci, pouze se po jedné naší chybě na kraji obrany dostal k penaltě. My jsme naše nadějné možnosti bohužel neproměnili, přitom bychom sami mohli hrát na brejky, ale takhle to bylo obráceně. K tomu se přidal neodpískaný a podle mého názoru zcela evidentní pokutový kop v náš prospěch. V závěru navíc přišel z rychlého protiútoku druhý gól domácích a výsledek tak neodpovídá průběhu utkání.

Litomyšl – Česká Třebová 2:1

Roman Pražák, trenér Jiskry Litomyšl: Po nepovedeném zápase v Chocni jsme v domácím prostředí chtěli předvést úplně jiný výkon a zvítězit za tři body. Po celý první poločas jsme sice drželi míč více na kopačkách, ale do gólové šance jsme se prakticky nedostali. Po přestávce jsme v tlaku pokračovali, ale paradoxně to byla Česká Třebová, která se dostala do první stoprocentní šance, naštěstí pro nás jsme to ustáli. Nakonec jsme otevřeli skóre a přidali navíc ještě jednu slepenou branku, soupeř ke konci ještě korigoval, když jsme opět nepohlídali standardní situaci. Naštěstí jsme zbytek utkání odehráli v klidu a došli jsme si pro tři body. Výkon byl upracovaný, ale vítězství zůstalo doma.

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: Celkově utkání moc krásy nepobralo, spíš to bylo o spoustě osobních soubojů a v tom my momentálně silní nejsme. Je škoda, že se nám nepodařilo vsítit první branku. Šanci jsme měli stoprocentní, když náš hráč z malého vápna těsně minul soupeřovu branku, bohužel jsme neproměnili a tak nás vzápětí soupeř potrestal. My se z utkání musíme poučit a v příštím kole zabojovat proti kvalitnímu týmu Chrudimi.

Polička – Lanškroun 0:5

Miroslav Kovář, trenér SK Polička: Narazili jsme na výborného soupeře, který u nás prokázal svoji sílu. Je ale škoda, že jsme inkasovali z momentů, na které jsem hráče upozorňoval. Že jsme v prvním poločase jednou nepokryli Ptáčka, to se vzhledem ke kvalitám tohoto fotbalisty stane i jiným týmům. Věděli jsme však, jak bleskovým přechodem do protiútoku Lanškroun vyniká, snažili jsme se to zajistit jedním hráčem vzadu navíc, ale nepomohlo to. Nezachytili jsme ani rychle rozehrané autové vhazování, i po této situaci jsme dostali gól. Nemyslím, že bychom herně úplně propadli, zejména v první části hry jsme se dokázali dostat do hry a měli i nadějné možnosti, jenomže jsme nebyli efektivní. Zato hosté měli snad šest šancí a dali z nich pět branek.

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: Dostali jsme se v první půli ze začátku ke dvěma dobrým hlavičkám, ale na gól jsme si počkali o chvíli později z brejku. Poté vyprodukovali domácí dvě možnosti, kdy jsme měli i štěstí. To bylo z jejich strany vše. Po přestávce jsme dali gól na 2:0 a poté už to bylo v naší režii. K ničemu jsme soupeře nepustili. Vítězství nepřeceňujeme, ale spokojeni jsme.

Svitavy – Horní Ředice 4:1

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Vítězství je, dá se říci, „povinné,“ nerodilo se ale lehce. Soupeř hrál zkraje velice pozorně v obraně a vyrážel do rychlých protiútoků, které nám dělaly dost problémů a také jsme z jednoho z nich jako první inkasovali. Naštěstí v závěru poločasu se nám povedlo rozehrání trestného kopu a hned po vyrovnání jsme šli i do vedení, když po našem rychlém výpadu si obránce srazil míč do vlastní sítě. Jak jsme první půli končili, tak jsme druhou začali, a po další Válkově standardní situaci zvyšoval Novák na 3:1. A po hodině hry jsme ztvrdili výsledek po chybě brankáře Ředic a pohotové dorážce Horáka. Některé pasáže zápasu jsme zahráli velice dobře, ale také dokážeme vypadnout z rytmu, padne na nás deka a chvíli trvá, než se dostaneme znovu do hry.

Petr Kopa, asistent trenéra SK FK Horní Ředice: Podali jsme slušný výkon v prvním poločase, který však nakonec po dvou slepených gólech v závěru vyhráli domácí. Ve druhém jsme už na začátku obdrželi třetí brankul a prakticky bylo po zápase. Na nějaký zvrat už jsme neměli síly, naopak jsme inkasovali počtvrté.