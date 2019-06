Hraje se finálové utkání Poháru hejtmana Pardubického kraje.

Libišany versus Moravská Třebová!

Na první pohled by se mohlo zdát, že souboj krajského přeboru reprezentovaného Moravskou Třebovou s I. B třídou hájenou týmem z Libišan musí zákonitě dopadnout jednoznačně.



Ale nenechme se mýlit, o herních kvalitách jistého vítěze „bétřídní“ skupiny A určitě nelze pochybovat.



Zná je rovněž kouč SKP Slovan Zdeněk Válek. „Soupeře jsem viděl hrát, vím, že je to mužstvo složené z jedenácti dobrých fotbalistů, ať mladých, nebo těch zkušenějších. To, že hraje I. B třídu, nic neznamená, myslím, že by se neztratil ve vyšší soutěži,“ konstatoval Válek.



„Pro nás je to utkání roku, podle kterého budeme hodnotit, jestli sezona je nebo není úspěšná. Jsme ve finále, naše motivace je velká, chceme vyhrát, připravíme se na zápas, jak nejlépe bude možné. Jsem rád, že se mi do sestavy o víkendu vrátili někteří kluci, kteří dlouho absentovali vinou zranění, tím pádem oproti nedělnímu mistrovskému utkání zřejmě ke změnám moc nedojde,“ dodal třebovský lodivod.



Také Libišany však pomýšlejí na úspěch, vždyť v pohárovém pavouku postupně poslaly z kola ven tři účastníky krajského přeboru. „Jsme si vědomi kvalit soupeře, ale budeme se snažit vyhrát. Ve finále hrajeme počtvrté, jednou jsme pocit radosti ze zisku pohárové trofeje zažili a chceme si to zopakovat. Bude to velmi těžké, ale je to sport a začínáme od nuly,“ poznamenal hrající libišanský předseda Petr Kuric.



O odhodlání tak není nouze ani na jedné straně. Kde bude větší? Výkop je v Semíně o šesté!



V předzápase hrají v 15:30 ve finále Ondrášovka Cupu starší žáci České Třebové a Hlinska.