Sobotní odpoledne bude na poličském stadionu patřit oslavám 100 let fotbalu ve městě. Diváci, kteří zamíří na stadion u Liboháje, budou svědky nejenom setkání různých generací zdejších fotbalistů, ale také ostrých bojů o mistrovské body a pochopitelně kulturních zážitků.

Program fotbalových oslav v Poličce. | Foto: SK Polička

„Popravdě je to tak, že poličský fotbal si připomíná 101. výročí, protože historické prameny dokládají jeho založení v roce 1922. Jenže v minulém roce na oslavy nebyl prostor, takže na ně přichází řada letos,“ vysvětluje předseda klubu Roman Kysilko.

„Sto let je jenom jednou, ale neplánujeme nic mimořádně velkého. Odpoledne zahájí mistrovské zápasy našich úspěšných žákovských družstev proti České Třebové. Následovat bude utkání našich starých gard. Sice jsme zvažovali, že pozveme například jedenáctku internacionálů, ale nakonec jsme se rozhodli pro tuhle variantu a věříme, že bude pro naše fanoušky zajímavá,“ říká Kysilko.

Tím bude na trávníku pro tento den dosportováno a následovat bude kultura, konkrétně místní kapela Revoluce a jako vrchol dne Miro Šmajda a Terrapie.

Celý den by měl současně posloužit jako setkání lidí spojených v současnosti i minulosti s poličským fotbalem. „Je těžké při pozvání na nikoho nezapomenout, takže i touto cestou srdečně zveme všechny naše bývalé hráče, trenéry i funkcionáře, aby přišli, poseděli a společně si zavzpomínali,“ říká Roman Kysilko.

Jak se po sto letech daří poličskému fotbalu? „Záludná otázka… Dá se říci, že asi podobně jako většině podobných klubů. Jsou roky dobré, jsou i roky horší, ale celkově si myslím, že se pohybujeme zhruba na průměru, co jsme v Poličce schopni hrát. Muže máme sice nyní v I. A třídě, ale od roku 2003 jsme dlouhodobě hráli krajský přebor. Žáci se na této úrovni pohybují stabilně, s dorostem jsme si před lety dokonce zahráli i divizi. To byly krásné časy. Takže něco se daří lépe, něco hůře, ale poličský fotbal žije,“ zdůrazňuje jeho předseda a připomíná, že se také mění podmínky, za jakých klub funguje. „Když vezmu jenom jeden příklad, tak si nepamatuji tolik odchodů mladých fotbalistů do větších klubů. I ty se dnes potýkají s počtem hráčů, takže objíždějí daleko širší okolí a navíc si sahají pro mnohem mladší hráče. Dříve se to stávalo v dorostu, teď to není výjimkou v přípravkách. A pro nás to logicky představuje problém,“ upozorňuje Roman Kysilko. „Na druhou stranu se nám povedlo vychovat nádherné ročníky 2008 a 2009 a musíme doufat a dělat vše pro to, aby u nás zůstali a vyrostlo z nich co nejvíce hráčů do kategorie dospělých.“

Co by si předseda přál do dalších let fotbalového života v Poličce? „Aby se našlo více zapálených lidí, kteří tu káru potáhnou dál, aby město nadále pomáhalo fotbalu tak, jak mu pomáhá teď, a aby se v Poličce rodilo hodně dětí, z nichž vyrostou nové fotbalové generace.“