Šakalové odehráli ve Zlíně dvě pozoruhodná utkání. Špatně se vyvíjející duel proti Brnu famózním obratem a šesti góly ve druhém poločase obrátili ve svůj prospěch, naopak lépe rozehrané střetnutí s domácími futsalisty jim po změně stran proteklo mezi prsty. „Letošní ročník celostátní ligy se vyznačuje extrémní vyrovnaností. Pokud totiž pomineme první a poslední tým tabulky, může každý porazit každého. Nefungují žádné papírové předpoklady a soupeři se obírají o body hlava nehlava,“ říká předseda klubu Petr Matoušek. „Za stavu 3:1 pro Brno by na nás nikdo nevsadil ani zlámanou grešli, ale my dokázali vstřelit šest branek za sebou a utkání jsme dokonale otočili. Velmi cenné je, že se nám to povedlo podruhé v sezoně, proti Kladnu to bylo z 2:5 na 6:5. Utkání se Zlínem jsme po zásluze prohráli, udělali jsme v něm příliš mnoho individuálních chyb, za což nás protivník po zásluze potrestal. Svým způsobem nám to ale může pomoci, protože jenom chyby a snaha je příště neopakovat nás mohou posunovat výkonnostně výš. Sluší se poděkovat početné fanouškovské základně, která nás během turnaje neúnavně podporovala,“ dodal Matoušek.

Polička hrála v Černošicích proti týmům ze spodní poloviny pořadí a i přes zmíněnou vyrovnanost soutěže se v jejím případě papírové předpoklady naplnily. „Poslední Jilemnice určitě nebyla odevzdaným soupeřem, hrála dobře, přesto bychom měli taková utkání zvládat v daleko větším klidu. Místo výraznějšího náskoku jsme za stavu 2:0 polevili, opět jsme se nevyvarovali chvilkového zaváhání, soupeř snížil a hned vzápětí měl velkou šanci na vyrovnání. Neproměnil ji, my jsme potom přidali třetí branku a výsledek si pohlídali, byly tam však zase zbytečné nervy,“ vyjádřil se trenér František Švec. „Proti Spartě to od kluků byla výborná práce hlavně v obraně. Domácí jsme moc nepouštěli do vážnějších příležitostí, dařily se nám rychlé brejky, takhle bych si to představoval, náš výkon měl hlavu a patu. Kaňkou na zasloužené výhře bylo zranění Hynka, který si vykloubil rameno a musel být převezen do nemocnice. Jinak to byl povedený turnaj, se šesti body jsme samozřejmě spokojeni, ale rozhodující budou zápasy v novém roce, kdy nás čeká celá špička ligy,“ je si vědom trenér Švec.

CELOSTÁTNÍ LIGA, 5. kolo:

Royal Flush Brno – Šakalí hněv Moravská Třebová 3:7 (2:1). Branky: 14., 17. a 22. Slováček – 28., 34. a 35. Novotný, 20., 33. a 39. Vogl, 38. Štaffa.

Futsal Zlín – Šakalí hněv Moravská Třebová 3:1 (0:1). Branky: 26. Haloda, 29, Kovář, 40. Hřebačka – 19. Válek.

Moravská Třebová: Ehrenberger – Válek, Sedláček, Brázdil, Novotný, Lasovský, Vogl, M. Matocha, Štaffa, Šmerda, R. Matocha, Bambušek.

SK SICO Jilemnice – VPS Stavoblock Polička 1:3 (0:1). Branky: 29. Kraus – 3. Jílek, 26. Hynek, 36. Mazel.

AC Sparta Praha – VPS Stavoblock Polička 0:3 (0:1). Branky: 11. Jílek, 21. Stejskal, 24. Mazel.

Polička: Kubica - Mužík, Švec, Jílek, Vondra, Stejskal, Hynek, Mazel, Sodomka.

Další výsledky:

Zlín – Brno 2:6, Sparta Praha – Jilemnice 2:1, Kladno – Chemcomex Praha 1:2, Chemcomex Praha – Větřní 2:3, Kladno – Větřní 0:0.

Pořadí:

1. Polička (23), 2. Větřní (20), 3. Chemcomex Praha (16), 4. Moravská Třebová (16), 5. Zlín (16), 6. Kladno (12), 7. Sparta Praha (12), 8. Brno (11), 9. Jilemnice (1).

Celostátní liga bude pokračovat v sobotu 8. ledna. Polička nastoupí v Praze-Radotíně proti Kladnu a Brnu, Moravská Třebová se vydá do Jilemnice zabojovat s domácím celkem a Chemcomexem Praha.