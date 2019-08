KRAJSKÝ PŘEBOR: V dohrávaném utkání úvodního kola nejvyšší krajské fotbalové soutěže se premiérového vítězství dočkal díky jedinému zásahu do černého nováček soutěže z Poličky.

„V žádném případě jsme nechtěli prohrát druhý domácí zápas za sebou a tomu jsme přizpůsobili taktiku. V prvním poločase jsme ji plnili na jedničku, dobře jsme drželi pozice na hřišti a po rohovém kopu se nám podařilo vstřelit vedoucí branku. Po přestávce to už nebylo úplně ono a zhruba od 65. minuty nás soupeř začal přehrávat. My jsme tam měli jednu brejkovou akci, kdy jsme nadvakrát doráželi z malého vápna, ale neprostřelili bránící hráče. To byl škoda, kdybychom dali na 2:0, byl by asi klid. Takto to bylo drama až do konce, na naší straně byl znát podvědomý strach o výsledek, i únava asi sehrála svoji roli. Nicméně jsme těsný náskok udrželi a jsme za to rádi, po nešťastné nedělní porážce jsme si oddechli. Musím pochválit gólmana Krčila, který podal velice jistý výkon, balony mu nevypadávaly a díky tomu jsme hosty nepouštěli k dorážkám a závarům v naší šestnáctce,“ okomentoval utkání poličský trenér Miroslav Kovář.