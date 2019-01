Svitavy – /OHLASY/ Událostí kola ve fotbalovém krajském přeboru se stalo nečekané vítězství Jiskry Litomyšl před více než dvěma stovkami diváků v derby v Poličce.

Svitavští na choceňského favorita nestačili. | Foto: Eduard Hromadník

Poslední tým tabulky se tak bodově přiblížil k ostatním ohroženým celkům a stále dýchá. O příjemné překvapení se postaral i Dolní Újezd, protože uhrát remízu na chrudimské půdě, to se povede málokomu.

Polička – Litomyšl 0:2

Roman Kysilko, trenér SK Polička: I přes varování přistoupili hráči k zápasu laxně. Soupeř z Litomyšle byl nabuzený, dojížděl nás, což nám nesvědčilo. My jsme sice měli určitou kvalitu směrem dopředu, jenže chyběla nám zodpovědnost po celém hřišti, což vyvrcholilo inkasovanou brankou. Myslím si, že v prvních dvaceti minutách se lámal chleba, náš tým tady podlehl dojmu, že se hosté porazí sami. V kabině tak přišla trochu bouřka, kluci se přece jen nakopli, chtěli vyrovnat, ale tím se otevírala okénka vzadu a soupeř toho využil ke zvýšení náskoku. Tentokrát nás příliš nepodržel brankář a dát gól nám asi nebylo souzeno. Nějaké šance jsme si sice vytvořili, ale také hosté se dostali do slibných přečíslení a mohli ještě skórovat. Celkově musím uznat, že u nás nehráli vůbec špatně, dali do zápasu více bojovnosti, čemuž jsme se nedokázali přizpůsobit, a proto je výsledek zasloužený. My nemáme mužstvo, které umí udávat tón krajskému přeboru a podobné zápasy zvládat, jak předvádí Choceň.

František Jandáček, trenér Jiskry Litomyšl: Naši hráči dokonale splnili stanovené pokyny a dodrželi taktiku, jakou jsme si řekli před utkáním v kabině. Na hřišti bylo vidět, že chceme uspět, když se k tomu přidala i trocha toho potřebného štěstíčka, tak to vyšlo. Celý tým podal disciplinovaný výkon podpořený bojovností a srdíčkem. Pochválit musím gólmana Kačera, kterému tenhle duel opravdu sedl. Domácí nás v určitých chvílích samozřejmě vzali do kleští a tím bych chtěl pochválit i jejich hru. Pro nás to je velice cenný výsledek, který ale teď musíme potvrdit v domácím utkání proti Moravanům.

Chrudim B – Dolní Újezd 1:1

Radek Novotný, vedoucí družstva Sokola Dolní Újezd: Se ziskem jednoho bodu jsme spokojeni. Mohli jsme mít všechny tři, ale také nemusel být žádný. Domácí mají mladé běhavé mužstvo a to nás zejména v posledních dvaceti minutách dostalo pod silný tlak, ale naštěstí jsme ho ustáli. Skvěle zachytal Janecký, který nás v rozhodujících momentech podržel. Pochvala za bojovný výkon patří celému týmu, který se přesvědčil o tom, že hrát se dá s každým. Po minulém kole, kdy jsme byli hodně rozladění výkonem rozhodčího, musím tentokrát ocenit řízení zápasu hlavním Schmeiserem. Odpískal perfektní utkání a nepotřeboval ani karty.

Choceň – Svitavy B 2:0

Petr Hnát, trenér TJ Svitavy B: Domácí potvrdili svoje kvality. Na svém velkém hřišti nás nepustili v prvním poločase do vážnější šance, zatlačili nás a sami dvě ze svých příležitostí proměnili. Po přestávce jsme chtěli výsledek alespoň zkorigovat, měli jsme tomu i několik solidních šancí, v zakončení jsme ovšem selhali. Vítězství Chocně tak bylo zasloužené.