Po derby v Litomyšli byly s výsledkem o něco spokojenější hostující svitavští hráči, protože si z trávníku odnesli o bod více než Jiskra. Oba rivalové našli ve svých komentářích na utkání jak pozitivní, tak negativní stránky.

Litomyšl – Svitavy 1:1 (PK 3:4)

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Naše první letošní derby přineslo asi zaslouženou remízu, oba týmy v průběhu utkání neproměnily několik velkých šancí, při kterých vynikli oba brankáři. My jsme ani napotřetí doma nepředvedli výkon, jaký bychom si představovali, a nenavázali jsme na dobré vystoupení z Luže. Měli jsme málo pohybu, vázla nám kombinace, na druhou stranu velmi oceňuji, že kluci hráli až do konce a nakonec dokázali srovnat. To je pro mě velmi důležitý signál.



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Protože v průběhu minulého týdne došlo v družstvu k nečekanému oslabení na postu útočníka, nebylo naše rozpoložení před dalším derby zrovna nejlepší. Ale přesto byla z hráčů cítit vůle po co nejlepším výsledku. Absenci útočníka se musela podřídit i taktika, takže první poločas připomínal spíš šachy, k čemuž přispělo i stejně smýšlející domácí mužstvo. I tak museli několikrát zasahovat brankáři na obou stranách a skóre zůstalo nezměněno po celých pětačtyřicet minut. Ve druhé půlce se hrál více fotbal a my využili jednu z příležitostí k vedení. Domácí však prostřídali, přišlo více fotbalovosti rovněž z jejich strany, takže se jim podařilo v závěru vyrovnat. Penaltová loterie vyzněla pro nás, což z mého pohledu bylo spravedlivým vyjádřením průběhu utkání.

Moravská Třebová – Polička 7:0

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Od první minuty šlo o to, jestli se nám podaří dát zavčasu gól a nepřipustit drama, protože bylo vidět, že máme navrch a hosty přehráváme. Naštěstí se to Bednářovi z přímého kopu povedlo, hned vzápětí navíc přidal druhý a od toho se zápas potom odvíjel. V podobném duchu pokračoval i druhý poločas, my jsme byli dostatečně produktivní a s přibývajícím počtem nastřílených branek soupeř odpadl. Na hřišti byl mezi oběma týmy patrný rapidní rozdíl a díky tomu, že jsme využívali šance a přidávali další góly, se ještě více prohluboval. Hosté se za celé utkání dostali k vážnější možnosti snad jednou.



Miroslav Kovář, trenér SK Polička: První poločas mi z naší strany nepřišel tak hrozný, ačkoli domácí byli častěji u míče a byli nebezpečnější. Inkasovali jsme z trestného kopu, to se stane, ale druhému gólu předcházela naše hrubá chyba v defenzivní činnosti. Po přestávce jsme však dostali lekci se vším všudy. V důrazu, v produktivitě, ve všem nás soupeř jednoznačně předčil. Kluci si musí uvědomit, že hrají krajský přebor a ten si žádá úplně jiný výkon, než jaký jsme předvedli v Moravské Třebové. Druhý poločas byl od nás opravdu špatný, horší to snad ani být nemohlo. Je sice pravdou, že nám chyběli ze základu Jílek s Netolickým, ale na to se nemůžeme vymlouvat.